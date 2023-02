«En la toma de decisiones no influye si eres de derechas o de izquierdas, solo la doctrina»

Ingresó hace casi cuatro décadas en la carrera fiscal. Aurelio Blanco Peñalver (69 años, Jaén) tomó posesión en Badajoz, pero pasó primero por el Tribunal Constitucional, donde trabajó como letrado, y por las fiscalías de Alicante y Málaga antes de ejercer en Extremadura. Ya aquí ha estado 15 años al frente de la Fiscalía Superior, cargo que dejó hace casi dos años. Pero sigue en primera línea, ahora como teniente fiscal en ese mismo organismo. Extremadura acaba de anunciar que lo presentará como candidato para ocupar la vacante que queda en el Tribunal Constitucional, tras ser aprobado en la Asamblea solo con los votos del PSOE. «Es un orgullo» y «un reconocimiento» al trabajo, asegura. Aunque prefiere no hacerse ilusiones pues la propuesta debe ser avalada por el Senado, que deberá decidir entre los candidatos del resto de comunidades. La jubilación no entra de momento en sus planes por eso, a pesar de su experiencia, reconoce que esto es «un reto profesional».

Estuvo 15 años al frente de la Fiscalía Superior de Extremadura, ¿por qué dio un paso al lado?

No había ningún motivo en especial. Principalmente porque ya llevaba mucho tiempo y es bueno que se renueven las caras, las ideas y los proyectos. Y también porque hay una especie de norma no escrita en la fiscalía general y en el consejo fiscal de aplicar supletoriamente lo que dice la ley del Consejo General del Poder Judicial; es decir, que se renueve al titular después de dos mandatos. Y yo llevaba ya tres. No me lo tuvo que decir nadie, podía haber pedido la plaza pero decidí que lo mejor era apartarme antes de que me dijeran que no. La persona que me ha sustituido está tan capacitada como yo, la fiscalía sigue adelante sin ningún problema.

La Asamblea acaba de aprobar su propuesta para ocupar la vacante que queda en el Tribunal Constitucional. Su candidatura solo fue votada por el PSOE...

Recibí una llamada del PSOE el día anterior a la propuesta. No sabía en qué condiciones iba, ni si se había consensuado. Simplemente me llamaron y me preguntaron si me importaba que me presentaran como candidato. Y les dije que no. Les envié un escrito de conformidad y mi currículum. A partir de ahí sé lo que sabemos todos, que se aprobó la propuesta solo con los votos del PSOE.

¿Qué supone para usted?

Un reto y un cambio de vida radical. Ya estaba casi pensando en la jubilación y esto es como reactivarte otra vez. Me lo tomo con preocupación porque es mucha responsabilidad y por el cambio que puede suponer para mi vida profesional y personal. Estoy un poco a la expectativa pero tampoco me voy a hacer muchas ilusiones.

Ya conoce el Constitucional, fue uno de sus primeros destinos…

Ejercí como letrado durante seis años. Mi trabajo era auxiliar y apoyar a los magistrados en la toma de decisiones y en las resoluciones. Hacíamos estudios sobre determinadas materias que nos encargaban, borradores de resoluciones y autos de sentencia. Y sobre todo lo que hacíamos era poner de manifiesto al magistrado cómo era la doctrina del Constitucional en determinados asuntos. Era un trabajo intenso y bastante interesante.

«Las polémicas creadas por la renovación del TC son de cara al exterior, los magistrados se limitan al trabajo técnico»

¿Qué opinión le merece toda la polémica generada con la renovación de los magistrados?

Lo que sé del funcionamiento del Constitucional actualmente es lo que sale en la prensa. Muchas veces esas polémicas se crean hacia el exterior y dentro los magistrados se limitan al trabajo profesional y técnico. Todos tenemos nuestras formas de pensar y de ver la vida pero, cuando estás ante una sentencia o resolución judicial, lo que prima es que técnicamente sea buena.

¿Influye, a la hora de dictar esas resoluciones, que haya una mayoría progresista o conservadora?

No, en la toma de decisiones no puedes decir: yo voy a hacer esto así porque pienso de esta manera o porque soy de izquierdas o porque soy de derechas. Sino: voy a hacerlo así porque la doctrina y la jurisprudencia apuntan en este sentido. En mi experiencia en el Constitucional, por lo que se movieron siempre los magistrados era producto del trabajo, del estudio y de la técnica jurídica.

¿Desvirtúan estas polémicas el trabajo de la justicia?

Le hace daño, pero en todo esto hay muchos intereses políticos y económicos.

Si finalmente el Senado aprobara su propuesta, le tocaría formar parte de decisiones que serán importantes para Extremadura, entre ellas Valdecañas…

Conozco el problema porque desde la Fiscalía Superior hemos tratado problemas administrativos y de licencias pero no puedo dar una opinión ahora.

¿Qué necesita la fiscalía extremeña en estos momentos?

Está necesitada de medios. Hay órganos que necesitan ser reforzados con fiscales y funcionarios y necesitamos mejorar la calidad de las nuevas tecnologías, pero para eso se necesita una inversión económica importante.

La revisión de las condenas por la ley del ‘solo sí es sí’ ha pasado a formar parte de su trabajo diario. ¿Qué pasa con esta norma?

De hecho tengo una ahora mismo encima de la mesa. Se han unificado en un solo delito todo tipo de agresiones, tanto lo que antes eran abusos sexuales como lo que eran violaciones. Al unificarlo, han cambiado las penas, lo que ocurre es que al haber eliminado el delito de abuso, para las agresiones menores se han bajado las penas, por eso se han beneficiado muchos condenados. Y por eso están intentando hacer una revisión de la ley, para intentar hacer una distinción entre las agresiones sexuales violentas y no violentas.

¿Es necesaria esa modificación que se ha planteado?

Creo que sí, a la vista de las sentencias que está habiendo.

Independientemente de todo esto, ¿la ley es positiva?

Sí, la ley no es solo eso, regula en materia de igualdad, en apoyo a las víctimas, aporta medios y organismos que intentan ayudar a las víctimas, … Por tanto la valoración es buena.

Pero ha sido un error el cálculo de las condenas …

No sé si un error pero el tratamiento de las disposiciones transitorias en ese aspecto no ha sido muy oportuno.

Los delitos de libertad sexual están en aumento en Extremadura …

Entran más casos en la fiscalía y algunos graves y más dolorosos.

También están disparados los delitos informáticos…

Desde la pandemia hay muchos más. Estos delitos también están relacionados con la libertad sexual, con la pornografía y con la trata de seres humanos.

¿Está detrás de algún caso importante la fiscalía?

La fiscalía siempre tiene casos importantes pero no podemos avanzarlos.

Tiene 69 años, se plantea el Constitucional como reto, ¿no quiere retirarse?

Estoy en el dilema de dejarlo y dedicarme al ocio y tiempo libre pero tengo el gusanillo de estar en la brecha de todo lo que pasa.