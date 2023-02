Presentamos los datos actualizados a día 21 de febrero de 2023 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de mercado de ovino

Repetición en todas las lonjas nacionales durante la pasada semana. En cuanto al mercado se muestra algo enrarecido como consecuencia de los problemas sanitaros en Castilla la Mancha, no obstante, el mercado se muestra bastante fluido, máxime después de las cargas realizadas vía barco, así como la oferta de corderos no es abundante. Por otra parte, las ventas de canales no acaban de animarse. En definitiva, mercado que se muestra con una oferta corta frente a una demanda algo mayor pero limitada por los condicionantes de las ventas de canales. Las previsiones de continuar la situación con la misma oferta de ganado en campo y no presentarse sobresaltos sanitarios a corto plazo podría mostrarnos un mercado firme A.G.P.G.

