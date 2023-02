«Extremadura es la región más castigada por Renfe pero importamos menos que Asturias»

Los trenes extremeños han vuelto este miércoles otra jornada de retrasos. Esta vez han sido provocados por una avería en la señalización del tramo comprendido entre Cáceres y la bifurcación Casa de la Torre, según informó Renfe a este diario. La incidencia ha afectado a tres líneas: dos de media distancia, que cubren el trayecto Cáceres-Madrid y Plasencia-Sevilla y el Alvia que une Badajoz con Madrid. Los dos primeros sufrieron una demora de 30 minutos y este último de 45.

Es la segunda incidencia en menos de una semana, después de que el pasado 16 de febrero otros dos trenes (los que cubren el trayecto Mérida-Madrid y Madrid-Badajoz) experimentaran otro retraso de casi una hora. En el primer caso la causa fue un «problema mecánico», pues se bloqueó el freno de cola del convoy en Mérida._Y el segundo, el Intercity Madrid-Badajoz, sufrió una avería por la falta de electrificación en el túnel de Recoletos de Madrid. A esto se une el colapso que sufrió el tren que une Badajoz con Alcázar del San Juan la madrugada del pasado domingo, cuando varios jóvenes que volvían de celebrar los Carnavales en la capital pacense se colaron en su interior sin billetes, lo que obligó a que muchos pasajeros tuvieran que viajar en los pasillos. No había sitio para todos.

Las incidencias en el tren son recurrentes en Extremadura por eso, lo ocurrido hace unos días en Asturias y Cantabria, ha enfadado a los colectivos que defienden esta infraestructura en la región. Ambas comunidades han conseguido en un día lo que estas plataformas llevan años exigiendo: la dimisión del presidente de Renfe, Isaías Táboas. Desde Extremadura se pidió en noviembre, después de que el Alvia Madrid-Badajoz llegara con casi una hora de retraso porque el maquinista que tenía que conducir el convoy no se presentó y no había ningún profesional de reserva. Al final tuvieron que viajar en otro tren, con menos plazas, lo que supuso que varios viajeros hicieran el trayecto en los pasillos. Sí hubo ceses, pero de cargos intermedios: se destituyó a los responsables de Servicio Público (Media Distancia) y Servicios Comerciales (Alvia e Intercity), que fueron recolocados en otros puestos.

Sin embargo esa dimisión sí se ha hecho efectiva ahora tras la crisis desatada en Asturias y Cantabria debido al retraso que ha sufrido el contrato de 31 trenes para la vía de ancho métrico (conocida anteriormente como FEVE), destinados a la red de Cercanías de ambas comunidades, porque su diseño era de un tamaño superior a los túneles por los que debían circular. No cabían. La presión de los presidentes de las dos comunidades afectadas se ha llevado por delante además a la secretaria de estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Y para compensar el escándalo, el Gobierno ha decidido prorrogar la gratuidad de los servicios de Cercanías hasta que lleguen los nuevos trenes, previsto para el 2026 (ahora los Cercanías tampoco se pagan por los bonos gratuitos para toda España).

Las quejas

«Estamos contentos porque han cesado a las dos personas que venimos pidiendo que cesen hace mucho tiempo pero nuestro presidente de la Junta no ha sido capaz, no está a la altura», denuncia Juan Carlos López, de Milana Bonita. Y exige además que la gratuidad llegue también a Extremadura: «Que ahora consigan estos presidentes esta importante rebaja en los viajes cuando Extremadura ha sido la comunidad más castigada por Renfe en los últimos 25 años, no se entiende. Nos tratan como tercermundistas», se queja.

De «injusto» califica lo ocurrido Juan Eugenio Mena, del Movimiento por el Tren Ruta de la Plata, colectivo que aboga por mejorar las conexiones del tren convencional. «Merecemos muchas compensaciones pero somos la tierra olvidada», apostilla.

«Lo que ha pasado allí (en Asturias y Cantabria) es muchísimo menos de lo que llevamos soportando en Extremadura. Lo ocurrido va a provocar un retraso de dos años en unos trenes cuando aquí llevamos 20 años de retraso y lo que todavía nos espera», se queja Antonio García, de Extremadura en Red. Para él la clave está en la unión de los dos presidentes autonómicos, que han conseguido ejercer una importante presión. «Han conseguido unas compensaciones espectaculares, la gratuidad va a costar 7,8 millones pero aquí se nos niega que haya un tren a Lisboa porque tiene un coste. O se niega el tramo Plasencia-Salamanca del tren Vía de la Plata porque cuesta 800 millones pero se aprueba el tren Santander-Bilbao que cuesta 3.000 millones», argumenta García.

«Algo hemos estado haciendo mal, o muy mal aquí», puntualizan desde Extremadura en Red, cuyo representante apunta que esto debe servir a los extremeños «para tomar conciencia de que, cuando se exigen las cosas con contundencia, se consiguen».

Por su parte, la Junta de Extremadura no tiene intención de exigir compensaciones por el servicio que ofrece Renfe en la región. «En Extremadura el 88% de los servicios ya son gratuitos con el abono gratuito que afecta a todas las plazas de los trenes media distancia. Además, en los servicios comerciales (Alvia e Intercity) se ofertan 84 plazas también de manera gratuita en cada servicio», se limitan a decir desde el Ejecutivo. Lo que ocurre es que esta gratuidad es consecuencia de una medida aprobada de la que se beneficia todo el país.

Guardiola pide la dimisión de la ministra

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha pedido la dimisión de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que no salga «gratis» el «tren de la vergüenza» que sufre la comunidad extremeña, que «lo raro» es que cuente con una semana sin incidencias. De este modo, la ‘popular’ ha solicitado para Extremadura «la misma vara de medir» y la misma «respuesta política» que para otras comunidades, después de las dimisiones del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, por las incidencias en los trenes de Asturias y de Cantabria, ya que el «tren de la vergüenza» de la región extremeña «no sufre incidencias aisladas» ni «residuales» sino que «lo extraño, lo raro» es que haya semanas sin incidencias.

Guardiola ha recordado que este viernes vendrá el presidente Pedro Sánchez: «Es lamentable la actitud del gobierno de la Junta y de Vara con este tema. Sánchez viene a Extremadura el viernes y seguro que se le va a poner alfombra roja. La última vez que estuvo aquí fue para inaugurar el AVE extremeño al que el resto conocemos como el tren de la vergüenza», ha añadido.