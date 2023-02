Este proceso fue convocado el pasado mes noviembre, el plazo de inscripción ya concluyó a finales de enero del pasado año y en estos momentos se encuentra en fase de baremación, según informan desde la administración educativa. No obstante, precisan que esta fase está previsto que concluya antes del próximo 30 de junio, cuando se daría por resuelto el concurso de méritos.

En total se ofertan 322 plazas de más de 90 especialidades de distintos cuerpos docentes. Casi la mitad de las solicitudes son para el cuerpo de maestros, que oferta 119 plazas en total. En Educación Primaria hay solo 8 plazas para las que se han inscrito 723 personas y otros 664 docentes aspiran a algunas de 58 plazas fijas de Educación Infantil.

Entre los profesores de Secundaria las más demandadas son Matemáticas, con 375 aspirantes para 43 plazas fijas; Lengua Castellana y Literatura con 220 docentes inscritos para 14 plazas; y Biología y Geología con 198 aspirantes y 6 puestos ofertados.

En el cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) hay once plazas en juego, de las que dos son para Inglés, la especialidad que más solicitudes ha recibido: 61. Le sigue portugués con solo una plaza y 29 aspirantes.

Menos numerosas son las peticiones para el cuerpo de profesores de música y artes escénicas, en el que destacan las especialidad de Dirección Artística con 8 aspirantes para cuatro plazas fijas. Interpretación en el Teatro de Texto y Guitarra Eléctrica tiene 15 solicitudes para una plaza en cada caso. Y lo mismo ocurre entre los profesores de artes plásticas y diseño, donde destaca la especialidad de Historia del Arte, con 37 inscritos para optar a dos plazas fijas. En cualquier caso, en todas las especialidades (y son más de 90) hay más solicitantes que plazas ofertadas en este proceso.

No obstante, hay que recordar que este procedimiento extraordinaria se lleva a cabo al margen de la convocatoria de oposiciones ordinaria que se publicará en las próximas semanas y se llevará a cabo, como es habitual, mediante el proceso de concurso-oposición. Hay 509 plazas en liza.

Publicada la convocatoria de otras 819 plazas para 2024

Al margen del concurso de méritos que se está baremando en estos momentos para buscar propietarios fijos para 322 plazas docentes, hay abierto ya otro proceso de estabilización en el sistema educativo. Se trata de una convocatoria mucho más numerosa, con un total de 819 plazas, que fue publicada en enero y que ya no se celebrará mediante el proceso de concurso de méritos, sino por concurso-oposición. La convocatoria ya está publicada y las plazas distribuidas por especialidades, pero aún no está abierto el plazo para la inscripción de aspirantes, ya que no está previsto que este proceso se celebre hasta el próximo año 2024. Y será también de forma extraordinaria y al margen de la convocatoria ordinaria que se lleve a cabo el año que viene.

Según especifica la convocatoria, las 819 plazas se reparten en un total de 49 especialidades siendo la más numerosas Educación Infantil, con 85 plazas en juego; Inglés en Secundaria con 58 plazas y Lengua Castellana y Literatura, con otros 55 puestos.

En total, entre el concurso de méritos actual (322 plazas) y el concurso-oposición que se celebrará en 2024 (819 plazas) el objetivo es estabilizar a más de 1.140 docentes extremeños.