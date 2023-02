Vara, al PP: "En derechos y libertades han ido a rastras siempre"

Faltan apenas tres meses para las elecciones autonómicas y los grupos parlamentarios suben el tono en la Asamblea de Extremadura. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y la portavoz del PP, Cristina Teniente, han protagonizado este jueves un intenso cara a cara en la sesión de control al Gobierno a cuenta de la ley del 'solo sí es sí'.

La popular ha echado en cara a Vara que 544 agresores sexuales han visto ya rebajadas sus condenas y le ha preguntado si considera que su modificación es urgente, a lo que el jefe del Ejecutivo ha respondido que sí. No obstante, en una segunda intervención, Fernández Vara ha acusado a los populares extremeños de utilizar esta polémica solo para hacer daño al PSOE, porque "en materia de derechos y libertades han ido a rastras siempre".

El presidente ha reprochado al PP que "se haya escondido detrás de los jueces" tras votar en contra de las leyes del aborto o el matrimonio homosexual porque "no han querido nunca nada que signifique progreso y desarrollo de las libertades públicas". Unos avances que no obstante después han mantenido cuando han gobernado "porque han ido a rastras siempre". Respecto a la ley del solo sí es sí, ha recordado que "de lo que va y no lo dicen", es de que "antes cuando una mujer no decía que no equivalía a que sí, y ahora es lo contrario".

Reforma urgente

Tras las rebajas de las penas, Fernández Vara ha reconocido que la reforma de la ley es urgente, pero ha afeado a los populares que compartan el fondo de esa urgencia "no porque les preocupe lo más mínimo, porque nunca les preocupó, sino para hacerme daño a mí, para erosionar, para dividir". "Ahora nos hemos enterado que ustedes a las mujeres les otorgan derechos, pero no fundamentales, y que todo eso es porque le hace daño a la gente de bien. ¿Y qué hacemos con la gente que no lo es?", ha replicado un airado Fernández Vara en referencia al llamamiento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que el Gobierno "deje de molestar a la gente de bien".

En respuesta, la portavoz del PP, Cristina Teniente, ha recordado que un total de 544 agresores sexuales se han beneficiado de la rebaja de las penas, medio centenar de ellos ya excarcelados. "Es absolutamente imposible imaginar la impotencia y el dolor de las víctimas y de sus familiares. Y lo que está por llegar, porque en estos delitos hay reincidencia", ha advertido. A su juicio, "nunca la revisión de una ley ha provocado unas consecuencias tan graves para la seguridad y la confianza de las mujeres" y por ello ha criticado que el PSOE votara en contra de una propuesta que los populares llevaron a la Asamblea de Extremadura hace menos de un mes para urgir que el Gobierno la reforme.

Teniente ha reclamado a Vara que "levante la voz en Madrid para que se tomen las decisiones que se tienen que tomar en el Gobierno cuanto antes a nivel legislativo" porque urge la modificación de la ley. "La soberbia del PSOE en este tema da escalofríos, por no enmendar el desastre primero y ahora por prolongarlo en el tiempo", ha concluido.