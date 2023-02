Huidos de la guerra: Un año fuera de casa

Valeria Sozoniuk trabajaba en Fastiv (Ucrania) en una casa de empeños. Justo el día que estalló la guerra había comenzado unos días de vacaciones y decidió ir a visitar a su madre. No se enteró de nada porque tenía el móvil apagado. Al cabo de las horas, cuando lo encendió, tenía decenas de llamadas y un mensaje de su hija mayor, que en aquel momento estudiaba en Kiev en la universidad. Fue el primero que leyó: «Mamá, nos están bombardeando». Le dio un ataque de pánico. Cuando consiguió hablar con ella le explicó que en la capital ucraniana habían sentido múltiples explosiones toda la mañana y que estaba intentando escapar y viajar hasta Fastiv, ciudad en la que vivía su familia, pero que los transportes estaban cortados.

Al final Valeria consiguió desplazarse hasta Kiev para rescatar a su hija. Fue el inicio de un año de horror, que todavía hoy no ha terminado. Ucrania lleva 365 días (366 exactamente hoy) invadida por Rusia. Según la ONU el conflicto bélico se ha cobrado la vida de más de 8.000 civiles y de más de 200.000 militares. Y la Fiscalía ucraniana ya ha recopilado datos de más de 71.000 supuestos crímenes de guerra y de otros 16.000 delitos contra la seguridad nacional cometidos por Rusia.

«Tuve mucho miedo», recuerda Valeria. Hasta el 15 de marzo no consiguió salir del país. Con sus dos hijos, llegó a Barcelona, donde les pusieron en contacto con una ucraniana que reside desde hace años en Cáceres. Y se vinieron. Le ha costado adaptarse pero ha encontrado trabajo y Accem les ayuda con el alquiler de la casa y la comida. Ya solo quedan ella y su hijo menor, de 13 años, pues la mayor emigró a Francia, donde consiguió una oferta de trabajo. De momento no piensa en volver, aunque sabe que allí está toda su vida y su familia. Es hija única y sus padres, ya mayores, no quieren moverse de Ucrania. Habla con ellos a diario: «Me dicen que allí está todo bien pero yo estoy todo el día preocupada, me acuerdo del sonido de las bombas y sigo teniendo miedo», reconoce en un castellano pobre. Está aprendiendo, pero se maneja.

«Me dio un ataque de pánico cuando mi hija me dijo que tiraban bombas en su universidad» Valeria Sozoniuk - VIVE EN CÁCERES

Dicen que esos estruendos se graban a fuego. Le pasó a la hija menor de Maxim Buzirov, que tenía solo cuatro años cuando vio explotar una bomba a pocos metros de ella, en Irpín, la ciudad en la que vivían, muy cerca de Kiev. Su familia fue de las primeras en asentarse en Extremadura, el 13 de marzo. Cuando llegaron la pequeña se escondía debajo de la cama cada vez que escuchaba un estruendo y cada noche se despertaba temblando por las pesadillas. Eso ya se le ha pasado pero aún es incapaz de dormir sola, tiene pánico a revivir el horror de la guerra.

Maxim fue uno de los pocos varones residentes en Ucrania que pudo salir del país porque tiene la nacionalidad rusa. Ahora vive junto a su mujer y sus tres hijos, de 4, 15 y 18 años, en Plasencia. Ha encontrado trabajo en Grúas Eugenio como soldador, oficio que sabía hacer en su país. Y su primogénito, de camarero. El mediano estudia en el instituto. Siguen manteniendo su vivienda en Irpín, que permanece en pie aunque con el tejado bombardeado pero, de momento, no piensan en regresar. La mayor parte de su familia directa ha huido también de Ucrania y ellos se han adaptado bien a Extremadura. «No queremos volver, mis hijos están estudiando y quieren buscarse aquí un futuro», dice Maxim Buzirov.

Mujeres y niños menores

En estos 356 días de invasión España ha concedido la protección temporal a 168.131 refugiados ucranianos. El 63% de estas personas son mujeres (105.998) y el 37% hombres (62.133). Por franja de edad, el 33% son menores, el 25,5% tienen entre 19 y 35 años, el 34,5% tiene entre 36 y 64, y solo el 7% tiene más de 65 años. Además, la mayoría (el 98,2%) son ciudadanos de nacionalidad ucraniana, mientras que el 1,8% son personas de otras nacionalidades que residían legalmente en territorio ucraniano cuando estalló la guerra.

«Mi hija pequeña ya duerme por las noches pero es incapaz de quedarse sola» Maxim Buzirov - VIVE EN PLASENCIA (CÁCERES)

La Comunidad Valenciana (45.379), Cataluña (38.616), Andalucía (24.002) y Madrid (23.646) son las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales. Pero Extremadura también les ha abierto las puertas. En este tiempo, según informa la Delegación del Gobierno en la región, se ha tramitado este permiso a 724 refugiados (409 en Badajoz y 315 en Cáceres). Además, desde que comenzó el conflicto bélico, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha dado de alta a 904 ucranianos, que cuentan ya con su propia tarjeta sanitaria. Y en la comunidad hay 148 colegios en los que estudian 395 refugiados (61 en Infantil, 145 en Primaria, 82 en ESO y FP de grado básico y 13 en Bachillerato y FP de grado medio y superior).

El éxodo sin precedentes provocado por la invasión rusa hizo que, por primera vez, se activara la directiva europea de protección temporal, redactada hace 20 años tras el conflicto de los Balcanes y que garantiza a los desplazados permiso de residencia y trabajo y acceso a la sanidad, la educación y ayudas económicas. El Ministerio del Interior, organismo que se encarga de tramitar estas protecciones, destaca que los datos sitúan a España entre los países europeos que más permisos ha otorgado a ciudadanos y residentes en Ucrania. Y recuerda que en nuestro país podría haber muchos más porque, al tener libertad de movimiento, «no es posible determinar» en la actualidad el número de personas que permanecen en España dentro del sistema nacional de acogida, recoge Efe.

Otras historias en Extremadura

Entre esos más de 700 refugiados que acoge Extremadura están también Kateryna y Anastasia Karchevska, madre e hija, que viven en Valdefuentes (Cáceres). Llegaron el 4 de abril y están felices, pero piensan a diario en su padre, que tuvo que quedarse en Dnipró, donde vivían. Ahora es voluntario en la milicia. «Él está muy triste porque no estamos allí con él pero feliz porque nosotras estamos a salvo», cuenta Anastasia, que habla un castellano casi perfecto. Lo ha aprendido en estos meses. Tiene solo 13 años y estudia en el instituto de Montánchez.

«Cuando sonaban las sirenas corríamos a casa para refugiarnos de las explosiones» Anastasia Karchevska - VIVE EN VALDEFUENTES (CÁCERES)

Reconoce (habla por ella y por su madre porque esta última se maneja peor en castellano) que aquí están más tranquilas, pero tampoco son capaces de conciliar el sueño por las noches. El terror sigue latente. A Anastasia no se le olvida el día que comenzó la guerra. Aquella mañana, cuando se levantó de la cama, notó a sus padres muy nerviosos. Ella preguntaba pero no le respondían. Su padre se marchó a trabajar (era empleado del sector del mueble) pero cada cierto tiempo llamaba a su madre por teléfono para preguntar cómo estaban. Aquello empezó a intranquilizar a Anastasia, que seguía sin comprender qué ocurría. Al final sus padres se sentaron con ella y le explicaron que estaban en guerra. No daba crédito. «Me dijeron que no podíamos salir, que era peligroso. Recuerdo estar jugando con mis amigas en la calle y escuchar las sirenas (anunciaban una explosión). Todas comenzamos a correr hacia nuestras casas», cuenta. Nunca más volvió a salir.

Realmente a día de hoy, un año después, nada ha cambiado en Ucrania. Las explosiones siguen siendo el día a día, lo que ocurre que, poco a poco, se han acostumbrado. «La gente en Ucrania nos acostumbramos a todo, es el problema, ellos siguen viviendo porque tienen que trabajar, que alimentar a su familia», cuenta Khrystyna Mykulyak, una ucraniana que lleva años viviendo en Cáceres pero que tiene allí a buena parte de su familia, entre ellos a su padre. «Está todo destruido (solo tienen luz tres horas al día), pero mi padre me acaba de decir que acaba de ir al mercado a comprar, se han acostumbrado a estar así», sostiene. Para ella es incomprensible, tiene pánico a que suene el teléfono y recibir una mala noticia._Lo ha pasado mal.

Lina y sus hijas

Hasta Cáceres llegó también Lina Kobryniuk, que huyó de Vinnitsya junto a sus tres hijas. Allí dejó a sus padres, a su marido y a su abuela. Antes habían estado en Albacete, donde vive su hermano, pero si querían tener la ayuda de Accem tenían que venirse a Extremadura. Al principio se negaban. «No quería dejar otra vez a mi familia. No hacía más que llorar porque acabábamos de huir de nuestra casa y otra vez vivíamos lo mismo», recuerda. No les quedó otra opción. No conocían el idioma y no tenían trabajo por lo que necesitaban la ayuda de esta organización para sobrevivir. Al menos al principio. Actualmente trabaja, pero sigue recibiendo ayuda de Accem. Y sus dos hijas mayores regresaron a Ucrania, una para trabajar y la otra para continuar sus estudios en la universidad. Hace Geografía y Ciencias de la Tierra. La pequeña sigue aquí con ella, está en el instituto y estudia idiomas. Quiere ser traductora.

«En mi ciudad ha muerto mucha gente. Sufro por mis hijas y por mi marido, que siguen allí» Lina Kobryniuk - VIVE EN CÁCERES

Lina lleva un año sin ver a su marido y a sus padres y meses sin abrazar a sus hijas. Llora. No puede evitarlo. Dice que lo hace muchas noches. «Hoy -por el jueves- es el cumpleaños de mi madre, siempre lo celebramos juntas pero ahora estamos separadas», señala. Su progenitora cumplió años justo un día antes del comienzo de la guerra. Fue un día de fiesta, como todos los aniversarios. Aquel día nadie de la familia sospechaba que la guerra podía comenzar al día siguiente. «Todos pensábamos en el diálogo, en que todo problema se puede solucionar con el diálogo», dice. Por eso, cuando leyeron en las noticias que Rusia les había invadido, no se lo creían.

El horror continúa

Ahí empezó el horror, un horror que a día de hoy sigue sufriendo en igual medida por sus hijas. Están allí, en medio del desastre, y ella no puede ocultar su miedo. «En mi ciudad ha muerto mucha gente. Cuando estaban aquí estaba más tranquila, era todo más fácil porque las veía», asegura. Allí siguen las explosiones. Han bombardeado cerca de la universidad de su hija, el aeropuerto, una plaza universitaria, ... Y sus hijas hacen lo que pueden por refugiarse. La mayor trabaja en un edificio y cuando suenan las sirenas todos bajan corriendo a los búnkers preparados en los sótanos. En su casa lo mismo, aunque aquí la seguridad es menor. Residen en una vivienda baja, donde han habilitado una habitación en la que se refugian de las bombas. Pero no es un lugar del todo seguro: «Cuando tiran bombas no hay lugar donde puedas estar tranquilo», advierte.

En Cáceres ha encontrado trabajo de limpiadora en una comunidad de vecinos pero echa de menos su vida de antes. En su casa, en Vinnitsya, tenía invernaderos donde cultivaba flores que después vendía. Y en invierno, cuando por el frío no se podía cultivar, se dedicaba a la costura. Los domingos daba clases a los niños en la iglesia. Era una mujer feliz, pero la guerra le obligó marcharse, solo con billete de ida: «Me gusta Cáceres, la gente es muy buena, pero Ucrania es mi país, allí está mi vida», reconoce.