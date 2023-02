Los decanos piden una prueba para acceder a los grados de Magisterio: «Necesitamos a los mejores»

Cada año salen de las facultades de educación extremeñas casi 600 maestros con el título de Educación Infantil y Primaria bajo el brazo. Muchos no llegarán a ejercer nunca porque su objetivo es tener una titulación universitaria y no trabajar como docente, pero otros muchos sí querrán llegar a un aula, por vocación o simplemente por tener una profesión, y quizás no podrán hacerlo porque el mercado laboral no absorbe a tanto profesorado como fabrica la región. Este es uno de los argumentos por los que los decanos de las facultades de Educación de España se han unido para reclamar acciones para cambiar el futuro de la educación, de sus profesionales y de los estudios que habilitan para la profesión docente en el país.

Entre las soluciones que plantean está imponer una prueba específica en las universidades para seleccionar a los docentes que realmente quieren dedicarse a la enseñanza y reducir así el elevado volumen de alumnos que llenan cada curso las clases de Magisterio. De esta manera, se potencia a aquellos que sienten un verdadero interés por la enseñanza y eso, advierten, mejorará la calidad de la formación que imparte la universidad y también la del sistema educativo y la imagen social que se tiene de la profesión, que sienten denostada en los últimos años. Masificación en las aulas «Es necesario establecer algunos criterios o filtros, que ya existen en otros países, para conseguir que en esta carrera entren y salgan los mejores estudiantes. No se puede dejar la educación en manos de cualquiera. La enseñanza es una profesión importante y eso se olvida», dice Luis Manuel Casas, decano de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura. Este centro del campus de Badajoz es el que más maestros forma de la región. Este curso tiene más de 1.700 alumnos entre Educación Primaria e Infantil y cada año gradúa a 300 nuevos maestros, la mitad de los que terminan la carrera cada año en la UEx, ya que con la Facultad de Formacióndel Profesorado de Cáceres y el centro Santa Ana de Almendralejo suman casi 600 egresados en total cada curso académico. Y estos números también son un problema para las facultades. La masificación de las aulas la combaten con paciencia y mucha vocación, pero Casas admite que no es tarea sencilla: «Yo me encuentro con clases que tienen más de cien alumnos y así resulta difícil salirse más allá de impartir una clase tradicional, una clase de dictar y con muy poco tiempo para poder hacer actividades que permitan un mayor conocimiento y desarrollo personal y profesional de los alumnos que serán los futuros maestros. Nosotros queremos que nuestros alumnos salgan lo mejor formados posible, pero tenemos esa limitación, por eso queremos poner un filtro de acceso». Una prueba con dos fases ¿Cómo sería ese filtro? En principio se plantea una prueba específica con dos fases: una basada más en el conocimiento, en la que se identifique el razonamiento, la capacidad de expresión y la competencia lógico matemática del aspirante, y una segunda prueba de actitud personal hacia la profesión. «En varios países europeos piden nota para acceder pero también tienen una prueba para conocer la actitud del alumno ante estas carreras: ¿qué has hecho con tu vida? ¿cuál es tu implicación social? ¿cuáles son tus intereses y tus aptitudes? Es que no basta con ser un alumno brillante en matemáticas o en latín, sino que hay que conocer también la experiencia vital del alumno antes de entrar en la universidad, valorar otras capacidades que son muy importantes en esta profesión: Un maestro tiene que despuntar desde el principio en su interés por el compromiso social y por el desarrollo de las personas», precisa el decano pacense. Ese filtro, dice, también servirá para disuadir a aquellos que no tienen claro qué estudiar y acaban haciendo Magisterio porque no requiere una nota de selectividad elevada (la nota de corte del curso actual están entre el 5 y 7,6). «Todos conocemos a alumnos que abiertamente expresan que no quieren ser maestros, pero utilizan estos estudios para tener un título y después poder promocionar en la policía o en un cuerpo superior de Hacienda, por ejemplo». Y también esperan que sirva para empezar a cambiar esa imagen social de que Magisterio es una carrera que podría hacer cualquiera. «No creo que todos los alumnos que acceden a Medicina tengan vocación y capacidad para ser médicos, pero al final el propio sistema por el que pasan los selecciona y los empuja, por eso creo que es una carrera de prestigio que escoge a los mejores frente a otras como Magisterio que cada vez está más denostada». «El magisterio es esencial» En la misma línea apunta el decano de la Facultad de Formación del Profesorado de la UEx, en Cáceres. David González asegura que hay una preocupación general sobre la formación docente: «Queremos a los mejores maestros y maestras y estamos en un proceso de reformas y de debate para poder conseguirlo». El decano cacereño destaca que la profesión docente es una carrera muy vocacional «y pensamos que la calificación de la EBAU no es suficiente, se necesita más para poder ofrecer lo mejor, sobre todo interés. Debemos revalorizar entre todos la importancia que tiene el Magisterio en la vida de una persona, porque es esencial». González también habla de aulas masificadas. «Con 80 o 90 alumnos en una clase es muy complejo trabajar de forma directa y activa». Por eso, una de las soluciones pasa por aumentar la experimentalidad de estas carreras, de tal manera que «se permita tener grupos más reducidos para poder trabajar de una forma más eficaz. Todo esto redundará en una mejor calidad de los futuros profesionales y del sistema». El decano cacereño recuerda que quizás todas las personas no van a necesitar un abogado en su vida, pero todas sí van a necesitar a un maestro. «Si queremos una sociedad preparada tenemos que fortalecer el magisterio y desprendernos de esa idea de que son titulaciones sencillas y por eso accede mucha gente. Todos queremos la mejor educación para nuestros hijos y eso se consigue teniendo buenos profesionales y motivados. Y francamente, eso no lo podemos hacer con aulas de cien personas y gente sin interés ni vocación». De momento, el guante está lanzado desde hace tiempo a los ministerio de Educación y Universidades, con el objetivo de establecer unas directrices comunes en todo el país, aunque este último no ve con buenos ojos la propuesta que ya está materializada en Cataluña y Baleares, que ya tienen una prueba específica para el acceso a estos grados. Una prueba que también se plantea para el máster del profesorado, necesario actualmente para que cualquier titulado puede ejercer la docencia. No obstante la petición de los decanos va a más allá. También proponen otras mejoras que tienen que ver con la formación continua de los profesionales, con el acceso a la profesión docente o con el desarrollo profesional, con la idea de implantar un periodo transitorio de prácticas, al estilo MIR. Todo con un único objetivo: fortalecer el sistema educativo. «Sin buenos maestros no habrá buenos alumnos ni buenos profesionales en el futuro».