Avante busca socio para explotar 30 años las terminales ferroviarias

Avante busca ya un socio privado para explotar durante los próximos 30 años las terminales ferroviarias ubicadas en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo en Badajoz, el área empresarial Expaciomérida y el área empresarial Expacionavalmoral. La consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda ha lanzado una licitación pública para seleccionar un socio privado con el que la administración regional pueda crear una sociedad y adjudicarle a través de esa figura el contrato de gestión de las tres terminales ferroviarias ya en obras. El contrato tiene un valor estimado en más de 137 millones de euros.

Según se explica en la documentación, las obras de construcción de las tres terminales ferroviarias «se encuentran en un estado muy avanzado, próximas a finalizar», y de eso se deriva «la necesidad inaplazable» de constituir el ente que se ocupará de la gestión de las terminales «una vez concluyan las obras». La Junta quiere que la empresa pública Avante conforme una sociedad de economía mixta con otro ente privado para gestionar las terminales ferroviarias, tal y como se aprobó en Estrategia Logística Regional. «La opción que se plantea se basa en la definición de colaboración público-privada, de manera que el socio privado aportará el conocimiento de la gestión», señalan desde la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

La Junta será socio mayoritario

La sociedad se denominará Extremadura Avante Logística SA, y en ella la administración regional será el socio mayoritario, con el 51% de la participación, frente al 49% de la empresa seleccionada. Eso fue lo que se aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado 10 de febrero y lo que sale ahora a licitación. Lo que se hará es constituir una sociedad entre Avante y la empresa que plantee la mejor oferta, y a continuación «la administración procederá a realizar la adjudicación directa a la empresa mixta del contrato de concesión de servicios de gestión de las terminales ferroviarias», según se recoge en los pliegos.

La licitación no contempla un presupuesto base. Ese apartado se cuantifica en «cero euros» porque no supone un compromiso económico para la Junta, puesto que no habrá que autorizar gasto para satisfacer la ejecución del contrato ya que «el concesionario percibirá las retribuciones correspondientes directamente de los usuarios de las terminales ferroviarias a través de las tarifas que estos abonen». Sí que se estima que el contrato tiene un valor de 137,9 millones de euros para los 30 años de duración que se plantea (son 15 años de contrato y otros 15 de eventuales prórrogas de cinco años) tomando como referencia las actuales tarifas de Adif.

«El socio privado aporta el conocimiento de la gestión», dice la Junta sobre el modelo de explotación previsto

El contrato de concesión comprende los servicios de carga, descarga y almacenamiento de contenedores, o el mantenimiento y reparación de los mismos... Las empresas deberán presentar en su oferta un plan de gestión de las terminales y definir los recursos humanos y los medios técnicos que precisarán; además de acreditar la experiencia previa en al menos otras dos infraestructuras de logística ferroviaria en explotación en los últimos cinco años. Entre las mejoras que las empresas pueden plantear para acceder al contrato está la de asumir una mayor proporción del canon anual que la sociedad que conforma con Avante tendrá que abonar a partir del tercer año de explotación: son 120.000 euros al años por las tres terminales.

50 millones de inversión para ejecutar las terminales

La Junta aporta a la sociedad las tres terminales ferroviarias, con una inversión total de 50,6 millones. Al margen eso, las empresas que opten a la licitación se comprometen a asumir inversiones por un millón de euros en cada una de las terminales durante los diez primeros años y a mantener un tráfico mínimo ferroviario durante esa década de seis trenes a la semana también en cada una de las tres terminales. Cualquier propuesta por encima de esa cifra para ese periodo se considera en los pliegos de la licitación como una mejora a valorar en el proceso de selección; aunque en la documentación también se recoge que la empresa tendrá que haber duplicado el tráfico de trenes antes de los 15 años de explotación (de 6 a 12)y a seguir aumentándolo en distinta proporción a partir de ese momento en las tres prórrogas sucesivas hasta los 30 años: al final de se periodo el tráfico tendrá que rondar los 28 trenes semanales. Las propuestas se pueden presentar hasta el 29 de marzo.