Más de 200.000 extremeños cambian este miércoles de médico de familia

Más de 200.000 extremeños estrenan mañana médico de familia, aunque muchos no se percatarán del cambio hasta la próxima visita a su facultativo. Es el resultado del último concurso de traslado de facultativos de Atención Primaria, cuya convocatoria se publicó en abril del 2022 y la resolución definitiva se aprobó en el Diario Oficial de Extremadura el pasado 15 de febrero.

En total, según informa el Servicio Extremeño de Salud (SES), son 266 médicos los que han logrado una plaza definitiva en este proceso. No obstante, aclara, que "muchos" de esos profesionales no se van tener que desplazar de sus puestos actuales, ya que en la actualidad están ocupando la plaza que le ha sido adjudicada en régimen de comisión de servicio, «por lo que con su adjudicación definitiva dichas comisiones decaen quedándose ya definitivamente en esa plaza en la que estaban anteriormente comisionado».

Estos 266 médicos que cambian de destino o se quedan ya fijos en el que estaban atienden a un total de 259.911 usuarios extremeños, que son los que se verán afectados por la movilidad de los profesionales, aunque recuerda el SES que no todos ellos cambiarán de médico si este se encontraba ya de forma provisional en la plaza ahora adjudicada de forma definitiva. No obstante, desde la consejería no especifican cuántos están en esta situación.

Lo que sí está claro es que el cambio de facultativo se hará efectivo en el día de hoy, 1 de marzo, que es la fecha de la toma de posesión, según informan desde el SES. Tal y como recoge la última resolución, los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración.

Hay que recordar que en estos momentos, el SES también está resolviendo el proceso de oposiciones de médico de Atención Primaria convocado en octubre 2021. Ya se han publicado la puntuación total del concurso-oposiciones: hay 145 facultativos aprobados y 128 plazas ofertadas.