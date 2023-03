Cuatro industrias tomateras extremeñas, multadas por incumplir los plazos de pago

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) acaba de publicar el listado de sanciones firmes vía administrativa y/o judicial relativo al primer trimestre de este año. Se trata de 69 penalizaciones por infracciones calificadas de graves o muy graves de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y entre las que figuran las correspondientes a cuatro de las principales industrias tomateras extremeñas. La multas son consecuencia de una denuncia presentada por La Unión en febrero de 2021 por incumplimiento del precio mínimo del tomate y por superar los 30 días de de máximo para el pago del producto. Y es este segundo motivo, el no respetar los plazos a la hora de pagar, el que aparece recogido para las cuatro transformadoras de la región. A Agraz SA le impone por ello 6.410,89 euros de penalización; a Alimentos Españoles Alsat SL 3.846,2 euros; a Conservas Vegetales de Extremadura SA (Conesa) otros 4.770,06; y a Transformaciones Agrícolas de Badajoz SA (Transa) 7.558,75 euros.

«Dos años después, nos han dado la razón», se congratuló ayer Luis Cortés, secretario general de La Unión Extremadura, que subrayó que hasta el momento de presentar esta denuncia ante la AICA se venía incluyendo por defecto en los contratos de compraventa de tomate fresco para industria el pago en el plazo de dos meses, frente a los 30 días a lo sumo que serían preceptivos por tratarse de productos alimentarios perecederos. No obstante, Cortés consideró escasa la cuantía de las multas. «Son sanciones muy bajas para el montante del que estamos hablando» (según las estimaciones de esta organización, la producción estaba valorada en más de 187 millones de euros, importe que se cobraba con retraso), esgrimió, a la vez que argumentó que las multas deben ser «coercitivas, para que no salga rentable cometer un fraude». Eso sí, recordó que, en caso de reincidencia en la infracción, esta pasaría de calificarse como grave a muy grave, y el importe de la penalización oscilaría entre los 100.001 y el millón de euros. En cualquier caso, puntualizó, «creo que es algo que ya han cambiado», extremo que no puede confirmar, dijo, «por la falta de transparencia con la que se firman estos contratos».

El importe total de las sanciones incluidas en este primer informe del año de la AICA, entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobrepasa los 210.000 euros, de los que 2.100 corresponde a otra firma extremeña, Lácteos de Castuera, castigada en este caso por no incluir en el contrato el precio de una forma adecuada a la norma. Por cuantía, el castigo más elevado corresponde a otra firma del sector lácteo, Ray Lech, con dos sanciones por valor de 14.501 euros, una por incumplir plazos de pago (3.001) y otra multa, de 11.500 euros, por no formalizar por escrito los contratos alimentarios y no incorporar en ellos el precio. Dia, Carrefour o García Carrión aparecen también en el listado.