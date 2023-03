Más de 800 universitarios extremeños podrán beneficiarse este curso de las becas complementarias de la Junta de Extremadura, que incluyen dos modalidades diferentes: una ayuda de entre 250 y 400 euros para los estudiantes con una nota media superior a 8 en el curso, prueba de acceso o estudios previo (modalidad A) y 500 euros para jóvenes que cumplan los criterios establecidos de renta (modalidad B).

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este miércoles la nueva convocatoria para el curso 2022/ 2023, que mantienen su presupuesto en un millón de euros. Según explicó el consejero portavoz, Juan Antonio González, se trata de becas complementarias a las del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que también benefician a unos 10.000 estudiantes universitarios en Extremadura.

Requisitos

Podrán beneficiarse todos los alumnos matriculados en enseñanzas presenciales de la Universidad de Extremadura (Uex) y también aquellos que, siendo extremeños, estudien fuera de la región grados que no se imparten en la Uex o para los que no se hubiera logrado plaza aquí por no alcanzar la nota de corte. Será necesario haber obtenido una nota media de al menos 8 puntos en el curso anterior o, en su caso, las pruebas de acceso.

Se establecen dos modalidades de beca: la modalidad A, destinada al alumnado general, con cuantías de entre 250 (nota media de entre 8 y 8,49 puntos) y 400 euros (9,5 puntos o más), en función de su expediente. La modalidad B será para los alumnos que además de notas altas, acrediten no superar el umbral de renta recogido en la orden (21.054 euros brutos anuales para una familia de cuatro miembros). En este caso, la cuantía de la beca alcanzará los 500 euros.