Dos universidades privadas, un paso más cerca de instalarse en Extremadura

Un paso más para instalarse en Extremadura. Los trámites avanzan en la administración para dos proyectos de universidades privadas interesadas en implantarse en la comunidad. Uno está promovido por el grupo Planeta de Agostini Formación y Universidades y se llamará Universidad Abierta de Extremadura; y el segundo proyecto en marcha está liderado por la Sociedad Uninde Extremadura y lleva por nombre Universidad Internacional para el Desarrollo, aunque aspira a ser conocida como la Universidad Internacional de Extremadura. Ambas tendrían sede en Badajoz y solo la segunda plantea una enseñanza híbrida: tanto presencial como telemática, el otro proyecto se caracteriza por la enseñanza a distancia.

Las dos iniciativas están todavía en el inicio de su tramitación, pero acaban de dar un nuevo paso para convertirse en realidad. La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital publicó el pasado lunes, en el Portal de Transparencia de la Junta, los borradores de la Ley de Reconocimiento de ambos campus privados, que se encuentran en fase de consulta previa y presentación de sugerencias durante los próximos 15 días hábiles (hasta el próximo 20 de marzo). Se trata de un trámite necesario más, pero paralelamente, la consejería también ha remitido las memorias de ambos proyectos al Ministerio de Universidades, que debe valorar las iniciativas y emitir un informe al respecto.

Tres informes preceptivos

Aunque no es vinculante, este es un documento esencial para obtener el visto bueno definitivo de los proyectos. Posteriormente, también es obligatorio contar con un informe del Consejo Económico y Social y otro del Consejo de Estado, que habitualmente suele ir en sintonía con lo manifestado por el ministerio.

Y todo ello, mientras la Junta, que es la administración competente para la autorización de los centros privados, sigue adelante con la tramitación. «La Junta de Extremadura tramita los proyectos y quien se debe pronunciar sobre el expediente sobre la implantación será la Asamblea de Extremadura en su momento, una vez recabados todos los informes y sean favorables», informan desde la Consejería de Economía.

Según se recogen en los borradores de ambas iniciativas, «los centros privados ofrecen una oferta formativa que en todo caso complementa y acompaña a la ofrecida por las universidades públicas no sustituyéndolas de ningún modo ni compitiendo tampoco con ellas».

Por su parte, el proyecto promovido por la Sociedad Uninde pertenece al Grupo Autónoma Global, una red educativa que tiene campus en Portugal, Chile, Estados Unidos, Perú, Andorra y Estonia y que ha elegido Badajoz para su estreno en España. A este grupo también pertenece la escuela de negocios ITAE Business School, también con sede en la capital pacense.

"No entra en conflicto con la UEx"

El objetivo que se marca este nuevo proyecto en Extremadura es «reducir el número de personas que se ven obligadas a abandonar la comunidad para estudiar en universidades de otras comunidades, permitiendo también que quienes tengan interés en cursar titulaciones oficiales, y no puedan hacerlo presencialmente, lo hagan a distancia», según se indica en el borrador de ley expuesto a consulta pública.

Se trata, aseguran a este diario fuentes muy próximas a la iniciativa, de un «gran proyecto para la región», que no entra en conflicto con la Universidad de Extremadura (UEx) «en ningún aspecto», ya que no plantea ofrecer títulos que ya existen en la institución pública, excepto algunos del campo de Ciencias de la Salud, que son los que tienen una mayor nota de corte y los que más demanda y movilidad exterior generan, con la idea de «retener el talento». La sede principal de este campus, que aspira a llamarse Universidad Internacional de Extremadura, estará en Badajoz pero nace con vocación de servir a toda la comunidad de forma presencial y de abrirse al mundo con la enseñanza telemática. No desvela la previsión de alumnos que barajan, pero sí señalan que crearán entre 150 y 200 empleos cualificados entre profesorado y otro personal.

Para el curso 2025/2026

La aspiración es que pueda estar en marcha a partir del curso 2025-2026. El proceso lleva su tiempo, ya que una vez aprobada la ley de reconocimiento por parte del Parlamento extremeño y de contar con la autorización pertinente de la Junta de Extremadura, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) debe dar el visto bueno a los planes de estudio de cada una de las enseñanzas que impartan estas nuevas universidades. De hecho, la sociedad Uninde ya está trabajando también de cara a agilizar esa tramitación en la Aneca. Y hay un mínimo de enseñanzas obligatorias. El decreto 640/2021, de 27 de julio, estipula los requisitos para la creación y reconocimiento de una universidad: debe ofertar al menos diez títulos de grados, seis másteres, dos programas de doctorado, así como invertir un 5% de su presupuesto anual en investigación.

Estas condiciones también son necesarias para el proyecto promovido por Planeta de Agostini, el cual se plantea como una enseñanza telemática. Según el borrador publicado el lunes, este campus tiene como objetivo «ofrecer oportunidades educativas de alta calidad que capaciten a los estudiantes para la vida profesional y para adaptarse a la dinámica cambiante del entorno económico, empresarial y laboral en el que han de desenvolverse». Este grupo tiene ya varios centros universitarios en España (en distintos puntos de Madrid y Barcelona) y también cuenta con centros de estudios en Francia (Paris), Italia (Roma), Andorra, Colombia (Bogotá), Rabat y Egipto (Giza).

Asimismo, en Extremadura se habla de una tercera iniciativa privada interesada en la región, la Universidad Europea que ya lo intentó hace algunos años, aunque desde la Consejería de Economía señalan que este proyecto no se ha registrado en la Junta.