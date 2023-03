El Gobierno no contempla una prórroga para la central de Almaraz

El acuerdo para el cierre de las nucleares «está firmado, está sellado, no ha habido ningún cambio y, por tanto, los plazos siguen vigentes». Así ha respondido hoy la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en Canal Extremadura Radio, a la pregunta de si el Ejecutivo contempla prorrogar la actividad de la Central Nuclear de Almaraz más allá de 2027 y 2028, fechas para las que está prevista la desconexión de la red de sus Unidades I y II, respectivamente.

En la última semana, dos de las empresas propietarias de Almaraz, Endesa e Iberdrola, se han manifestado sobre la posible continuidad de la planta. El consejero delegado de la primera de estas firmas, José Bogas, se mostró partidario de «prorrogar» la operación de las plantas nucleares en España, ante sus dudas de que se cumplan a tiempo algunos de los objetivos del incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), entre los que citó los referentes a la termosolar, el bombeo, el almacenamiento o el hidrogeno verde. No obstante, negó que en la nuclear haya «una batalla o una lucha entre el Gobierno y las empresas eléctricas». «El Gobierno no está contra nosotros, tiene una política energética, que aceptamos y seguimos», dijo. «Tenemos el mismo interés que puede tener el Gobierno en alargarlas o en no alargarlas», aseveró.

Por su parte, fuentes de Iberdrola apuntaron el pasado miércoles que a día de hoy su «posición» es «cumplir lo pactado con el Gobierno y Enresa en el acuerdo de 2019 sobre el cierre ordenado del parque nuclear. Se trata de un tema de política energética». En este sentido, apuntaron que la iniciativa para introducir cualquier cambio en este calendario corresponde al Gobierno. Solo si el Ejecutivo «plantease la continuidad de Almaraz más allá de la fecha prevista de cierre en dicho acuerdo», «analizaríamos las condiciones de la propuesta».

Esta hoja de ruta fue acordada entre el Gobierno, Enresa, que es la compañía pública encargada de los residuos nucleares y del desmantelamiento de las plantas, y las propias eléctricas. Se iniciaría con la desconexión de la Unidad I de Almaraz a finales de 2027 y culminaría en 2035 con las de Vandellós II y Trillo.

«Habrá quien defienda otros intereses» en «defensa de las nucleares», ha dicho la ministra, para a continuación agregar que este «no es el caso de este Gobierno, que con absoluta claridad apuesta por las energías verdes, por las energías renovables, que van a ser la auténtica oportunidad para Extremadura».

«Algunas cuestiones para conocimiento público importantes también: el cierre de las centrales nucleares en España fue acordado por las empresas del sector con esa apuesta de país» y «sabiendo que España estaba dispuesta a liderar otro modo de producción energética que sea más sostenible, que sea más verde, que nos dé mayor autonomía y que también cuide de este planeta al futuro", ha sostenido la ministra. «La mayoría de esas empresas que participaban en estos proyectos nucleares ya están con sus proyectos en relación a la energías verdes», ha apostillado.

Desde la Junta de Extremadura se ha apuntado en varias ocasiones que se «vería bien» que las empresas propietarias de la central (además de Endesa e Iberdrola, también Naturgy) solicitaran una nueva renovación para la explotación de la planta más allá del año 2028, «siempre que se enmarque en las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima».