«La sociedad está anestesiada ante los conflictos y los medios también»

Secuestrado durante casi un año por Al-Qaeda en Siria, detenido por los servicios secretos en Venezuela, retenido por las FARC, vetado durante dos años en Siria, en Turquía y en Catar por informar sobre el trabajo esclavo en las obras del Mundial... Es la parte menos amable del currículo de Ángel Sastre (Don Benito, 1981), reportero especializado en conflictos. Durante más 17 años ha narrado guerras, golpes de estado, violaciones de derechos humanos, desastres naturales... en diversos países del mundo. Hace varios meses que no pisa un conflicto porque Ucrania acaba de vetarle la entrada y, aunque dice que el cuerpo y la mente empiezan a pasarle factura, no está parado. Ayer clausuró en Badajoz las ‘II Jornadas Revelando Conflictos. Periodismo, comunicación y cooperación internacional’, que él mismo dirige y que ha reunido durante dos días en la Facultad de Comunicación de la UEx a profesionales de primer nivel del ámbito de la comunicación, el fotoperiodismo, la corresponsalía de guerra y el periodismo de investigación. «Es un orgullo para mí brindar a mi tierra este plantel de lujo». Unas jornadas que quiere convertir en una formación más amplia dentro de la universidad con un fin: formar a nuevas generaciones en cómo abordar los conflictos. «Porque sin periodistas, sin testigos, todas las guerras son peores», dice.

¿La guerra de Ucrania nos ha hecho más conscientes de la realidad internacional o la sociedad ya está anestesiada?

La guerra de Ucrania ha devuelto a primera plana el conflicto, pero es un poco un oasis porque hay muchísimos otros conflictos que están siendo olvidados. La sociedad sigue bastante anestesiada y los medios también porque no brindan apenas apoyo al periodismo internacional. Es de alabar, por tanto, que la información internacional abra un informativo con Ucrania, pero no nos engañemos, es por cercanía, por el tema europeo, pero todavía exigimos muchísimo más espacio y medios.

¿Por qué los medios restan valor a la información internacional?

Antes, tener una corresponsalía internacional era prestigio, ahora son guerras de Freelance y es lo primero que recortan los medios por una cuestión de cercanía, pero deberían replanteárselo porque la gente que paga por la información busca calidad y tiene interés en saber lo que ocurre lejos y cerca.

¿Por qué es importante que haya periodistas a pie de calle en cualquier lugar de conflicto?

Porque las guerras sin testigos son peores. Cuando se da una situación calamitosa y dejas de hablar de ella todavía se vuelve más calamitosa: para los dictadores de turno, los asesinos, no hay nada mejor que cuando el mundo gira su mirada hacia otro lado y se olvida. Entonces ellos tienen barra libre para hacer lo que quieran. Es muy necesario. DeUcrania se habla, pero deAfganistán, el último país que he hecho, nadie habla y las mujeres están siendo subyugadas. Es muy necesario estar allí. Para poder retratar el factor humano, las historias de la gente, tiene que ir un periodista. Además, cada vez somos menos los que hacemos esto, por eso es tan importante este tipo de jornadas.

¿Qué puede hacer la universidad?

Hace tiempo que veo muy necesario dedicar un poquito de mi tiempo también a temas docentes, porque es fundamental poder motivar e instruir, crear un ejército de valquirias y de jóvenes guerreros que sigan nuestros pasos. Enseñarles cómo hacerlo, no solo a nivel logístico sino económico, para no pagar por ir a la guerra y alentarles y motivarles para que vivan esta profesión que es necesaria y muy bella.

¿Cuál es el primer consejo para un futuro corresponsal de guerra?

Lo importante es disfrutar, sino no sirve. Yo le diría que vaya poco a poco con gente que tenga experiencia antes de embarcarse solo. Y no empezar con una guerra, porque el conflicto no es solo guerra, puedes ir al Amazonas, a un país de América Latina, a un campo de refugiados...

Con tantos conflictos, ¿por qué, por ejemplo, ya no se habla de la guerra en Siria que dura 12 años?

Pareciera que el conflicto termina o que ya no ocurre nada allí y lo que sencillamente hemos hecho es aburrirnos del tema, como está pasando ahora con Ucrania. Eso no significa que la gente no siga siendo bombardeada, que los grupos yihadistas no sigan campando a sus anchas en determinadas zonas de Siria, no significa que la guerra haya acabado o que no haya refugiados. Creo que es necesaria una balanza: tanto que la gente se interese, como que los medios brinden espacios y que nosotros mismos nos reinventemos para no seguir llorando y luchando contra molinos de viento donde realmente ya no hay espacio. Tenemos que reinventar nuevos medios. Si ponemos nuestra vida y a veces hasta nuestro dinero, que no es lo idílico, y a la gente no le interesa, lo que tenemos que hacer es buscar nuevos medios.

Eso es precisamente lo que ha hecho en su novela gráfica ‘Venezuela’ (Planeta) ¿no?

Claro. Yo siempre digo que el objetivismo no existe, pero si te pones en el papel de la mujer o del niño y narras su historia puedes contextualizar y narrar un conflicto. En esa novela cuento mis 15 años de cobertura en Venezuela en formato cómic, con un dibujante de Marvel, para llegar a los jóvenes. Ha sido un trabajo muy ambicioso, que se ha publicado en 20 países, y ahora estoy trabajando justamente con laDiputación de Badajoz para sacar un cómic sobre la guerra de Ucrania.

¿En qué medio está más cómodo?

He hecho de todo. Me gusta mucho la radio y la tele, soy multimedia, y también me gusta mucho la prensa, la verdad. Pero a lo que más respeto le tengo es a escribir.

Dice que antes a los corresponsales de guerra se les respetaba y hoy son el objetivo. ¿Por qué?

Es así. Ya no sé si es bueno o malo llevar un chaleco en donde ponga ‘Press’ porque se nos utiliza primero como marionetas y después no hay la protección que había antes. Hay países donde las guerras son muy salvajes, como África o determinadas partes de Oriente, y el periodista es molesto. Además, los secuestros se han vuelto suculentos.

¿Por qué le acaban de vetar la entrada en Ucrania? ¿Volverá?

No, porque ya van dos veces y hasta el 2025 no me levantan el veto. Todavía no sé por qué se me impide la entrada para informar y creo que si están intentando entrar en la UE deberían respetar la libertad de prensa. ¿Qué pasa? Pues que entré en 2014 en las zonas ocupadas, que eran prorrusas, y estuve haciendo reportajes con los civiles, pues se ha enfadado Ucrania.

En esta profesión se vive en una incertidumbre continua...

Sí. No sabes si cuando llegas a un país te van a dejar trabajar, como en Afganistán donde los talibanes ahora están restringiendo mucho los permisos. Y luego tampoco sabes si te van a detener o ni siquiera si vas a sacar el dinero que te has gastado en llegar allí. Se tiene una visión muy romántica, pero hay que hacer mucho trabajo previo sentado, no lanzarte solo con una mochila y una cámara.

¿Qué conflicto le ha impactado más?

Siria me impactó mucho, no por el secuestro sino por la guerra tan brutal y bestial que había a nivel civil. Y lo de Afganistán también, cómo pueden estar allí tipo Edad Media es tremendo. Pero son muchos, hay una larga lista, y no hay que olvidarse de que en México es el país donde más periodistas mueren haciendo su labor, no es en Oriente, ni en Ucrania. Quedan muchísimos conflictos todavía por contar.

¿Cuál es su próximo objetivo?

Tengo ganas de volver a Afganistán por el tema de la mujer y estoy planeando también el tema del hambruna en África, donde han muerto 700.000 personas el año pasado. Pero sinceramente también yo he tenido que parar. Llevo un año en plan lento porque el cuerpo y la mente ya me están pasando facturas fuertes. Pero volveré porque no sé hacer otra cosa.

¿Qué es lo que más pesa de estos 17 años? ¿El secuestro, quizá?

No pienso mucho en eso, fue como un mal sueño. Supongo que es un mecanismo de defensa. A los dos meses volví a un conflicto, pero ha sido hace poco cuando me he dado cuenta de que si quería seguir haciendo esto tenía que parar, descansar y planteármelo de otra manera. Porque si no lo vas a disfrutar, no sirve. Ahora estoy intentando emprender nuevos proyectos aquí en mi tierra, dedicar parte de mi trabajo a la docencia en Extremadura, estoy pendiente de validar un título propio para dar clases en la universidad y también seguir haciendo coberturas, pero no a lo loco, puntuales y preparándolas bien.