Casi 47.000 solicitudes de interinos compiten por las 3.193 plazas fijas de estabilización

Casi 47.000 es el número de solicitudes que ha recibido la Junta de Extremadura en apenas 20 días para optar a las 3.191 plazas de estabilización que fueron convocadas el pasado 28 de diciembre en el sector de la administración general. Del total de puestos ofertados, 2.746 se adjudicarán solo mediante un concurso de méritos y las 447 plazas restantes se otorgarán tras un concurso-oposición.

De esas casi 47.000 solicitudes (46.921 en concreto) prácticamente la mitad van para cada uno los procesos: 24.328 son para participar en la oposición y las otras 22.592 son para el concurso de méritos, por lo que puede entenderse que muchos de los interinos se hayan inscrito en las dos opciones.

No obstante, el volumen de aspirantes es mayor para optar al cuerpo de personal laboral, al que van destinados el 61% del total de las inscripciones. Y entre las categorías ofertadas las que cuentan con un mayor número de aspirantes son por este orden: camarero-limpiador (3.216 solicitudes para la oposición y 1.777 para el concurso de méritos); auxiliar de enfermería (2.487 inscripciones para la oposición y 1.442 para el concurso); y técnico de educación infantil o TEI (con 1.472 inscritos para la oposición y otros 1.019 para el concurso de méritos). Le siguen ordenanza (1.381 personas para la oposición y 770 para el concurso) y también destacan ayudante de cocina (1.252 y 500 solicitudes respectivamente) y ATE cuidador (1.148 y 697 inscritos para oposición y concurso).

Por contra, las que menos demanda han tenido son oficial de segunda de artes gráficas (tres solicitudes para una plaza por concurso de méritos) y oficial de segunda de carpintería (con cinco solicitudes para otra plaza por la vía de los méritos). Para la oposición las que tienen menos demanda son peón escogedor de corcho (con 12 inscritos para una plaza) y controlador pecuaria (con 15 solicitudes para otra plaza).

En el caso del personal funcionario, para el concurso-oposición las categorías con más inscritos son auxiliar administrativo (2.835 solicitantes), administrativo (1.225), subalterno (446), técnico de empleo (419 solicitudes) y titulados superiores del ámbito jurídico (359 inscritos). Para el concurso de méritos destacan por volumen de solicitudes prácticamente las mismas categorías: auxiliar administrativo (con 17.10 inscritos), administrativo (con 1.054), técnico de empleo (685 solicitudes), titulado superior en empleo (522) y técnico de administración general (385).

En el lado opuesto, las especialidades con menos aspirantes para la oposición son ATS-DUE de empresa (ocho inscritos para una plaza) y titulado superior en arqueología (30 inscritos para una plaza); mientras que para el concurso de méritos son técnico en ingeniería de minas (con 4 inscritos para una plaza ofertada) y titulado superior en bioquímica (seis solicitudes para otra plaza), según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Una vez se publiquen las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos debe comenzar el proceso de valoración de los méritos, así como publicarse también la fechas para la celebración de los exámenes de oposición.

Piltex lleva al TSJEx la convocatoria: «Es un erte para otros 3.000 interinos»

El proceso de estabilización del empleo público que buscar convertir en fijas casi 3.200 plazas de personal laboral y funcionario en la administración regional está bajo la lupa de la justicia. La Plataforma del Personal Interino y Laboral Temporal de la Junta de Extremadura (Piltex) ha llevado la convocatoria publicada el pasado 28 de diciembre hasta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde el recurso presentado ha sido admitido para su tramitación.

Marisa González, portavoz de Piltex, asegura que las razones que les han llevado a la justicia son varias. Una de ellas es porque no se han ofertado todas las plazas que están en abuso de la temporalidad, esto es, ocupadas por personal interino desde el 1 de enero; y otra razón es por falta de transparencia en las plazas ofertadas que «no se han identificado y eso genera indefensión», asegura. Y hay un tercer motivo que es otro incumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público: «las comisiones de servicio no pueden durar más de dos años, hay muchas que duran más y también están en fraude de ley pero no se han ofertado».

La plataforma denuncia que la Junta no ha ofertado todas las plazas que están en fraude de ley

La plataforma calcula que hay entre 5.000 y 6.000 plazas en la administración general en fraude de ley, pero solo se han ofertado 3.193. «Esto significa que la Junta va a hacer un erte a otras 3.000 personas, que tienen fecha de caducidad y se van a tener que ir a la calle como máximo el 31 de diciembre del 2024, si se cumplen los plazos, por la insuficiencia de plazas ofertadas», explica Marisa González.

La portavoz de Piltex señala que el sindicato USO también impugnó la actual convocatoria de estabilización por los mismos motivos y denuncia que la Junta «ha retorcido todo lo que ha podido en su beneficio la Ley 20/21». Prueba de ello, dice, es que en las últimas oposiciones de titulados superiores se han ofertado plazas que estaban ocupadas desde antes del 1 de enero del 2016, por lo que deberían haber estado incluidas en las convocatoria de estabilización y no en una oferta de empleo público ordinaria.