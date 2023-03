Ex+ vuelve a mostrarnos el inmenso talento que atesoran los jóvenes extremeños. La cuarta entrega de la revista de El Periódico Extremadura, grupo Prensa Ibérica, se regala el domingo 5 de marzo con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la colaboración de Cetarsa. Este trabajo periodístico de primera magnitud tiene como título genérico ‘Talento y futuro de Extremadura’, y a lo largo de sus cien páginas a color se analiza la trayectoria de 45 extremeños que triunfan en sus respectivos ámbitos profesionales y personales. Desde hace cuatro años Ex+ es un termómetro de la sociedad extremeña. En el presente 2023 se cumple el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía y puede decirse que Extremadura ya ha alcanzado la madurez como sociedad, que disfruta de una identidad propia y autonomía total. Y eso se palpa en las páginas de Ex+ en esta edición.

“Esta revista –señala Antonio Cid, director de El Periódico Extremadura en el prólogo de la publicación- es un ejemplo de hombres y mujeres a partes iguales que resultan líderes en sus tareas u ocupaciones, guías de sabiduría y talento de quienes vienen detrás y sabedores de que son herederos de extremeños que pelearon mucho por construir una identidad y después una comunidad para que todo esto fuera posible”. Con estas premisas el periodista Luis Rollano, experto en el difícil género de la entrevista, construye la foto fija de nuestros jóvenes con más proyección, en un ejercicio informativo equilibrado, que da voz a los protagonistas de nuestro futuro. Vuelve Ex+, con 45 jóvenes de oro Trayectorias de todos los ámbitos Una vez más la revista repasa las trayectorias de hombres y mujeres de todos los ámbitos: deporte, cultura, medicina, comunicación, creación de contenidos, tecnología, diseño, empresa, investigación, universidad, música, enseñanza, ejército, restauración o derecho. Los criterios para su elección son muy variados y responden sobre todo no a un éxito económico, sino a la utilidad y el servicio a la sociedad extremeña. Todos tienen un rol principal en el desarrollo de la sociedad extremeña y sus acciones conformarán el futuro regional. Todo ello se materializa en Ex+ con un cuidado diseño y fotografías excelentes. El resultado es una revista que se conserva y se consulta, con una vigencia que se extiende en el tiempo. Ex+ está por jóvenes y dirigida a un público muy amplio. En sus páginas escriben también jóvenes periodistas de reconocida solvencia como Celia Gálvez y Gema Guerra. El colofón a la publicación lo pone Sara Durán, directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura que analiza el gran futuro que tiene por delante la nueva generación de jóvenes. Jóvenes con espíritu Ex+, la revista de los influyentes ¿Estás en la lista de Ex+? Miriam Casillas, Celia Romero, Mar Morán, Beatriz de Silva, Javier Mendoza, Luis Molina, Ester Cortés, Isabella García, Carmen Carrero, Rosa Müller, Laura Parra, Paula Cisneros, Miguelito García, Ana Solano, Mario Clemente, Alba Suárez, Alberto Lucero, Álvaro Rojas, Beatriz Parra, David Garrido, Álvaro Martín, Alejandro Hernández, Alicia Morales, Daniel Domínguez, Raquel Santiago, Sara Viera, Carlos Gata, César Muñoz, Laura M. Sánchez, J. Vázquez y F. Nieto, Javier Rocha, Gabriel Moreno, María Solano, Marta Barroso, Aitor Romero, José del Pozo, Eduardo Martín, Mª José Barrantes, Gonzalo Mirón, Paula Josemaría, Alejandro Pajuelo, Olmo González, Carlos Rodríguez, Chloé Bird y Cristina Torrado conforman la selección de este año. Reserva tu ejemplar en el quiosco y disfruta con la lectura de Ex+. Quizá el próximo año estés tú en la lista de jóvenes talentos de la región. Patrocina Colabora