45.000 extremeños, en tratamiento para dormir

45.000 extremeños están en tratamiento para poder dormir por apneas del sueño, el 4% de la población de la región. Los problemas respiratorios que sufren a causa de esas apneas les obligan a someterse, diariamente, a terapias domiciliarias con oxígeno. Son una enfermedad muy frecuente pero que, si no se trata, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se calcula que la padece un 25% de la población y de ellos, entre el 4 y el 6% requiere tratamiento, que se basa principalmente en conectar al paciente a un soporte respiratorio no invasivo durante la noche. Lo más común son las terapias con presión positiva continua en las vías respiratorias (denominadas CPAP), que aportan una presión de aire mayor a la habitual, eliminando las apneas.

Pero, ¿qué es lo que provoca en realidad una apnea del sueño? Supone quedarse sin aire porque se colapsa la vía aérea. El cerebro se percata de esa falta de oxígeno y reacciona despertándose, para conseguir que el flujo de aire vuelva a activarse. Los pacientes que necesitan tratamiento suelen hacer más de 15 apneas por cada hora de sueño.

La apnea del sueño produce un colapso de la vía aérea, lo que impide que el oxígeno llegue al cerebro y a los órganos vitales

Lo explica Jaime Corral, jefe del servicio de Neumología del Hospital Universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres y responsable de la Unidad Multidisciplinar del Sueño de este complejo, que acaba de ser reconocida como la mejor del conjunto nacional. «Se cierran los músculos que hay alrededor de la garganta y, al no actuar los dilatadores de esa garganta, hay una obstrucción. Ese colapso lo que provoca es que el tórax intente vencerlo, no pueda y, al final, ante una bajada de oxígeno, el cerebro se despierta y libera una serie de sustancias (catecolaminas) que activan esa musculatura dilatadora bruscamente. Las catecolaminas liberadas a impulsos durante toda la noche hacen que la tensión y la frecuencia cardíaca se disparen y eso es malo a largo plazo», argumenta. Por eso las apneas del sueño no tratadas pueden desembocar en enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares.

Las apneas lo que impiden es que el sueño sea de calidad. «Si vamos a cómo se produce la apnea, uno empieza a dormir, empieza a roncar, a continuación hace la apnea, que es incompatible con la vida porque se interrumpe el aporte de oxígeno a los órganos vitales, y así lo detecta el cerebro. Lo que hace el cerebro es despertarse liberando una serie de sustancias y haciendo que la vía aérea se abra. Vuelves a dormir pero vuelves a roncar, vuelves a hacer la apnea, el cerebro se vuelve a despertar… Y así estás en bucle toda la noche. Imaginemos que el cerebro es tu pareja, esto es como si tu pareja te estuviese despertando cada minuto o cada medio minuto», explica Jaime Corral.

Los síntomas

El síntoma más común son los ronquidos que detecta la persona con la que se comparte cama, ya que el paciente no se percata de estos ruidos nocturnos al emitirse mientras se duerme. Así como levantarse cansado a pesar de haber dormido las ocho horas recomendadas. «En las mujeres es muy típico el levantarse cansadas por la mañana y en los varones mucho más la somnolencia, no que se queden dormidos sino que les entra sueño en situaciones que no son normales, como puede ser esperando en una parada de autobús, en una consulta, hablando por teléfono o conduciendo», añade el doctor Corral.

En los casos más graves esa somnolencia produce tal desasosiego que hace que sea incapacitante, llegando a interferir en la esfera social y laboral del paciente. Y a poner en riesgo su vida, pues puede llevarles a sufrir accidentes de tráfico o laborales. A estos síntomas se unen también la falta de concentración, cambios de humor o trastornos de memoria.

Y en los niños, que también las sufren, hiperactividad y mal rendimiento escolar. En la población pediátrica lo más frecuente es que estos trastornos del sueño estén provocados por un agrandamiento de las amígdalas y las adenoides (conocidas como vegetaciones) que, al impedir que pase bien el oxígeno, provocan estas apneas. Por eso, en la mayoría de los casos en niños el tratamiento no pasa por conectarlos a una máquina (hay veces que sí es necesario, pero las menos), sino que se corrigen mediante una intervención para extirpar ambos tejidos (las amígdalas y las adenoides), que se encuentran en la garganta. Las apneas en menores se pueden dar también por obesidad o por una malformación maxilar.

«No dormir adecuadamente implica consecuencias para el organismo. La gente se cree que el sueño es solo para descansar pero esa es la función menos importante» Jaime Corral - Jefe del servicio de Neumología del Hospital Universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres

¿Qué enfermedades pueden provocar? Esta falta de oxígeno mantenida en el tiempo, sin tratarse, puede provocar enfermedades cardiovasculares (frecuencias cardiacas y tensiones arteriales elevadas), diabetes o problemas neurológicos. O, si ya se padecen estas enfermedades, un agravamiento de las mismas. Por eso el jefe de Neumología del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres insiste en la importancia de cuidar el sueño: «No dormir adecuadamente implica consecuencias para el organismo. La gente se cree que el sueño es solo para descansar pero esa es la función menos importante», advierte. Y cita algunos ejemplos: «El controlar la síntesis de determinadas hormonas y proteínas se hace en el sueño, en las fases profundas sobre todo; la hormona del crecimiento se secreta, sobre todo en niños, en fases del sueño profundo. Si un niño no tiene suficientes fases de sueño profundo podríamos ver un fenotipo de niños que tienen alteraciones en el crecimiento y en el peso. Las hormonas ‘comegrasas’, que favorecen la saciedad, se secretan también en el sueño, si no, se tiende a ganar peso, a no saciarse en la comida y eso puede generar obesidad».

Pero además el sueño ayuda a limpiar el cuerpo de toxinas. Y, si esa función no se realiza correctamente, puede dar lugar a determinados tipos de daño cerebral: «Durante el sueño hay una función de limpieza importante, que es lo que se denomina catabolismo. Y, si tengo apnea tras apnea, no conseguiré eliminar los detritos tóxicos del catabolismo. En el cerebro hay un sistema que barre de las neuronas todos los detritos tóxicos, por eso hemos vinculado determinadas formas de demencia a gente que tiene apneas del sueño. Además el desarrollo cerebral del ser humano se realiza por la noche, sobre todo en la fase del sueño REM, que es donde se producen esas conexiones neuronales», añade Jaime Corral. «Si un tercio de nuestra vida lo pasamos durmiendo, si el sueño no sirviese más que para descansar, sería el error más importante de la humanidad», reflexiona.

Uno de los principales consejos de este neumólogo es evitar las pantallas al menos dos horas antes de dormir, porque las radiaciones que emiten los dispositivos hacen que el inicio del sueño se retrase. «El inicio del sueño pasa por una serie de fases y una de ellas es llegar a la acetilcolina y la melatonina y eso se produce en el núcleo supraquiasmático, que está al final de los ojos. Si me expongo a una luz en las dos horas antes de irme a la cama, la liberación de esas sustancias que inician el sueño se van a retrasar. Si al día siguiente no tuviese horario, no me pasaría nada, pero como tenemos que levantarnos a una hora determinada, tenemos un problema», argumenta.

Como máximo la luz de una vela

Cuando nos vamos a la cama, añade, como máximo «deberíamos soportar como luz lo equivalente a una vela». Además de evitar hacer ejercicio vigoroso, fumar, beber alcohol o tomar sustancias tóxicas. «Lo más aconsejable es hacer cosas monótonas, como leer un libro, es la mejor forma de irnos a dormir», aconseja.

El doctor Corral habla con conocimiento pues está al frente de la mejor unidad multidisciplinar del sueño del país para ‘Gaceta médica’. Esta revista, que aglutina a todas las sociedades científicas, junto a la universidad Rey Juan Carlos, le concedieron el premio Best in class por la labor que realizan. La unidad, de referencia regional, atiende a toda la provincia de Cáceres (unas 450.000 personas). Hay otra en Badajoz.

Unidades como la cacereña existen en otros hospitales del territorio nacional como el Clínico o el Vall D’Hebron de Barcelona, La Paz, el Gregorio Marañón o el Ramón y Cajal de Madrid, La Fe de Valencia, el Virgen del Rocío de Sevilla… Pero ninguna ofrece los servicios de esta: «Atendemos a una población con una cartera de servicios que es la más desplegada que existe. Esto quiere decir que no hay una patología de las enfermedades del sueño (tanto respiratorias como no respiratorias) que no asumamos», sostiene su responsable.

Además, el equipo formado por dos neumólogos, seis enfermeros y técnicos de sueño y un hospital de día, ha liderado varias investigaciones que han cambiado guías internacionales de tratamientos. Entre las más destacadas, el hallazgo de métodos más simplificados para detectar apneas del sueño. «Antiguamente para diagnosticar apneas del sueño se decía que solamente había que hacer el patrón oro, que es la polisomnografía, un método muy completo pero que consume muchos recursos porque tienes que ocupar una cama de hospital durante una noche. Nosotros lo que hemos comprobado, demostrado y validado es que otros métodos más simplificados, que se denominan poligrafías respiratorias y poligrafías respiratorias de screening, sirven de la misma manera para diagnosticar y abordar a los pacientes con apneas sin necesidad de ingreso, es decir, en el propio domicilio», explica. De esta forma, al enfermo se le facilita un aparato que se lleva a su casa y se conecta durante la noche. En él queda registrado todo el sueño. A la mañana siguiente lo devuelve al hospital, donde se descarga y se analiza la información.

También han realizado estudios sobre el tratamiento con la máquina y han conseguido que la misma se pueda calibrar desde el propio domicilio (antes había que acudir siempre al hospital). Así como sobre la valoración de las repercusiones que las enfermedades renales y cardiovasculares tienen en las apneas del sueño y sobre los tratamientos del síndrome de hipoventilación asociado a obesidad. «Hemos contribuido a modificar las guías americanas, europeas y españolas».

Además de apneas del sueño, tratan enfermedades como narcolepsia, hipersomnia diurna idiopática, el síndrome de Kleine Levin, el de piernas inquietas o el de hipoventilación asociado a obesidad, entre otros.