Dos formas de expresión a través del lenguaje. Tanto una como otra reflejan la realidad del momento. A veces de manera abstracta, a veces más objetiva, pero siempre con un objetivo común: hacer pensar. Bajo este concepto se celebró ayer en la localidad pacense de Calera de León el encuentro titulado ¿Cuánta poesía necesita el periodismo? La cita tuvo como escenario el Conventual Santiaguista y en la misma participaron el periodista Javier Rodríguez Marcos y las poetas Begoña M. Rueda y la extremeña Ada Salas.

Este acto cultural forma parte del primer Festival Internacional de Literatura que se celebra en Extremadura y que recorrerá hasta el próximo 12 de marzo diversos rincones de la región para analizar, en general, la capacidad del lenguaje.

La cercanía

«Podemos poner como ejemplo la guerra de Ucrania. Al cubrirla siempre existe la necesidad de contar una historia personal, no solo dar la noticia o dar los hechos, sino buscar a alguna persona que cuente su propia historia; parece que desde lo personal, desde lo subjetivo, desde lo que toca más a un ser humano en particular, la noticia llega de otra manera; y en general de eso trata la poesía, de un mundo particular, subjetivo, pero que traduce una realidad universal», manifestó Ada Salas antes del encuentro para explicar la relación entre el periodismo y la poesía.

Del mismo modo, expresó: «Emocionar y hacer pensar son dos de los objetivos de la poesía y en eso tiene que coincidir con el periodismo».

Puso el foco en otro asunto Ada Salas, en el propio uso del lenguaje: «Igual que la poesía busca un cuidado exquisito en el lenguaje, estaría bien que el periodismo cuidara mucho más el uso de la lengua; los periodistas deberían leer más poesía e incorporar ese uso preciso y a la vez hermoso del lenguaje a su trabajo».

¿Por qué? «Porque es tan importante lo que se dice como el cómo se dice, y eso la poesía lo tiene muy claro; el periodismo debería tenerlo igual de claro, que tan relevante es el mensaje como las palabras que se usan para transmitirlo».

«Si bien -prosiguió- hay un tipo de periodismo que eso sí lo cuida mucho, existe otro que en absoluto, de manera que los titulares se piensan solo para que ser llamativos y superficiales».

¿Y cuánto periodismo necesita la poesía? «Hay una parte de la poesía del siglo XX que está más atenta a hechos históricos; una corriente de poesía social que también usa un lenguaje concreto acorde con su tiempo. Digamos que hay una poesía más de opinión y otra más informativa». Esta última se convierte igualmente en un arma de reivindicación. «De hecho, a veces, la poesía ha llegado donde el periodismo no ha podido».