La recaudación de la Iglesia a través del IRPF sube un 10% en Extremadura

La Iglesia suma apoyos en Extremadura. El 43,3% de los contribuyentes extremeños marcaron el año pasado la casilla 105 de la declaración de la renta, que consigna el 0,7% del IRPF a favor del clero. La Iglesia católica obtuvo así una recaudación de 5,2 millones de euros en la región, lo que supone un incremento del 10,2% (488.256 euros más) con respecto a la campaña del año anterior. Cada contribuyente aporta, de media, unos 24 euros. «El impacto es muy significativo y estamos muy satisfechos con el resultado de esa evaluación a la que cada año se somete la Iglesia con la casilla 105», afirma Ginés Rubio, ecónomo de la diócesis de Coria-Cáceres.

Los datos han sido facilitados por la Conferencia Episcopal Española, que esta semana ha hecho público el informe de la recaudación obtenida en la campaña de la renta de 2021, la que se realizó el año pasado. A nivel nacional los datos también son muy buenos: se han logrado recaudar 320 millones, una cifra récord y un incremento del 8,5% que se debe a las 84.201 declaraciones más en favor de la Iglesia. «Un respaldo importante que va a permitir a la Iglesia hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil», se apunta.

3.700 nuevos declarantes

Con respecto a Extremadura, los datos indican que un total de 220.810 contribuyentes marcaron la casilla 105, que son 3.724 más que el año anterior. El porcentaje sobre el total de contribuyentes cae unas décimas al pasar del 43,7% de 2021 al 43,3% en 2022, pero según Rubio se debe al mayor número de declaraciones presentadas por los ertes y el ingreso mínimo vital: muchas de estas personas tienen que hacer la declaración por primera vez y no tienen el hábito o desconocen que hay que marcar expresamente las casillas 105 o 106 (fines sociales). Por ello, indica el ecónomo, «hay que seguir caminando en esa tarea de sensibilización y hacer ver a la sociedad todas aquellas cosas buenas que aporta la Iglesia».

«Estamos muy satisfechos con el resultado de esa evaluación que cada año supone la casilla 105» Ginés Rubio - Ecónomo de la diócesis de Coria-Cáceres

En cualquier caso, a juicio de las diócesis extremeñas los datos indican que en la región no solo los creyentes colaboran con el sostenimiento de su iglesia, sino que también otras personas, sin ser fieles, reconocen su labor social a través de la casilla 105. «Y es importante sobre todo en el ámbito rural», indica Rubio. «Porque nuestras parroquias siguen teniendo misa todos los domingos. La Iglesia sigue estando, acompañando y sigue siendo motor de desarrollo y de transmisión de valores: en la mayoría de pueblos el monumento más importante es la iglesia y es importante también colaborar con eso», defiende.

En el mismo sentido se expresa el ecónomo de la diócesis de Mérida-Badajoz, Julián Peña. «Muchas veces las generalizaciones y referencias provenientes de grandes titulares de prensa no invitan, pero les aseguro que suelen parciales y que en la actividad que desarrolla la Iglesia hay una realidad más viva y cercana. Les pido que indaguen y profundicen un poco más, que estén atentos a la labor que realizan las parroquias de su pueblo o de su barrio, seguro que alguna actividad le es cercana y la valorará lo suficiente como para apoyarla», indica Peña.

Hasta un tercio de los ingresos

Según explica la Conferencia Episcopal, la asignación tributaria supone entre un 20% y un 30% del presupuesto de las diócesis. El 79% de los recursos que llegan por esta vía envían directamente a las provincias eclesiásticas para la realización de sus actividades pastorales y asistenciales y el 21% restante se distribuye según los criterios aprobados anualmente en la Asamblea Plenaria: seguridad social del clero y obispos, proyectos de rehabilitación y construcción de templos e iglesias, actividades pastorales, Cáritas, etc.

«En la actividad de la Iglesia hay una labor viva y cercana. Cuanto más apoyo, más podemos hacer» Julián Peña - Ecónomo de la diócesis de Mérida-Badajoz

Una vez recibida la cantidad global por los distintos conceptos, cada diócesis la integra dentro de su presupuesto para su reparto, atendiendo a las normas propias de organización económica diocesana y la adecuada cobertura de sus actividades pastorales y asistenciales. En 2019 (último dato disponible), las diócesis extremeñas recibieron un total de 7,53 millones de euros de la asignación tributaria, una cifra superior a la conseguida en la región.

Ello se debe a que las diócesis que están en provincias con rentas altas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Murcia ayudan a sostener a las de la España despoblada y, por tanto, con menor capacidad para su mantenimiento. «Es un auténtico mecanismo de comunión eclesial de recursos que permite mantener la acción pastoral en lugares en los que, de otro modo, sería casi imposible», indica la Iglesia.

En Extremadura, la diócesis que más recursos aporta a través de la casilla del 0,7% es la de Mérida-Badajoz. «Nuestra diócesis es la tercera en el ranking en el número de asignaciones. Esto nos indica por un lado, que los contribuyentes tienen una valoración muy positiva de la labor de la iglesia y que conocen la importancia de este gesto para poder seguir desarrollándola», indica Julián Peña.

'X Solidaria'

El ecónomo recuerda que marcar la X en la declaración de la renta concreta económicamente el desarrollo del derecho fundamental a la libertad religiosa reconocido en nuestra Constitución. «No implica pagar más impuestos o que se nos devuelva menos, simplemente decidimos que una parte de nuestros impuestos se destine directamente al sostenimiento de la Iglesia», explica.

Además de la casilla 105, los contribuyentes tienen la opción de marcar la 106, conocida como ‘X Solidaria’ y destinada a las entidades del Tercer Sector para financiar programas sociales. Los datos de recaudación de la campaña del año pasado todavía no se conocen, pero en 2021 un total de 282.649 contribuyentes (el 56% del total) marcaron esta casilla, con una asignación de 5,4 millones. El director gerente de Plena Inclusión Extremadura, Sebastián Gómez, anima a todos los extremeños a marcar ambas casillas, puesto que todavía hay unos 230.000 extremeños que no marcan ninguna casilla. Si no lo hacen, ese 0,7% revierte al Estado.