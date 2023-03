Una calle para la científica Ana Cuenda

Que las mujeres están infrarrepresentadas en los espacios públicos no es ninguna novedad. Es fruto de décadas relegadas a un papel central dentro de la familia y de los cuidados, mientras se les negaba la posibilidad de realizar actividades conectadas con la vida pública como la política, la cultura, el arte o la ciencia. Y esa oscuridad histórica en la sociedad ha tenido múltiples consecuencias, entre ellas su ausencia en el callejero de pueblos y ciudades de todo el país.

Hay estudios que incluso ponen cifra a esta situación: solo el 15% de las calles de España tiene nombre de mujer. Y aunque sea una acción simbólica, su presencia es justa y repara años de ignorancia. Por eso se van dando pequeños pasos para cambiar esa situación. Ciudades como Cáceres han revisado recientemente su callejero: han cambiado la denominación de cinco de ellas y nombrado 17 nuevas con nombres femeninos para intentar alcanzar un equilibrio entre sexos y reconocer, de paso, a mujeres relevantes de la historia cacereña. Pero no solo las ciudades se están haciendo eco de esta desigualdad y, además, sin necesidad de tener que rebuscar en el pasado para encontrar mujeres que bien merecen una calle.

Para muestra está la localidad pacense de Torremayor, que acaba de ampliar su callejero con un nombre femenino, el de la científica extremeña Ana Cuenda Méndez, que investiga sobre el cáncer en el Centro Nacional de Biotecnología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Este municipio pacense, con alrededor de mil vecinos, solo tenía una referencia femenina en sus calles: la Virgen de Guadalupe, dice su alcalde. «El de Ana Cuenda es el primer nombre de una mujer que tenemos en una calle. Lo propuso un concejal que había leído una entrevista suya, vimos el currículo que tenía la investigadora y nos pareció fabuloso, bien merecía un homenaje. Lo llevamos a pleno y salió adelante por seis de los siete votos posibles», explica Manuel Estribio, que lleva 28 años de regidor.

Un homenaje en vida

«Tenemos la costumbre de poner nombres a las calles de personas que ya han muerto, es raro acordarse de aquellos que están vivos y están haciendo un bien a la población, pero la verdad es que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de estrenar una nueva calle desde que en 1978 se cambiaron todas las calles franquistas», concluye el alcalde.

Precisamente esa es una de las cosas que más le llamó la atención a la investigadora extremeña cuando le contaron la iniciativa. «Al principio mi reacción fue de incredulidad porque es algo raro que pongan tu nombre a una calle y sobre todo cuando sigues viva; pero me hizo mucha ilusión y, por supuesto, se lo agradezco mucho al ayuntamiento por pensar que soy merecedora de que una calle de su pueblo tenga mi nombre», cuenta la extremeña. Un pueblo al que Cuenda, por cierto, nunca había ido. «Y por eso me hizo más ilusión todavía que hubieran llegado hasta mí, porque no tengo ninguna vinculación con Torremayor y eso significa que lo que reconocen realmente son mis méritos. Mi padre es de Salvaleón y mi madre de Navalmoral, pero toda mi familia está afincada en Badajoz, donde yo nací y a donde voy mucho». Durante su infancia también ha vivido en Mérida, Jerez de los Caballeros y Almendralejo.

De hecho, la primera vez que Cuenda pisó Torremayor fue el pasado lunes, 27 de febrero, cuando le hicieron un homenaje y descubrieron la placa con su nombre. «Me hizo mucha ilusión visitar el pueblo, fueron todos encantadores conmigo; este verano volveré por allí», dice.

Ana Cuenda (Badajoz, 1965) descubrió su interés por la investigación cuando estudiaba Biología en la Universidad de Extremadura y cuenta con un centenar de publicaciones científicas a sus espaldas. Antes de lograr una plaza estable en el CSIC, pasó 12 años en Escocia dirigiendo su propio grupo de investigación en el Medical Research Council. Actualmente trabaja en el Centro Nacional de Biotecnología donde coordina un grupo de investigación que estudia cómo un proceso inflamatorio puede dar origen a distintos tipos de cáncer, en concreto, al cáncer de colon asociado a la colitis. «Hemos descubierto unas proteínas que si las quitas o si las inhibes baja el número de tumores. Y ahí estamos intentando entrar en fármacos que puedan curar el cáncer de colon», destaca.