Estela Contreras: "El caso de Dani Alves es como el de Ana Orantes: marcará un antes y un después"

Lleva desde 2020 al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex), el organismo de la Junta de Extremadura que se encarga de promover las políticas de igualdad. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Huelva, Estela Contreras se congratula especialmente por el impulso a los programas de corresponsabilidad durante esta legislatura. A las puertas del 8-M, analiza en estas líneas la realidad de la mujer y los motivos para salir a la calle este miércoles.

Llevamos 40 años de feminismo. ¿Cuántos más nos quedan?

Esperemos que sea más corto el camino, aunque desde luego tenemos que llegar aún más lejos para cumplir realmente con los derechos de más del 50% de la población que somos las mujeres.

¿Cómo afronta este 8M?¿Qué motivos ve para salir a la calle?

Hace dos años y medio que llegué al Imex y entonces cumplíamos 20 años ya de historia. Desde entonces es cierto que hemos llegado a esa igualdad en muchos terrenos, pero todavía nos queda. A nivel legislativo estamos siendo muy pioneros, pero es verdad que a nivel real quedan algunas cuestiones por conseguir.

¿Qué hitos ha conseguido Extremadura esta legislatura en materia de igualdad?

Hemos conseguido mucho: tenemos una cifra histórica de mujeres activas, hemos conseguido poner en marcha planes y programas de corresponsabilidad y sobre todo además en los territorios más rurales, donde muchas veces todavía tenemos esa economía quizás más sumergida y todo lo que concierne a los cuidados. Por ejemplo los 16 millones para las ludotecas y Diviértete en verano; las aulas gratuitas de 0 a 3 años o la gratuidad en los comedores escolares. A nivel deportivo, cultural y educativo tenemos una alta tasa de mujeres universitarias que están trabajando y estudiando en profesiones masculinizadas.

¿Cree que al ser Extremadura una región rural es más difícil?

No es más complicado, debe ser diferente. Es verdad que las políticas que diseñamos siempre se han mirado desde una perspectiva global, pero desde hace unos años ha cambiado. Además ahora que se habla tanto de despoblación tenemos que seguir haciendo políticas activas para que las mujeres se queden en nuestros pueblos. Y para eso es trascendental contar con el asociacionismo, que ha liderado estos 40 años de feminismo.

«Las cuotas son necesarias: hay que obligar para que después surja naturalmente»

Háblenos del VI Plan de Igualdad 2021-2025. ¿Qué objetivos se ha marcado?

Para nosotras es un hito. Su objetivo es seguir trabajando en pro de la igualdad y conseguir esos retos que nos faltaban. Se ha trabajado desde todas y cada una de las comarcas, ha habido entrevistas individuales a entidades y asociaciones como Woman Space, mujeres que están dentro de la ciencia y que no estaban visibilizadas; las cooperativas agroalimentarias. Era muy importante también tener esa voz y presencia de la mujer del campo, que siempre ha estado ahí pero nunca ha tenido relevancia. Hemos conseguido que 4.000 personas estén participando en este sexto plan, que son sus propuestas, demandas y necesidades reales. Y por primera vez cuenta con una memoria económica, más de 240 millones.

¿Podría detallar alguna de esas medidas concretas?

Hay muchísimas. Seguir apostando por la educación, medidas preventivas en violencia de género, con los jóvenes; muchas medidas de corresponsabilidad y sobre todo nos proponían que también se trabaje en la empleabilidad. Porque una mujer necesita trabajar para poder ser independiente económicamente y poder tener una vida libre de cualquier tipo de violencia, sobre todo machista.

El Consejo de Ministros aprueba este martes una nueva ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres. ¿Volvemos a abrir el debate de las cuotas?

Para nosotros es una gran noticia. Ya en 2016 en Extremadura fue pionera aprobando en sus presupuestos una ley de cuotas. Porque es cierto que lo que debe ser natural, en un primer momento tiene que ser una obligación. Pasa con los planes de igualdad en las empresas: tenemos primero que obligar para que después surja naturalmente. Ya nos los están solicitando incluso empresas con menos de 50 trabajadores, fuera de la obligatoriedad, como sello de calidad. Las cuotas son necesarias, así hemos podido tener presidentas en los consejos rectores, consejeras en las cooperativas, presidentas en los grupos de acción local... De otra manera no hubiera sido posible.

Pero el 95% de las empresas obligadas por ley a tener plan de igualdad no lo tiene aún.

Es cierto que ahí tenemos que poner todavía mucho más ahínco. Estamos negociándolo con los agentes sociales y económicos. Pero también es verdad que empresas que no tienen obligación saben que lo tienen que hacer porque es un sello de calidad. Y cada vez están más concienciadas, no solo por que se obligatorio, sino por el bien de sus trabajadores y para retener el talento.

En estos momentos Extremadura tiene un récord de 189.000 mujeres trabajando, pero ellas siguen teniendo contratos temporales y más precarios. ¿Cómo se puede cambiar eso?

Es importante que sigamos teniendo políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad para que las mujeres no tengan si quiera que cuestionarse si me quedo en casa o mantengo un empleo. Porque casi siempre, lo hemos visto en la pandemia, las que reducen la jornada o se quedan en casa a cuidar a los mayores han sido las mujeres. Y es ahí donde tenemos que seguir poniendo la carne en el asador, en esas políticas públicas de corresponsabilidad. Tenemos que seguir trabajando en esas brechas. Por ejemplo salarial: seguimos cobrando menos, y hay un informe de los sindicatos que dice que cobramos 2.400 euros menos de media que el hombre por el mismo trabajo. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando, concienciando a las empresas y poniendo de relieve el talento de las mujeres para que también cuenten con ellas.

"Hay que romper la mentalidad de que la mujer tiene que cuidar"

¿Y por qué se da esa brecha?

Las mujeres deciden, prefieren o tienen esa responsabilidad de tener más tiempo para estar en casa y menos para estar en los puestos de decisión: el sistema patriarcal se sigue imponiendo porque nos lleva de ventaja más de 2000 años. La brecha se eleva porque los puestos que son de hombres, son esos en los que tienen pluses por estar más horas, un teléfono 24 horas disponible… Esos son los techos de cristal que nos están imponiendo y que todavía nos ponemos.

Las mujeres dedican más de cuatro horas al día a las tareas del hogar, frente a la hora y cinco minutos de los hombres. ¿Qué falla?

Vivimos en una sociedad patriarcal; el sistema de cuidados no ha estado nunca valorado. Ya hay un grupo de trabajo desde el ministerio con todas las comunidades para poner en valor ese sistema y que no sea como hasta ahora ha sido una carga más que un beneficio. Pero el cambio no está solo en las políticas públicas, sino que también debe llevar una concienciación de la sociedad, romper la mentalidad de que la mujer tiene que quedarse en casa a cuidar a los hijos.

Cada vez hay más casos de abuso y en chicas cada vez más jóvenes. ¿Le asusta?

Mucho, mucho. Nos preocupa mucho. Uno de los mayores retos y que seguimos teniendo 22 años después de crear el Imex es la violencia en todas sus manifestaciones hacia nosotras. Nos preocupa que cada vez sean chicas más jóvenes, chicos más jóvenes, en todas las esferas: de género o sexual. Yla sexual no es que antes no existiera, es que ahora estamos poniendo los datos encima de la mesa. La violencia sexual se tiene que trabajar de una manera muy específica y para ello estamos preparando toda nuestra red.

¿Cómo cree que pueden afectar, para bien o para mal, casos como el de Dani Alves?

Yo lo aplaudo. Siempre hay un antes y un después y el caso de Dani Alves, que lo vemos todos en la televisión, es como el de Ana Orantes: salió en ese programa por primera vez denunciando la violencia que había sufrido durante tantos años por parte de su marido y dejó de ser violencia doméstica para ser lo que es hoy: violencia de género. Estos casos son casos mediáticos que nos abren los ojos a todas las mujeres para decir basta. Sea famoso, sea rico, sea deportista, una violación es una violación, acoso es acoso y violencia de género es violencia de género, te la haga quien te la haga. Y desde luego también llama mucho la atención que esta chica haya tenido que renunciar a todo a nivel económico para que la crean, cuando es una parte importante también de la reparación del daño. La sociedad debe abrir los ojos y darse cuenta que es un problema que nos atañe a todos, que no es del ámbito privado, sino público.

¿Qué opina de la ley del ‘solo sí es sí’?

Es una ley muy buena, integral, como la de 2004 contra la violencia de género, que dice cómo se tiene que ayudar, prevenir y reparar el daño de las víctimas de violencia sexual. Es cierto que ha habido un fallo, un gran fallo, garrafal porque está rebajando las penas, que es muy preocupante, que hay que remediarlo y el PSOE así ya lo ha hecho. Esa modificación yo espero que sea más pronto que tarde, desde luego. Pero tenemos también que mirar la otra letra de esta ley, que además insta a las instituciones a poner recursos encima de la mesa contra la violencia sexual.