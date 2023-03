El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, animó este lunes a celebrar en Extremadura este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, «soñando con que vamos a tener una mujer presidiendo la Junta de Extremadura», como es la candidata del PP, María Guardiola, a partir de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

En ese sentido, Núñez Feijóo propuso a los asistentes a un acto en Cáceres «a lograr una nueva mayoría de gentes que votaron al PP, que dejaron de votarle, que votaron algún tiempo al PSOE, y ahora no van a votar al partido sanchista».

El objetivo es «lograr tener una ilusión por liderar un cambio político en Extremadura, porque Extremadura lo merece, porque tenemos un conjunto de mujeres y hombres dispuestos a liderarlo», reafirmó Núñez Feijóo.

Se pronunció de esta forma en la tarde de este lunes en Cáceres, donde clausuró la mesa redonda Las mujeres, motor del cambio que se celebró en el Gran Teatro con motivo del Día de la Mujer, junto con la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y el candidato a la alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos.

En su intervención, Feijóo aseveró que «cada día» ve que a María Guardiola «la conoce más gente». «Veo que la para más gente en la calle y empiezo a ver que la gente le llama presidenta», aseguró.

«Me dicen que hay algunos que están muy nerviosos y lo comprendo», subrayó. Y apuntó: «Dentro de tres meses, Extremadura tendrá por primera vez a una presidenta de la Junta, por primera vez en la historia democrática».

Por eso, el presidente del PP se dirigió a los asistentes al acto para asegurarles que están «muy cerca de hacer historia en Extremadura», insistió. «Estáis muy cerca de hacer historia, y de hacer una historia mejor», reiteró.

Así, el presidente nacional del PP se mostró «convencido» en que «los extremeños no quieren ser la tierra con más población en riesgo de pobreza de España, y no quieren estar de segundos por la cola con mayor paro juvenil y con mayor paro de las mujeres», algo que según reafirmó, «no es consustancial a la tierra».

Finalmente, Nuñez Feijóo consideró que los españoles «no pueden soportar una política que divide y que fragmenta», ni aquella en la que «los independentistas manden en la nación de la que se quieren ir», algo que a Extremadura «no le interesa».

Por su parte, Guardiola defendió la igualdad real del hombre y la mujer que, a su juicio, no necesita «tutelas ni aplausos», y cargó contra el machismo en política.

«Una mujer siempre tiene que demostrar más, pasar más horas en el despacho, porque no se nos escucha igual». «Yo soy una mujer con carácter y no pienso pedir perdón por ello. Nunca he conocido a un hombre que lo haga», apostilló.