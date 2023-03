Fundación Ecca llega a quienes más necesidades educativas tienen. Así ha sido desde su puesta en marcha por el jesuita Francisco Guillén en 1965, cuando este llegó a las Islas Canarias y se propuso hacer de la más importante tecnología de la comunicación de entonces, la radio, el medio perfecto para suplir carencias del sistema educativo en un archipiélago donde era muy difícil llegar a todo el territorio. Por eso se decidió que las clases para obtener el graduado escolar se impartieran a través de la radio. Los estudiantes, personas que tenían dificultades en el acceso a la formación, recibían material para poder seguir las clases a las horas señaladas. Aquella iniciativa fue un gran éxito que muy pronto se exportó a otras comunidades. Y ahora la Fundación Ecca está presente en tres continentes.

En 1973, el sistema llegó a Cáceres. Ha sido medio siglo exitoso en el que la expansión ha sido constante. Por un lado se imparte titulación oficial a través de un concierto educativo con el gobierno de Canarias. Los estudiantes se sacan la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en sus casas, a su ritmo. Por otro lado, Fundación Ecca trabaja específicamente con colectivos vulnerables y personas en riesgo de exclusión social a través de proyectos financiados por la administración pública o por entidades privadas.

A lo largo de 50 años las tecnologías de la comunicación han evolucionado muchísimo y con ellas los métodos para llevar formación a quienes más lo necesitan. Ahora los estudiantes disponen de muchas ayudas para recibir la información. Al material en papel se unen las clases on line, podcast, audios grabados y tutorías presenciales y a distancia. También disponen de una agilísima e intuitiva aplicación para teléfonos móviles. La radio ha pasado a un segundo plano. No ha sido una andadura fácil. En la actualidad una treintena de personas componen el equipo de Fundación Ecca en Cáceres. En la región la Fundación Ecca dispone de sedes físicas en Cáceres, Badajoz y Plasencia, precisamente esta última inaugurada hace breves fechas. Cualquier extremeño, en cualquier punto de la geografía regional, puede acceder a la formación sin ningún tipo de límites. Ya no hay excusas para no estar formado.

Primera Jornada Empresarial de Ecca en Cáceres

El martes 7 de marzo Fundación Ecca celebró su primera Jornada Empresarial, en la que se dieron a conocer dos proyectos. El primero ‘Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables’ y Mujeres rurales y urbanas (MUR) con el auspicio de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. El segundo se llama ‘Ecca Emplea Jóvenes’ y tiene el apoyo de Fundación La Caixa. El salón y el Claustro García Matos registraron una importante afluencia de interesados en conocer de primera mano el diagnóstico de empleabilidad en Extremadura, con la colaboración del sector empresarial. Para ello se contó la participación de Diego Hernández Pavón, presidente del Circulo Empresarial Cacereño.

A la jornada asistieron, entre otros, José María Segura Salvador, presidente de la Fundación Ecca; Cristina Sánchez, de laCaixa; Diego Hernández, presidente del Círculo Empresarial Cacereño; Jesús Seco González, director general de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Extremadura; Gema Gallego Escudero, delegada de las Fundaciones Ecca en Extremadura; y Luis Salaya, alcalde de Cáceres.

José María Segura, presidente de la Fundación Ecca, afirmó en su intervención: "Nos dedicamos al negocio y a la oportunidad. Eso es lo que hace grande a una empresa. Ya m3 millones de personas han estudiado en Radio Ecca. La formación de calidad es imprescindible en nuestra sociedad. Contad con Ecca, porque Ecca cuenta con vosotros", concluyó.

Por su parte Cristina Sánchez, de 'la Caixa', explico que la entidad financiera apoya a las empresas en sus proyectos de integración y puso como ejemplo el Ecca Emplea Jóvenes, que Fundación La Caixa impulsa con 5 millones de euros.

Diego Hernández, presidente del Círculo Empresarial Cacereño afirmó que el empresario "tiene proyectos, pero la mayoría de las veces carece de operarios específicos para poder llevarlos a cabo. Viene una revolución industrial y hay que estar preparados. Todas las nuevas empresas que se van a instalar en Cáceres van a necesitar los servicios de firmas locales para poder operar".

Jesús Seco González, director general de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, destacó los fondos Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que ponen a la persona en el centro. Además, dijo, "hay que fomentar al autónomo en Extremadura, que constituye la quinta parte de la masa productiva, que va envejeciendo, especialmente en las zonas rurales".

Gema Gallego Escudero, delegada de las Fundaciones Ecca en Extremadura afirmó: "actualmente en Extremadura como Fundación del tercer sector estamos desarrollando proyectos de Formación y apoyo al empleo de mujeres migrantes, jóvenes migrantes, etnia gitana, mujeres desempleadas, personas paradas de larga duración, personas con discapacidad y jóvenes en busca de un empleo digno sin que tengan que salir de nuestra comunidad autónoma para conseguirlo, lograr el desafío que nos hemos propuesto es labor de todos y todas. La ayuda y colaboración del sector empresarial, de nuestras alianzas y de la Administración es parte fundamental de estos proyectos y de su éxito".

Luis Salaya, alcalde de Cáceres, puso en valor los buenos datos de empleo de Cáceres y la región en general. "Los empresarios saben que están teniendo dificultades en encontrar operarios específicos y hacen falta programas de formación a la carta pues hay colectivos a los que no es fácil llegar. El Ayuntamiento de Cáceres tiene que facilitar proyectos de vida estables para ligarlos a proyectos empresariales".

En el transcurso de la jornada José María Segura, Fundación Ecca, y Diego Hernández, Círculo de Empresarios, firmaron un convenio por el que Ecca en facilitará la contratación de profesionales.

¿Quiénes somos?

Fundación Ecca es una institución educativa, comunicativa y de acción social, que este año cumplimos nuestro 50 aniversario en Extremadura.

Actualmente estamos trabajando en los distintos programas con 785 personas en riesgo de exclusión. El 82% de estas personas son mujeres que necesitan conseguir un empleo digno.

La entidad en Extremadura está desarrollando varios proyectos dirigidos a colectivos vulnerables subvencionados por las distintas administraciones públicas y privadas de nuestra comunidad autónoma así como del Ministerio.

Así, El proyecto ‘Ecca Impulsa’ está dirigido a personas paradas de larga duración así como personas con discapacidad, es un proyecto financiado con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea – Next GenerationEU, gestionado por Fundación Ecca en el marco de acciones del Servicio Extremeño público de empleo y de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

Este proyecto como su nombre indica, ‘impulsa’ la integración social a través del empleo, como una forma de incorporar tanto a personas desempleadas de larga duración como a personas con discapacidad ofreciéndoles la oportunidad de formarse a nivel personal y profesional desarrollando competencias que les permita generar valor en las empresas.

Con estas personas se está realizando

- Atención social integral. - Tutorías individualizadas de orientación sociolaboral. - Formación ocupacional personalizada. - Competencias digitales. - Intermediación laboral - Formación en habilidades sociales.

Además, contamos con un programa de Formación y apoyo al empleo para jóvenes, Ecca Emplea dirigido a 50 personas entre 16 y 30 años de Cáceres y Plasencia en situación y/o riesgo de exclusión.

El objetivo de este programa es contribuir a la mejora de la empleabilidad de estos jóvenes con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Este proyecto está financiado por Fundación La Caixa en la convocatoria de Proyectos Sociales en Extremadura 2022.

Para dar respuesta a estas personas necesitamos integrar al sector empresarial como pieza fundamental en estos proyectos, por lo que estamos realizando un diagnóstico de las necesidades de empleo que tienen las distintas empresas en nuestra ciudad.

¿Qué ofrecemos al sector empresarial? Adaptaremos la formación de las personas a las necesidades de la oferta.

Preselección de candidatos/as de forma individualizada.

Filtrado curricular: nosotros gestionamos los curriculum por usted.

Cesión de espacios durante el proceso de selección si no dispone de él.

Formamos a los candidatos/as en la especialidad que necesite.

Información de posibles subvenciones y bonificaciones para contrataciones.

El resultado final de estos proyectos será que la persona ha encontrado un empleo digno y la empresa un candidato con ganas de trabajar y que se ajusta al perfil solicitado.

Fundación Radio Ecca Cáceres. Hernán Cortés 2 y 3. Telf: 927 240 102 y 927 241 859.

