Cerco a las agresiones sexuales con sumisión química

La sumisión química pasó a formar parte del vocabulario habitual este pasado verano debido a la denuncia de varias jóvenes tras haber sido víctimas de pinchazos con el objeto de inyectarles algún tipo de sustancia. En Extremadura se denunciaron seis, aunque finalmente los análisis toxicológicos no han podido confirmar que las denunciantes fueran drogadas a través de esta práctica.

Aunque parezcan hechos aislados las agresiones sexuales con sumisión química son bastante habituales, de hecho, según los datos del Ministerio de Justicia, en Extremadura se registraron durante el 2021 (último del que se facilitan datos) 17 agresiones sexuales con sospecha de sumisión química: 13 en la provincia de Cáceres y cuatro en la de Badajoz. En todas, las víctimas fueron mujeres y en el 76,5% de los casos las muestras toxicológicas arrojaron resultado positivo en alcohol. Es decir, han confirmado que las emborracharon para agredirlas.

Y en el conjunto nacional en ese mismo año, de los 950 casos con sospecha analizados, el 82,5% obtuvieron resultados positivos a alcohol, drogas ilícitas, psicofármacos u otros medicamentos de forma aislada o en combinación. Además, de las más de 3.000 agresiones sexuales analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en ese mismo año, una de cada tres (un 31%) fueron mediante esta práctica.

Por eso el Gobierno ha distribuido a los institutos de medicina legal de la región unos kits específicos que buscan mejorar el proceso de investigación de este tipo de agresiones. A Extremadura han llegado medio centenar, que se irán reponiendo según se vayan utilizando. El material incorpora todos los elementos para facilitar tanto la toma conjunta de muestras de sangre y orina, como la recogida de toda la información de interés en la investigación a través de un formulario específico. Este último está basado en la guía de buenas prácticas para la actuación forense ante la presencia de una víctima de un delito de estas características. «Todo ello permitirá mejorar la calidad de la recogida, conservación, envío e investigación toxicológica en las víctimas de delitos facilitados por el uso de sustancias psicoactivas, así como la estandarización del proceso a nivel nacional», dice el Ministerio.

«La sumisión química tiene poca presencia. Adquirió relevancia por los pinchazos» José María Montero - DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE CÁCERES

La sumisión química puede ser premeditada, es decir, que tiene lugar cuando se proporciona a la víctima sin su conocimiento una sustancia incapacitante y desinhibidora. U oportunista, que ocurre cuando el autor del delito se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima que se halla en estado d inconsciencia a causa de alguna sustancia que ha consumido voluntariamente. También puede ser mixta, en la que confluyen tanto la ingesta voluntaria de sustancias como la administración encubierta. Es el forense el que decide, según su criterio y las circunstancias de la agresión, si debe aplicarse o no el protocolo de sumisión química.

Estas pruebas ya se venían realizando pero no de una forma protocolizada como ahora. «Antes ya se hacía con otras medidas pero ahora estos kits facilitan mucho el trabajo», indica el director del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, José María Montero, que asegura, no obstante, que la sumisión química, al menos en Extremadura, no es tan común. «Tienen una presencia pequeña dentro del delito contra la libertad sexual, lo que ocurre es que el pasado verano adquirió mucha relevancia por los pinchazos», reconoce. Aunque recuerda que estos casos (los pinchazos) no tenían la finalidad de agredir sexualmente a la víctima: «Es un delito de lesiones que hay que perseguir pero otra cosa es una agresión sexual», incide.

Tres protocolos

Cuando los forenses reciben a una víctima de agresión sexual se la examina a través de diferentes protocolos. Uno de ellos es el general, para reconocer a la víctima, y en el que participan además los servicios ginecológicos. «Cuando hacemos un reconocimiento por una agresión sexual se pide consentimiento a la víctima por si quiere someterse a un análisis ginecológico e incluso a una ecografía por si hay un embarazo», señala el director del Instituto de Medicina Legal de Badajoz, Enrique Mendoza.

Otro de los protocolos se utiliza para identificar al presunto agresor si se le ha localizado. Y ahora hay un tercero: el de sumisión química. «No es habitual porque normalmente en las fiestas las consumiciones son voluntarias. Muchas veces se ofrece a las víctimas someterse a estos exámenes y no aceptan porque no quieren que se sepa qué han consumido», afirma Mendoza. Los resultados toxicológicos son enviados después al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, que se encarga de analizar las muestras de Extremadura (también hay en Barcelona y en Madrid).