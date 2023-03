Hace casi cuatro años, el PSOE de Valencia de Alcántara presentaba a Rosario de la Cruz Castro en redes sociales (incluida en la lista electoral encabezada por el actual alcalde, Alberto Piris) como una mujer de 52 años, técnico administrativo y comercial, técnico medio en enfermería y trabajadora en el Servicio Extremeño de Salud (SES). Ahora, Rosario de la Cruz Castro ha dimitido tras conocerse la sentencia condenatoria por agredir a una enfermera que ha emitido el Juzgado de lo Penal de Cáceres por un delito de atentado a funcionario público sanitario y una falta de lesiones "en grado de consumación y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal". La pena: 9 meses de prisión e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante esos meses; es decir, que está inhabilitada para presentarse como candidata a ocupar cargos públicos mediante la votación en elecciones. La pena incluye una multa de 450 euros. Además, debe indemnizar a la víctima como responsable civil directa con 105 euros, más los correspondientes intereses legales. La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

“Hijas de puta” y “sinvergüenzas”

La edil trabaja como técnico medio en enfermería en el Centro de Salud de Valencia de Alcántara. Según se desprende de los hechos probados en la sentencia, la edil (en torno a las 14:15 horas del día 27 de agosto de 2021) "después de escuchar un comentario que no fue de su agrado, tras una aseveración por su parte en torno a si el personal" de dicho centro "debía o no de disfrutar de horario reducido de feria, salió enfurecida del despacho de uno de los médicos y, tras dirigirse a voz en grito contra las enfermeras" que estaban trabajando en aquel momento, las llamó “hijas de puta”, “sinvergüenzas” y “lambuceras de mierda”, además de "anunciarles que las iba a matar y de blandir una muleta" contra una de ellas, "a la que no llegó a alcanzar al lograr sortear el golpe". Entonces, "acometió de manera violenta" a una segunda enfermera, "agarrándola del brazo y meneándola".

A consecuencia de esta reacción "violenta", siempre según la sentencia, "se produjo un menoscabo corporal en la enfermera" en cuestión. Por lo que sufrió "contusión en el miembro superior derecho y crisis de ansiedad, que sanó sin secuelas, tras una sola asistencia facultativa en tres días de perjuicio básico".

Origen de la agresión

La sentencia establece que quedan probados los "asertos intimidatorios consistentes en revelarles su intención de matarlas, por parte de la acusada" expresados por las trabajadoras del centro de salud. En el juicio, la propia acusada reconoció "el disgusto experimentado ante el comentario recibido" en referencia al horario reducido de feria.

Además, la sentencia incide en el "posible origen de la agresión", que subyace en el hecho de que la enfermera agredida había atendido a lo largo del verano a la edil por una quemadura en la pierna, "con cuya asistencia, dicho sea de paso, la encartada no debió quedar muy contenta, a tenor de los comentarios vertidos en redes sociales, también incorporados a la causa, lo que además podría estar en el origen de la agresión". La sentencia aclara que la hasta ahora edil "es autora expresa" de las mencionadas infracciones criminales "por su ejecución personal, material, directa y dolosa de la conducta sujeta a reproche".

La ex edil se muestra "convencida de mi inocencia" y anuncia que recurrirá la sentencia