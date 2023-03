La ley Zepa sale adelante solo con los votos del PSOE

Los alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (Uex) no habrían podido escoger mejor día para asistir al pleno de la Asamblea y ser testigos, según la oposición, de lo que nunca se debe hacer en un Parlamento. El PP, Ciudadanos (Cs) y Unidas por Extremadura han vuelto a cargar este jueves contra la denominada ley Zepa, la propuesta del PSOE para evitar el derribo del complejo Marina Isla de Valdecañas. Como se esperaba, ha salido adelante solo con la mayoría absoluta del PSOE y el rechazo rotundo del resto de grupos tras el debate de las 28 enmiendas parciales que se han presentado.

Finalmente se han incluido dos: una del PP para incluir el trámite de información pública en la declaración de nuevos espacios protegidos, y dos de Cs. La primera cambia el título de la ley "para adaptarse mejor al objeto pretendido" (pasará a llamarse Propuesta de Ley por la que se regulan determinados aspectos de la red ecológica europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura) y otra de carácter técnico para fusionar dos capítulos en uno.

La iniciativa, que se registró el pasado 29 de diciembre y se ha tramitado por la vía de urgencia, modifica el mapa de la Red Natura 2000 para incluir como Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) 55 territorios que ya se creían catalogados, pero que no cuentan con un documento de declaración oficial como tal. Al no contar hasta ahora con esa declaración, se mantienen vigentes las resoluciones firmes relativas a licencias, proyectos, planes e instrumentos de ordenación que se hayan visto afectados en este tiempo.

Esto incluye el PIR de Isla Valdecañas anulado por sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y el Tribunal Supremo y todas las construcciones que ya están levantadas en el complejo y ahora condenadas al derribo. También mantendrían su vigencia, y ahí la polémica, todas las sanciones interpuestas durante este tiempo por ejemplo a los agricultores, y todos los proyectos que se paralizaron precisamente por plantearse en una Zepa.

La oposición carga contra el PSOE

Los tres grupos de la oposición han insistido en que se trata de una ley "ilegal", tramitada por la vía de urgencia "y a escondidas" para sortear todos los informes, avalada solo por la mayoría absoluta y condenada a la derogación en el Tribunal Constitucional. "Los diputados gozamos de inviolabilidad, pero eso no debe dar impunidad para aprobar leyes claramente inconstitucionales. Después del Tito Berni se atreven con todo", ha dicho a la bancada socialista el portavoz de Ciudadanos (Cs), Fernando Baselga.

El líder de la formación naranja se ha quejado además de que los grupos hayan tenido solo dos turnos de cinco minutos en el debate final de esta ley "tan importante" y el doble de tiempo para, por ejemplo, convalidar un decreto ley de ayudas a los agricultores por la guerra en Ucrania que se modifica para cumplir los requerimientos de la Unión Europea.

Frente a las críticas, el PSOE se ha mostrado "orgulloso" de su ley: "Queda bastante claro que les sobran insultos y les faltan voluntades par arreglar los problemas", ha replicado el diputado Carlos Labrador. Y hasta la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, ha intervenido en el debate para recordar que los tiempos se pactan en la Mesa y vienen marcados por el reglamento.

En total se han presentado 28 enmiendas al texto: dos de Unidas por Extremadura, 13 del PP y otras 13 de la formación naranja. El PP y Cs han reconocido que las suyas iban destinadas a "deshacer" una ley que no tiene arreglo (ambos plantean la supresión del artículo en el que se citan las 55 Zepas), mientras que las de la formación morada eran para "dejar claro" que es un texto ilegal que solo beneficia a Valdecañas. Aunque con diferencias sobre el derribo (el PP y Cs defienden que lo construido se mantenga en pie), los tres han recordado que prácticamente todos los juristas y expertos que han comparecido en la Comisión de Transición Ecológica para valorar la propuesta la han tildado de "barbaridad, dislate o chapuza jurídica".

Un ejemplo del diputado del PP Bibiano Serrano: "Imaginen que hoy o mañana el Gobierno dice que el código de circulación que se ha estado aplicando durante todos estos años no vale y que se aprueba uno nuevo, pero que todas las sanciones que se han puesto quedan vigentes y esas sí valen". "El ejemplo de lo que no se debe hacer en una democracia. Por muchas enmiendas que se presenten, esta ley jamás se debería haber traído al Parlamento y no se puede arreglar", ha insistido.

El PSOE, por su parte, ha aprobado tres de las 28 enmiendas de la oposición y se ha mostrado "orgulloso" de su ley, una propuesta "valiente y responsable para defender el progreso de Extremadura". "Aunque digan que no va a servir para nada, por muchos amigos y conocidos que hayan traído a comparecer, a nuestro grupo no le va a parar nada ni nadie", ha zanjado el diputado Carlos Labrador.