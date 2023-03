Las consultas rurales siguen vacías a pesar de los 500 euros más por ocuparlas

Las consultas en las zonas de difícil cobertura siguen vacías. En Extremadura hay 76 así catalogadas y engloban a las que llevan, al menos, un año entero sin cubrirse. Se encuentran sobre todo en espacios rurales, donde la atención sanitaria está cada vez más comprometida. Para dar solución a esta situación el Servicio Extremeño de Salud (SES) acordó, dentro del plan de recursos humanos recientemente presentado, incentivar a los facultativos que decidieran ocupar estas vacantes sumando a su nómina el 40% del complemento específico en dos años (un 20% el primero y el otro 20% el segundo). Esto se traduce en un incremento salarial de 493 euros más al mes o de 6.911 al año (la mitad si solo se está un año).

Pero ni si quiera estos incentivos han conseguido, al menos por el momento, que se ocupen estas consultas. Se implantaron el pasado 1 de febrero y de momento nadie se ha interesado por estas vacantes. Algunas no se han conseguido cubrir nunca (o casi nunca). Es el caso de las de Atención Primaria de algunos pueblos como Villar del Pedroso o Zorita en Cáceres o de especializada en hospitales comarcales como los de Coria, Nalvalmoral de la Mata o Llerena-Zafra. Estos alicientes fueron además uno de los puntos del acuerdo que el SES firmó con el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) para conseguir desconvocar la huelga. Desde la agrupación sindical reconocen que aún es pronto para evaluar la situación pero creen que, a pesar de estos incentivos, será complicado cubrirlas. «En las plazas de difícil cobertura intervienen muchos factores, la distancia de los núcleos urbanos, el estar solo en un centro de salud con un importante cupo de pacientes, que habitualmente además son sobre todo ancianos, ...», reconoce la vicepresidenta de Simex, María Paz Moro.

«Con la falta de médicos que hay los que están siempre van a tener ofertas más atractivas, no quieren irse a los pueblos » Emilia Montero - PRESIDENTA DEL SECTOR DE SANIDAD DE CSIF

La misma opinión comparte la presidenta del sector de sanidad de Csif, Emilia Montero, que reconoce que en el contexto actual, con un déficit importante de especialistas en medicina, es todavía más complicado ocupar estas plazas. «Es difícil porque con la falta de médicos siempre van a encontrar ofertas más atractivas en lugares más atractivos. Las más complicadas de cubrir son siempre las de los médicos de familia porque no ven muy atractivo irse a estos pueblos. Se pasan años formándose y no quieren terminar en estos sitios», afirma. Aunque advierte, no obstante, que después la realidad es bien distinta: «Luego, una vez que están allí, están muy contentos. Conozco muchos casos de médicos que no quieren marcharse», asegura Montero.

«En estas plazas intervienen otros factores como la distancia, estar solo con pacientes mayoritariamente ancianos, ...» María Paz Moro - VICEPRESIDENTA DE SIMEX

«No solo es dinero»

Ya lo dijo el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el pasado noviembre, cuando se le preguntó sobre la huelga de médicos en Madrid y por la que entonces se estaba gestando en Extremadura. Reconoció que esta situación, hace 15 años, tenía una solución fácil: invertir más para atraer a los médicos. Pero eso ahora no es suficiente. «Con la pandemia ha surgido una sociedad diferente donde la ciudadanía quiere tener tiempo para poder vivir y todo esto no se arregla metiendo más guardias a los médicos o con hacer más fines de semana, pues los profesionales quieren tener derecho también a estar con su familia y a disfrutar del tiempo libre, una situación de la que, sin embargo, nadie habla», dijo entonces el presidente.

En este asunto existe además otro debate, que han abierto las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial de sanidad. Y es si la descripción de plazas de difícil cobertura es la correcta. En estos momentos solo se consideran así aquellas que llevan un año sin cubrirse, a pesar de contar con profesionales en bolsa. Es decir, se les ofrecen las vacantes pero ninguno está interesado. Sin embargo en estas plazas influyen, además de la temporalidad, otros muchos aspectos. De hecho es probable que algunas, a pesar de estar ya cubiertas, puedan ser consideradas dentro de esta categoría. «En el ministerio se negocia un decreto sobre cómo definir estas plazas porque hay plazas ya cubiertas que también merecieran estos incentivos», sostiene Emilia Montero, de Csif.

Este diario preguntó ayer al Servicio Extremeño de Salud por este asunto pero no recibió respuesta.

El 46% son de familia 35 de atención primaria Hornachos, Campanario, Castuera,_Azuaga, Fregenal de la Sierra, Monesterio, Trujillo, Cáceres(2), Cedillo, Zorita, Jaricejo, Moraleja (2), Torrejoncillo, Serradilla, Almaraz, Losar de la Vera (3), Navalmoral (4), Talayuela (4), Villanueva de la Vera, Madrigal de la Vera, Talaveruela de la Vera, Villar del Pedroso, Mérida y Valencia de Alcántara. 41 de hospitalaria En Badajoz hay vacantes en Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Pediátrica, Psiquiatría (2), Radiofísica Hospitalaria, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Anestesiología,_Neurofisiología y Medicina Preventiva. Don Benito-Villanueva: Oftalmología,_Psiquiatría, Cirugía Ortopédica y Traumatología (2) Urología, Geriatría y Digestivo. Llerena-Zafra: Digestivo (2), Anestesiología (2), Oftalmología (2) , Urología (2) y Geriatría. Cáceres: Cirugía General y Digestivo, Plástica y Preventiva. Coria: Otorrino y Radiodiagnóstico. Plasencia: Dermatologia, Oftalmología y Nefrología. Navalmoral: Cardiología (3), Medicina Física (2) y Urología.