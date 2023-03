Ya han pasado cuatro días desde que se declarase en Extremadura la alerta sanitaria por aceite mal etiquetado y el Servicio Extremeño de Salud (SES) sigue sin tener el resultado de los análisis realizados para conocer la composición del líquido que contenían las garrafas de cinco litros que se han vendido como aceite de oliva virgen extra, cuando no lo es. Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales sostienen que los resultados se darán a conocer cuando estén disponibles, por lo que habrá que seguir esperando. También se informará sobre el total de litros inmovilizados, que superarían los 60.000, tal y como avanzó este diario.

De momento, no se ha notificado ningún perjuicio para la salud entre los consumidores. El subdirector de Seguridad Alimentaria y Ambiental del Servicio Extremeño de Salud (SES), Santiago Malpica, se mostró confiado de que el aceite requisado no supondrá ningún riesgo para la salud. "En principio, no se estaría ante un problema sanitario, sino de fraude porque se ha vendido un producto como aceite de oliva virgen extra cuando en realidad se trataría de una mezcla de aceites de diferentes calidades, que serían aptos para el consumo", manifestó.

Cabe recordar que entre las marcas intervenidas se encuentran Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz. Las envasadoras Don Jaén Aceite 2019 y Galiaceite 2022 habrían sido las encargadas de distribuir el aceite de forma fraudulenta, con un etiquetado que incluía números de registro sanitario falsos.