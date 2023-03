Solo cuatro localidades de Extremadura tendrán de momento consultas de tarde en los centros de salud. Son voluntarias y hasta ahora solo Badajoz, Plasencia, Hornachos y Mérida cuentan con médicos dispuestos a asumir estas consultas vespertinas. En concreto las habrá, según informa el Servicio Extremeño de Salud (SES) a este diario, en los centros de salud San Fernando y San Roque de Badajoz; el Urbano II y Urbano III de Mérida, el de Hornachos y el Luis Toro de Plasencia. De tal forma que, por el momento, solo se podrá acudir al médico por la tarde en seis centros de salud de los 48 que tiene la región, lo que supone el 12,5%.

Esta medida, que ya se ha puesto en marcha, es el punto de partida del plan de demoras que está desarrollando el SES para conseguir aliviar el colapso que sufre la Atención Primaria en la comunidad. Y fue además uno de los puntos incluidos en el acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) para desconvocar la huelga.

Actualmente en el 21% de los centros de salud es imposible conseguir una cita con el médico de cabecera antes de cuatro días (en muchos casos esta espera se va más allá de la semana). El objetivo es reducir esa demora a dos días; es decir, que los usuarios puedan conseguir una cita en un máximo de 48 horas. El SES se ha dado de plazo hasta finales de abril para conseguirlo. Y la primera de las medidas que ha puesto en marcha ha sido precisamente la de las consultas de tarde, que debían haber comenzado ya en el mes de febrero.

El SES se da de plazo hasta abril para lograr bajar a 48 horas el tiempo máximo de espera en Primaria

Se había planteado, y así se acordó con Simex en el acuerdo de huelga y con el resto de sindicatos en mesa sectorial, que las desarrollaran los facultativos mayores de 55 años exentos de realizar guardias. Era una medida compensatoria para que su nómina no se viera afectada al no realizar estas horas extra. De tal forma que las consultas de tarde se les abonarían aparte de su salario. En cambio, según confirma el SES, en Atención Primaria por el momento no se ha recibido ninguna solicitud de este colectivo. Las citas vespertinas las pasarán, por tanto, los propios médicos de Atención Primaria de esos centros de salud y de otras zonas que así lo hayan solicitado.

Los MIR y más médicos

La otra medida que contempla este plan es la contratación de los Médicos Interno Residentes (MIR) de último año, para que puedan pasar consulta en los centros de salud por las mañanas. Se les hará un contrato de especialista, a pesar de no haber terminado la residencia. Los colegios de médicos, e incluso los propios MIR, han puesto en duda esta propuesta, al entender que los residentes, hasta que finalicen su formación, deben estar siempre tutorizados.

El acuerdo con Simex incluía además la reorganización de las agendas de los facultativos para conseguir bajar a un máximo de 36 pacientes diarios (ahora mismo en muchos casos se llega a los 70), ya sea en consultas telefónicas o presenciales. Así como la creación de 16 unidades básicas asistenciales en aquellos centros de salud donde existen médicos con más de 1.500 tarjetas sanitarias asociadas.

Tal y como informó este diario, estarán en Badajoz, en los centros de salud San Roque (2) y Valdepasillas (2); en Cáceres, en Aldea Moret (1) y Mejostilla; en Mérida, Norte (1) y Obispo Paulo (1); en Almendralejo, en San José (1) y San Roque (1); en Montijo (1); en Don Benito Oeste (1); en Zafra (1) y en Navalmoral de la Mata (1). El SES trabaja en estas dos últimas medidas (la reducción del cupo de pacientes al día y la creación de las nuevas unidades) pero de momento no se han implantado.