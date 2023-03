No nombrar al rival, no darle importancia, no incluirlo en las declaraciones. Como si no estuviera. Como si no existiera. Como si no preocupara. Es la estrategia que ha puesto sobre la mesa esta semana el presidente de la Junta y secretario regional del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El pasado miércoles, durante la presentación del número uno de Zafra, pidió a militantes y candidatos «hablar poco del PP». «Porque nos empobrece», aseguró.

No obstante, Vara sí aprovechó su intervención para cargar contra el ‘enemigo’: «A la derecha ya le falta tiempo para presentar proyectos», aseveró. «La gente vota por lo que haremos, por las expectativas que generemos, no por lo que ya está hecho», continuó el líder de los socialistas extremeños. Y prosiguió: «A la gente no se la convence con chascarrillos; y las elecciones se pierden contando películas». Dos meses y poco Lo cierto es que quedan algo más de dos meses para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y los formaciones políticas empiezan a sentar las bases de cómo afrontarán una campaña, y precampaña, que se espera intensa. En Extremadura, a nivel regional, el PSOE repite candidato; sin embargo, el PP presenta una nueva apuesta, María Guardiola, cuya estrategia tiene como base estar en todas partes para quitarse la etiqueta de desconocida más allá de Cáceres con la que empezó. Este jueves por la noche, el canal 24 horas de Televisión Española entrevista a Vara y Guardiola. Horas antes, líder socialista extremeño dejó había escrito en sus redes sociales: «Hoy me entrevista TVE 24 horas. También lo hará a los otros grupos políticos. Un buen ejemplo. Esa será mi condición en este periodo que comenzará en unas semanas. No participaré en ninguna entrevista que no esté acompañada de otras en las mismas condiciones a los otros grupos». Y añadió: «Sufrí cuando estuve en la oposición el sectario comportamiento de algunos medios públicos y algunos de los privados, que se plegaron al mandato del poder, y me obsesiona la libertad de los medios y la distribución justa de los tiempos».