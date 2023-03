«Yo tengo la obligación como presidente de Extremadura de que no se derribe», expresó. «¿Derribar 200 viviendas no tiene impacto medioambiental?», agregó. Fueron algunas de las declaraciones que el presidente de la Junta y candidato del PSOE a repetir mandato, Guillermo Fernández Vara, dejó en el programa La noche en 24 horas de TVE. En su entrevista, Vara defendió que el complejo Isla Valdecañas debe mantenerse en pie a pesar de la sentencia de demolición que ya he emitido el Tribunal Supremo. «Sería muy significativo que con tantas sentencias de derribo que ha habido en España, la que se hiciera fuera la de aquí», lanzó.

Con él coincidió la presidenta del PP regional y también candidata a la Junta, María Guardiola, quien subrayó al respecto: «Me parece una barbaridad la demolición de Valdecañas, es una consecuencia de la inseguridad jurídica de legislar de forma incorrecta». Y apostilló: «En Extremadura tenemos un problema y es que el 34% del territorio está protegido». Lo cierto es que la Asamblea de Extremadura aprobó la semana pasada la llamada ‘ley Zepa’. Salió adelante solo con los votos del PSOEy la crítica de la oposición. La iniciativa, que se registró el 29 de diciembre de 2022 y se tramitó por la vía de urgencia, modifica el mapa de la Red Natura 2000 para incluir como Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) 55 territorios que ya se creían catalogados, pero que no cuentan con un documento de declaración oficial como tal. Al no contar hasta ahora con esa declaración, se mantienen vigentes las resoluciones firmes relativas a licencias, proyectos, planes e instrumentos de ordenación que se hayan visto afectados en este tiempo. Esto incluye el PIR de Isla Valdecañas anulado por sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y el Tribunal Supremo y todas las construcciones que ya están levantadas en el complejo y ahora condenadas al derribo. También mantendrían su vigencia, y ahí la polémica, todas las sanciones interpuestas por ejemplo a los agricultores, y todos los proyectos que se paralizaron precisamente por plantearse en una Zepa. Más asuntos Vara y Guardiola, que no coincidieron a la vez en plató, abordaron otros asuntos, por ejemplo, los nuevos proyectos que llegarán la región. El presidente de la Junta recordó los 600.000 extremeños que en los años 60, 70 y 80 emigraron a Cataluña, País Vasco, Alemania o Suiza para trabajar en fábricas de coches. «Y ahora vamos a tener aquí una fábrica de baterías para los coches eléctricos». «España ha vivido muy cómoda con Extremadura, ahora que tenemos alas lo que pedimos es que nos dejen volar», manifestó. Por su parte, Guardiola puso el foco en bajar los impuestos, en concreto, el IRPFa las rentas medias y bajas. También tuvo palabras para Vara, de quien dijo que le falta «valentía» y le acusó de «silencio cómplice» con respecto al Gobierno de Pedro Sánchez. Como ejemplo puso la situación del tren extremeño y el socavón sin arreglar más de tres después del temporal en la carretera nacional N-523, la que une Cáceres con Badajoz.