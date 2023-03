"La violencia machista. Las cosas se llaman por su nombre, y existe la violencia machista aquí y desgraciadamente en muchos sitios de nuestro país, es una lacra contra la que tenemos que luchar", expresó. "Colectivo LGTBI: mi Gobierno va a ser respetuoso y no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama", agregó. "La tercera, el aborto. En los derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro. La política no está para irrumpir en la vida de las mujeres sino todo lo contrario, para acompañarlas y protegerlas", añadió. "Y por último la inmigración: yo creo que no podemos criminalizar la inmigración en un país y en una región que no seríamos lo que somos sin ella", apostilló. Fueron las respuestas de María Guardiola, candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura, al ser preguntada que si pactaría con Vox en el programa emitido desde Mérida de La noche en 24 horas de TVE. Guardiola dejó claro cuáles son sus límites con respecto a la formación de extrema derecha.

Una candidata del PP, que respeta los derechos y no se plantea retrocesos en avances sociales ya logrados. Lo extraño es no pensar que todos somos iguales, sin importar el sexo, a quién amas o dónde has nacido. Cuestionar eso, @ivanedlm, es ir contra el progreso de Extremadura. https://t.co/kxdNZ2ncKo — María Guardiola (@MGuardiolaPP) March 17, 2023 A estas manifestaciones ha reaccionado en la red social Twitter el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha dejado escrito: "Prueba de agudeza política: ¿de qué partido es esta candidata a presidir la Junta de Extremadura? Aviso: no es fácil de adivinar. O sí…" Guardiola ha reaccionado posteriormente: "Una candidata del PP que respeta los derechos y no se plantea retrocesos en avances sociales ya logrados. Lo extraño es no pensar que todos somos iguales, sin importar el sexo, a quién amas o dónde has nacido. Cuestionar eso es ir contra el progreso de Extremadura". Espinosa de los Montes ha subrayado igualmente: "Candidata del PP en Extremadura: 'lo he dejado muy claro, le he ofrecido un pacto al PSOE. Si Vox quiere unirse…". Candidata del PP en Extremadura: “lo he dejado muy claro: le he ofrecido un pacto al PSOE. Si Vox quiere unirse…” https://t.co/7kDuOxshQp — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 17, 2023 Las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. Faltan dos meses para el 28M y las distintas formaciones empiezan a sacar la cara en busca de su electorado.