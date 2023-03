Principio de acuerdo para desconvocar la huelga de secretarios judiciales en Extremadura

Principio de acuerdo entre los letrados de la administración de justicia y el ministerio para desconvocar la huelga. El comité de huelga ha convocado a las asambleas de todo el territorio nacional, incluidas las de Extremadura, para trasladarles la propuesta, que se someterá a votación. El resultado se trasladará el martes al Ministerio de Justicia, con el que habrá una nueva reunión. De aprobarse, quedará desconvocada la huelga. De momento no ha trascendido la propuesta, aunque fuentes cercanas al comité de huelga aseguran a este diario que, a pesar de estar aún lejos de las peticiones del colectivo, podría cubrir en gran parte esas reivindicaciones.

El acercamiento llega justo cuando se cumplen dos meses de los paros. En Extremadura los tribunales acumulan ya entre diez y doce meses de retraso. En este tiempo se han suspendido más de 4.000 juicios de todas las jurisdicciones (civil, penal y contencioso administrativo) y están paralizados el 82% de los procedimientos. Esto supone que hayan dejado de tramitarse 79.600 procedimientos. Hay además 84.000 demandas pendientes de gestionar y 11.000 pagos sin realizar, con 70 millones de euros inmovilizados, según los últimos datos facilitados por los letrados de la administración de justicia.

En todas las juntas electorales debe haber un secretario judicial para dar fe de que su funcionamiento es legal

De no materializarse el un acuerdo peligra además la organización de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, para lo que es imprescindible también la figura del secretario judicial. El 3 de abril, dentro de tres semanas, se publicará el real decreto de convocatoria de elecciones locales. El día 6 deben constituirse las juntas electorales de Zona y Provinciales, y en todas ellas debe estar presente un secretario judicial, para dar fe de su funcionamiento conforme a la legalidad. La Junta Electoral ya les ha advertido de que la huelga no puede afectar a los comicios y haciéndoles saber que, al ser un derecho fundamental, todos los secretarios judiciales deberán trabajar ese día considerándolos servicios mínimos.

Este es precisamente uno de los asuntos por los que decidieron ponerse en huelga, porque el Estado amplió sus atribuciones pero no lo compensó económicamente. Exigen así mejoras salariales. Pero esta solicitud no es algo nuevo, sino que fue un compromiso adquirido en el año 2021 que no se ha llegado a hacer efectivo. La última propuesta que presentó Justicia a los secretarios dejaba fuera de estas mejoras salariales al 67% de los funcionarios extremeños porque no incluía ni a los de Cáceres ni a los de Badajoz. Tras la reunión de este viernes, esta propuesta se habría mejorado.