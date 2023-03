El acto, presentado por nuestra compañera la periodista Rocío Cantero, contó con la asistencia de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura; Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena; José Luis Quintana Álvarez, alcalde de Don Benito; y Mercedes Vaquera, presidenta del Consejo Económico y Social. Las ventajas de la fusión de Don Benito-Villanueva de la Serena en todos los órdenes quedaron patentes, así como la gran evolución experimentada por el municipalismo en las últimas cuatro décadas.

El director de El Periódico Extremadura, Antonio Cid de Rivera, introdujo el acto, avanzando que la creación de Vegas Altas servirá para crear un marco de desarrollo que generará riqueza para generaciones venideras. También asistieron al encuentro el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España; y el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González; así como distintas personalidades de la vida política de ambos municipios.

José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, puso el acento en el efecto llamada que el proceso de fusión ya está teniendo entre las empresas, destacando que está en conversaciones para la instalación de una firma del mundo agroalimentario. «La fusión y la marca les ilusionan, como todo lo que es nuevo, es un plus para las empresas», aseguró.

En este sentido, Mercedes Vaquera, presidenta del Consejo Económico y Social, añadió que la fusión creará un tejido productivo que se traduce en un crecimiento del 10-15% del número de empresas y un descenso a corto plazo del paro, entre 5-8% en torno al nuevo núcleo urbano que se origina. En este caso, el tamaño ideal del municipio resultante es clave en su éxito. «Las empresas buscan centros urbanos grandes, pero no tanto para que los transportes dentro de ellos encarezcan los costes». En cuanto a la población, los estudios que ha realizado la Universidad de Extremadura estiman en un incremento de la renta de los vecinos del 2,7%. Sobre la implantación de un campus universitario, añadió que «por lógica, el segundo polo industrial de la región, tendrá más tarde o temprano universidad. Además, será el primer polo en comercio y agroalimentación, agricultura y ganadería de la región».

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dijo que el proceso está siendo seguido con interés, no solo en España, sino también en la Unión Europea, donde le preguntan por él. Destacó que esta solución trata de dar respuesta a la cuestión demográfica. La comunidad autónoma tiene 5.000 ciudadanos menos cada año por el descenso de la natalidad. Por ello, va a ser necesaria mano de obra para realizar el proceso de industrialización regional. La incorporación de inmigrantes formados será una de las claves. «La inmigración irá allí donde haya empleo y ocio», señaló.

Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena, explicó que El Periódico Extremadura, ha sido testigo en los últimos 60 años de todos los procesos e intentos de fusión, que nacían de una ilusión, pero cuando llegaba el pacto político se frustraban. «Ahora lo hicimos al revés, partimos de un pacto político que se ha ido ensanchando. Todo esto es, además, una muestra de generosidad por parte de los alcaldes de las ciudades, que han decidido dar ejemplo. No somos aún conscientes de la importancia de todo el proceso. La creación de una marca hace que las empresas se sientan atraídas».

Quintana recordó que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 17 de marzo, el protocolo general de actuación en materia de impulso y apoyo al proceso de fusión de los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena. Valoró que el protocolo firmado a principios de mes con cinco ministerios y publicado en el BOE es un «fuerte compromiso». En este sentido, recordó que España tiene en la actualidad 8.131 municipios, lo que denota que «la planta municipal necesita una revisión».

Cabe destacar que el Ministerio de Política Territorial, la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de Don Benito y de Villanueva de la Serena y la Diputación Provincial de Badajoz suscribieron el pasado 3 de marzo dicho protocolo, que llevará a Don Benito y Villanueva de la Serena a ser una única ciudad, denominada Vegas Altas, en el año 2027.

Mercedes Vaquera, indicó que el 55% de la población vive actualmente en centros urbanos y que se estima que en 2050 lo harán dos de cada tres personas. Avanzó algunas de las cifras del municipio resultante, que tendrá una densidad de 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado y unos 50.000 habitantes. «La concentración intelectual y de mano de obra se va a triplicar. Va a ser más fácil acceder al talento y a la innovación». Vaquera apuntó que con esta fusión «se cambia el concepto de ciudad y se encamina hacia las líneas de trabajo fijadas desde la Unión Europea, de crear núcleos urbanos de aglomeración». Una nueva ciudad que considera que tendrá «un efecto de localización para las empresas, pues la verán como un núcleo más rentable para asentarse, ya que tendrán más fácil acceder a la tecnología y será más innovador».

El alcalde de Villanueva de la Serena abundó sobre los retos que le esperan a Vegas Altas. «Convertirse en la tercera ciudad de Extremadura significa que habrá que tenerla siempre en cuenta. También, desde el punto de vista de la movilidad, habrá que diseñar un sistema de bus urbano. En cuanto a la Universidad, pasará de ser una petición a convertirse en exigencia. El hospital pasará a ser un hospital de referencia», dijo. Al respecto el presidente dijo que «los médicos eligen destino, además de por la especialidad, por el entorno y una ciudad de 50.000 habitantes es mucho más atractiva». También incidió sobre la importancia de la Formación Profesional dual ante la demanda de mano de obra especializada por las empresas.

De acuerdo en todo… menos en el fútbol

Si algo quedó patente durante todo el Foro Evolución Municipal, organizado por El Periódico Extremadura, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, es que la sintonía entre los dos municipios es casi total. Y en ese «casi» se abre paso algo emocional como el deporte y concretamente, el fútbol. En la conveniencia o no de tener un único club de fútbol en la futura Vegas Altas no hay acuerdo. «Dejémoslo a ellos», dijo el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo. Por el contrario, José Luis Quintana, recordó que «no hay mayores rivales que Sevilla y Betis y no pasa nada».

Ante un salón de actos repleto de invitados ambos ediles coincidieron en que se tenía que haber aprobado ya el convenio de fusión, «pero no es tarde», aclaró Gallardo. «Inmediatamente después de las elecciones se hará», apostilló Quintana.

Miguel Ángel Gallardo aseguró que la unión de las dos ciudades es «una oportunidad para reforzar el mundo rural», al servir de tractor para los municipios cercanos. El alcalde villanovense reconoció sobre el proceso que «la ley no exigía que la participación fuera protagonista, pero tras aprobarlo unánimemente las dos corporaciones, decidimos abrirlo a la ciudadanía y nos impusimos un apoyo de un 66% muy robusto».

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defendió que la fusión de Don Benito y Villanueva contribuirá al impulso demográfico de Extremadura. Afirmó que los proyectos consecuencia de poner en marcha la nueva ciudad tendrán un «gran impacto» en lo que a infraestructuras sanitarias, universitarias y ferroviarias se refiere y eso se verá reflejado en el crecimiento demográfico de Extremadura. A su entender la fusión vendrá acompañada de nuevos proyectos como el futuro hospital Don Benito-Villanueva y el desarrollo de nuevos espacios para la formación. «Extremadura va a necesitar más de 30.000 empleos en los próximos años y, además de la formación universitaria, la Formación Profesional Dual será fundamental para conseguirlos. Además, el nuevo hospital será un polo de atracción para la llegada de profesionales sanitarios», ha aseverado.

Finalmente, en el turno de preguntas tomó la palabra Fernando Iglesias, delegado de ONCE en Extremadura para preguntar si el proceso contribuirá a que otros municipios cercanos se incorporen e incluso que en otras partes de la región o el país se iba a seguir la esta tendencia.