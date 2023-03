"¿Por qué una chacha no puede trabajar 8 horas?"

"Si las almohadas hablaran..." Es la frase con la que Karla Chavarría explica la realidad que viven las mujeres migrantes que, como ella, trabajan de internas en Extremadura. "La almohada es donde desahogamos nuestras penas y lloramos cada noche, las que recogen todas nuestras vivencias", explica. Es de Honduras, tiene tres hijos y lleva siete años en España. Trabaja de interna "porque no ha podido salir de eso" y pese a todas las dificultades, da las gracias ya que ha conseguido mejorar la calidad de vida de su familia. Pero también cree que ha llegado el momento de decir basta y "crear conciencia". "¿Por qué una chacha no puede trabajar ocho horas? ¿Por qué no le voy a pagar lo mismo por no tener documentación reglada?", se pregunta.

Karla es presidenta de la Asociación de Empleadas del Hogar, Cuidados y Limpieza de Cáceres y este jueves, una de las protagonistas en la presentación del estudio Yo, mujer migrante en Extremadura, que evidencia el nivel de precariedad y violación de derechos laborales a las que está sometido este colectivo. El informe ha sido realizado por el Movimiento de Mujeres Migrantes con el apoyo de Alianza por la Solidaridad y la financiación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Se ha dado a conocer coincidiendo con el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar y los Cuidados, que se conmemora el 30 de marzo. Jornadas de hasta 70 horas semanales por un sueldo de 600 euros sin contrato o el pago de horas sueltas a seis euros, una lista de tareas "sin límites y para cuanto se les ocurra a sus contratantes" (desde limpiar la casa, cocinar y cuidar a mayores y dependientes a arreglar desperfectos del hogar o limpiar las heces de las mascotas), falta de privacidad, retirada del pasaporte, el cobro de comisiones por una carta de recomendación, amenazas, golpes e incluso abusos sexuales son algunas de las situaciones a las que se han visto sometidas estas mujeres y que se denuncian en el informe. Según los datos, la mayoría de ellas tienen entre 40 y 50 años y provienen casi en su totalidad de América Latina (94%). Emigraron por razones económicas, políticas o huyendo de la violencia de género o el crimen organizado. En un 54% de los casos están en situación irregular y aunque han cumplido los tres años para aspirar al arraigo social, no pueden tramitarlo por la falta de contrato laboral. Y pese a trabajar de "chachas", tienen un título de bachillerato (48%) o universitario (22%) que no han podido homologar. Al estar en situación irregular, "el estigma de los cuidados y la limpieza" se convierten en la única vía de salvación. Resistencia "Con las condiciones que se ofrecen dan ganas de llorar, peo es importante mencionar el acto de resistencia de las mujeres migrantes, que se refleja en la disminución del colectivo que trabaja en el régimen de interna porque no solo es vivir maltratada y mal pagada, sino que machaca la dignidad de las mujeres", explica Maryórit Guevara, presidenta del movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura y coordinadora del informe. "Hay un rechazo a este régimen explotador, esclavista, que no tiene límites", explica. A su juicio, uno de los datos más importantes que refleja es ese: la disminución del colectivo de cuidadoras migrantes internas, que ha pasado del 45% antes de la pandemia a un 27,5% en la actualidad debido a las "múltiples violaciones" de derechos que han sufrido durante el confinamiento, con un régimen de disponibilidad 24/7 que muchas han llegado a calificar como "secuestro". Con respecto a las retribuciones, el estudio pone de manifiesto que solo el 25% de las internas migrantes recibe actualmente el salario mínimo y que en estos casos, es cambio de no respetar los descansos o las vacaciones. Tras la presentación de este informe, con el que pretenden "llegar a la Administración" para que se tomen medidas, este 30 de marzo las Mujeres Migrantes también han leído un manifiesto en la plaza de España de Mérida donde reivindican "esos derechos humanos y laborales básicos" que a su juicio, solo se pueden conseguir aboliendo este régimen que consideran "la esclavitud moderna". "Es un trabajo que nos condena a la ignominia, a no tener privacidad, a sufrir trastornos de todo, por eso nosotras exigimos la erradicación el trabajo de internas, que podamos tener una jornada de 8 horas, que se reformule la ley de dependencia", clama Karla Chavarría, que recuerda que debido a inviolabilidad de los domicilios, no se pueden hacer inspecciones de trabajo y "entre esas cuatro paredes, las mujeres sufrimos todo tipo de vejaciones". En su experiencia personal ha relatado algunas: hacerle creer cuando llegó a España que los festivos laborales eran de 12 horas (para tener que trabajar las noches) o descontarle de sus dos horas de descanso diario el tiempo que tardó en hacerse una mamografía "porque se demoró demasiado".