Médicos de Atención Primaria: «Llevamos un mes en paro y los centros colapsados»

Cesaron el pasado 28 de febrero tras el concurso de traslados, pasaron a la bolsa de interinos y, desde entonces, a estos médicos de Atención Primaria (son 16 del área de salud de Badajoz, pero afecta a todas las áreas de salud de la región) no se les ha ofrecido ningún contrato. Es la primera vez que les ocurre puesto que, precisamente debido a la falta de facultativos y a la saturación de los centros de salud, una vez que cesaban habitualmente solían volver a trabajar como máximo en una semana porque siempre había plazas vacantes por ocupar. Ahora no y sospechan que se alargará en el tiempo. «Hay bajas que no se están cubriendo (citan Pueblonuevo o Guadiana, por ejemplo), lo peor es que dicen que es porque no hay médicos pero nosotros estamos en el paro», se queja una de las especialistas afectadas, que llevaba ya más de dos años trabajando en un centro de salud de Badajoz.

Protestan porque el nuevo plan para reducir las listas de espera en Primaria les excluye. Se refieren a que se contrata a los Médicos Interno Residentes (MIR) de último año, que atenderán por la mañana a pacientes en los centros de salud para aliviarlos, o a la realización de las consultas de tarde, que se ofrecen a los médicos de los propios ambulatorios o a los mayores de 55 años exentos de la realización de guardias; mientras ellos, especialistas con experiencia, se quedan sin trabajo.

A los MIR el SES les pagará un plus por realizar estas funciones, igual que a los médicos que realizan consultas de tarde, que reciben un extra de 200 euros por cada jornada vespertina. «Les sale más barato que contratar a médicos especializados. De lo poco que podían ofrecernos, que son las bajas, ya no nos las ofrecen porque las van a cubrir los MIR», recriminan estos facultativos, que tampoco entienden por qué estas consultas de tarde no se las ofertan a ellos en lugar de «saturar» a los médicos en activo.

Tampoco comparten la contratación de extracomunitarios, que se hizo precisamente bajo el argumento de esa falta de especialistas en todo el conjunto nacional. «Han contratado extracomunitarios que están trabajando sin haber hecho el MIR porque decían que no había médicos, pero nosotros somos médicos y estamos en el paro», insisten.

Peonadas y extracomunitarios

Ya se han dirigido en varias ocasiones a la gerencia del área de salud de Badajoz, a la que pertenecen, pero la respuesta es siempre la misma: «No hay dinero para contratar». No lo comparten: «¿Hay dinero para hacer peonadas en los hospitales pero no hay dinero para solucionar la Primaria? Es vergonzoso que digan que no hay médicos para contratar cuando estamos un montón en el paro», inciden.

«Es un fracaso que nos tengan así y no podamos hacer nada por ayudar a los pacientes», recriminan

Uno de ellos ha enviado incluso una carta al gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, para pedir una solución. Le respondió que la creación de nuevas plazas lleva su tiempo (se prevén 16 nuevas para la puesta en marcha de unidades básicas de atención). «Los procesos de creación de nuevas plazas son administrativamente tediosos: reparto de tarjetas, comunicar a la población, dotar de espacios, …Cuando esto está resuelto se hace llamamiento a solicitantes de trabajo», le dijo Franco en la misiva. Le explicó que el principal problema es que los centros de salud no tienen suficiente espacio para estas nuevas unidades, por lo que habrá que reorganizarlos primero. Y se despidió de este médico en paro con un «saludos y suerte».

«El futuro es bastante negro», auguran. Por eso algunos ya han empezado a buscar ofertas fuera de la región. En concreto a uno ayer le ofrecieron una interinidad en Tenerife. «Eso nunca me lo han ofrecido aquí, lo máximo, contratos de dos o tres meses», se queja. «En el último mes hice guardias en cuatro centros de salud diferentes, unas diez o doce, porque a ellos les venía bien. Me siento una mierda, es un fracaso que estemos como estamos y no podamos hacer nada por ayudar a la población, porque al final los que pierden son los pacientes que tienen que esperar diez o doce días para que les atienda el médico», reprocha.

Este diario preguntó ayer por este asunto al SES pero al cierre de esta edición no había respondido.