Una esperanza para pillar el cáncer a tiempo

Llegar a un diagnóstico precoz y certero y llegar a tiempo para tratar cualquier enfermedad es decisivo para aumentar la supervivencia del paciente. Y la Unidad de Neumología Intervencionista del hospital universitario de Badajoz ha dado un paso gigante en este objetivo.

Hace apenas dos semanas puso en marcha una técnica pionera que se está aplicando en muy pocos lugares del mundo y que supone una esperanza para mejorar el diagnóstico del cáncer de pulmón especialmente, que es uno de los que más mortalidad genera en la actualidad «y cada vez en más gente joven», pero también va mucho más allá: «nos ha permitido avanzar mucho también en el diagnóstico de otras enfermedades malignas que afectan a los ganglios linfáticos que se encuentran en el mediastino (el espacio medio de la caja torácica, entre las dos pleuras, la columna vertebral y el esternón). Incluso nos permite diagnosticar enfermedades de tipo inflamatorio como la sarcoidosis o la tuberculosis», explica el doctor Ignacio Rodríguez. Él es uno de los tres neumólogos que forman parte del equipo que ha puesto en marcha esta técnica puntera, junto al residente de último año.

Un pinchazo desde dentro

La técnica empezó a trabajarse sobre el 2014, pero ha sido ahora cuando se ha empleado en los primeros pacientes, una vez que han contado con el equipo especial que era necesario. Se llama crioEBUS y se realiza con un broncoscopio especial que lleva incorporada una sonda de ecografía en la punta. «Eso nos permite localizar los ganglios y poder pincharlos desde dentro de la vía aérea, no desde fuera como hasta ahora. Los localizamos con ecografía y los pinchamos», precisa el neumólogo.

Lo novedoso de la técnica, por tanto, es que hasta ahora la toma de muestras se hacía con una aguja aspirando, lo que permitía tomar muestras de células, «sin embargo ahora lo que hacemos es que a través del orificio que deja la aguja metemos una sonda de criobiosia (llamada criosonda, una sonda especial mediante la cual accionando un pedal la punta de la sonda se congela) dentro del ganglio, congelamos y al tirar pues nos traemos parte del ganglio y ya no son células, es tejido y eso aumenta enormemente la rentabilidad del diagnóstico de este tipo de patologías», precisa el doctor. Y eso supone que al patólogo le llega para analizar una muestra «más grande y bastante más idónea para emitir un diagnóstico que con la que lo estaba haciendo hasta ahora».

Insiste el doctor que hasta ahora lo único que se podía hacer era introducir una aguja a través de la pared bronquial o de la pared de la tráquea, llegar al ganglio y aspirar una muestra citológica. «Pero ahora ya no es una muestra citológica, sino una muestra de tejido, que es mucho mayor».

La técnica se realiza desde dentro de la vía aérea y con el paciente dormido: «introducimos el broncoscopio por la boca, pasamos por las cuerdas vocales, entramos por la tráquea y de ahí a los bronquios». Lleva apenas unos meses haciéndose a nivel mundial y desde marzo es una prueba más con la que cuenta esta unidad del complejo hospitalario de Badajoz. A nivel nacional se está realizando a día de hoy en muy pocos hospitales del país, señala el doctor. De momento, añade, no tienen mucha lista de espera para esta técnica y cuentan con el quirófano un día a la semana para realizar estas pruebas. «Incluso a veces nos dan alguna tarde también de quirófano, por lo que tenemos dos días a la semana, uno por la mañana y otro por la tarde».

«Ha sido una gran satisfacción poder poner en marcha esta técnica y si las circunstancias lo permiten tenemos en mente hacer más cosas»

Además de mejorar los diagnósticos de enfermedades como el cáncer y otras patologías del mediastino, entre otras, contar con esa muestra más amplia también permitirá a los patólogos hacer estudios genéticos y estudios inmunohistoquímicos, ver si hay algún tipo de mutación... «todo dirigido a la hora de intentar hacer un tratamiento personalizado de los pacientes, que es lo que está de moda ahora en el tratamiento del cáncer», precisa.

Y no solo eso, sino que el doctor considera que también podría utilizarse esta técnica en otras especialidades como digestivo. «Ellos acceden a los ganglios desde el esófago, nosotros desde tráquea y bronquios, y ellos a veces lo hacen en zonas a las que nosotros no podemos llegar. Nosotros llegamos a casi todas las estaciones ganglionares del mediastino, hay algunas que se nos escapan, que es precisamente a las que ellos pueden llegar».

Al final, se trata de dar un nuevo servicio al paciente para lograr un diagnóstico más precoz y certero, incluso evitando algunas cirugías, y eso para profesionales como el doctor Rodríguez, con más de 30 años de experiencia, es ilusionante. «Ha sido una gran satisfacción poder poner en marcha esta técnica y si las circunstancias lo permiten tenemos en mente hacer más cosas», avanza.

Nuevos retos por delante

¿Qué otras cosas? «Otra utilidad que estamos viendo es con este mismo tipo de sonda hacer una biopsia pulmonar, no solo de los ganglios sino también del pulmón desde dentro de la vía aérea, para el diagnóstico de enfermedades intersticiales (que causan inflamación o cicatrización de los pulmones) y todo por lo mismo: porque obtenemos mayor cantidad de muestras que las que obtenemos con lo que estábamos haciendo hasta ahora. Entonces esto facilita enormemente sobre todo a los compañeros de anatomía patológica que son los que miran la muestra al microscopio, pues no es lo mismo ver un gramo que veinte», insiste. De momento, aún no están realizando aquí las biopsias pulmonares con esta técnica, pero lo acabarán haciendo. «Eso necesita una logística un poco más complicada que lo que hemos hecho, pero la idea es implantarlo también en cuanto podamos».