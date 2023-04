La Junta quiere rebajar en 3.058 hectáreas el espacio protegido de Red Natura

Tras casi dos años de estudio, ya está lista la revisión de la Red Natura 2000. La Junta de Extremadura quiere cambiar los límites de 69 de las 71 zonas de especial protección de aves (zonas Zepa) que tiene la comunidad, esto es el 97%. También se modificarán los límites de 12 lugares de importancia comunitaria (LIC). Ambas son figuras de la Red Natura 2000. Así se expone en el proyecto de decreto que acaba de sacar a exposición pública para la presentación de alegaciones y sugerencias por parte del público en general. Hay de plazo hasta el 15 de abril.

El decreto plantea cambios en el mapa de la Red Natura extremeña tanto para rebajar el terreno protegido en algunas de las Zepas, como para aumentarlo en otras. Así, entre las supresiones y las ampliaciones el balance total será negativo: de 3.058 hectáreas menos en el conjunto de la red, que pasará de tener 1.264.267 hectáreas protegidas actualmente desde el año 2015 a 1.261.209 hectáreas tras las modificaciones propuestas con este decreto, según recoge el documento expuesto.

Y los cambios afectarán especialmente a los núcleos urbanos y a sus entornos, ya que la protección en algunos municipios extremeños es clave para la tramitación de proyectos empresariales y urbanísticos. «Existen numerosos núcleos urbanos completamente incluidos en el interior de los espacios que conforman la Red Natura 2000 extremeña o limitando estrechamente con ellos. Es en estos espacios donde se va a actuar esencialmente en este decreto», señala el texto publicado en el Portal de la Transparencia por la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Es precisamente en los espacios urbanos y los entornos de las poblaciones donde, señala la administración, se harán modificaciones porque se han detectado errores de ajuste cartográfico o de coherencia con los datos científicos «lo que llevó a la inclusión en la red de superficies que nunca han albergado valores Natura 2000 y que, en la actualidad, tampoco los presentan». No obstante, los cambios también responden a la existencia de determinadas áreas en las que existe presencia significativa de especies y/o hábitats Natura 2000, detectados en los últimos años, «ya sea por la mejora de la información disponible o por la evolución natural de determinados lugares». En cualquier caso ninguno de los espacios que se revisarán han sufrido transformaciones provocadas por las actividades humanas con respecto a su situación previa a la declaración en la Red Natura 2000, señala.

Cada una de las modificaciones contempladas en este decreto deberá contener un informe científico que avale su ampliación o su desclasificación y en todo caso será necesaria la aprobación de la Comisión Europea, que es el órgano decisivo al que el Ministerio de Transición Ecológica debe transmitir esta propuesta. Y es precisamente por esta razón por la que el responsable de SEO/Birdlife en la región, Marcelino Cardalliaguet, no entiende la fórmula del decreto utilizada por la administración: «la primera alegación que haremos será que este decreto no debe aprobarse hasta que haya respuesta de la Comisión Europea». SEO/Birdlife es una de las organizaciones ecologistas que forma parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura, que ya abordó la modificación de límites de las zepas en el verano de 2021 y que sería la primera revisión que se realiza de los espacios de la Red Natura en la comunidad desde que en 1989 se protegieran las primeras zonas.

Evidencia científica necesaria

Cardalliaguet señala que la Comisión Europea permite la descatalogación de estos espacios, pero siempre que estén bien motivados desde el punto de vista científico, y avisa de que los casos de reducción son muy limitados: «solo se puede reducir cuando la zona haya perdido los valores naturales por los que se había declarado pero en un proceso natural, sin la acción del hombre, o si se demuestra que hubo un error en la catalogación».

Asimismo, el responsable de este colectivo echa en falta que el decreto no incluya la justificación científica que va a aportar la Junta para cada una de las modificaciones planteadas, «porque todas tienen que estar bien justificadas». En un primer barrido, dice que la mayor parte de los cambios obedecen a abrir suelo urbanizable en núcleos urbanos «y en algunos casos tiene sentido», pero en otros, como en Talarrubias, no encuentra justificación. Explica, no obstante, que permitir el desarrollo urbanístico de un pueblo no es argumento válido para la Comisión Europea, «porque no es la Red Natura 2000 la que pone limitaciones a la urbanización de espacios protegidos, sino la ley nacional del suelo».

En cualquier caso, Cardalliaguet cree que se está trasladando a la calle que hay un exceso de protección en la región, «cuando en realidad lo que hay es una gestión catastrófica desde el punto de vista de que existen determinadas cosas que están afectando a los valores de la Red Natura y que no se están controlando».