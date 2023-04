El SES aplaza citas de Hematología en Zafra por la falta de un especialista

El Servicio Extremeño de Salud (SES) está aplazando citas de la especialidad de Hematología en el Hospital de Zafra por la falta de un especialista. Según informan a este diario desde la Consejería de Sanidad y Servicios, el traslado de un facultativo ha ocasionado que este centro hospitalario se haya quedado tan solo con un hematólogo en la plantilla y aún no se ha cubierto el puesto vacante. Por este motivo, las consultas que «previo criterio clínico» se han considerado no urgentes, y que afectan a dos días no consecutivos de la semana, se han tenido que posponer a la espera de que a lo largo del mes de abril se incorpore otro facultativo para cubrir la plaza.

Por su parte, los pacientes cuyas citas están calificadas como urgentes, están siendo derivados a otros centros sanitarios como el Hospital Universitario de Badajoz o el de Don Benito-Villanueva de la Serena. Cabe destacar que la situación de personal que registra el departamento de Hematología está teniendo su repercusión en la atención que reciben los pacientes del área de salud Llerena-Zafra. A Gabriela Cerra, una vecina de Zafra y paciente de cáncer, le diagnosticaron hace ya un mes en un TAC de control que había tenido una trombosis en la vena yugular. «En urgencias me dijeron que me tenía que valorar lo antes posible en Hematología y que, mientras tanto, debía inyectarme heparina dos veces al día», relata. «Después de mucho insistir, me citaron para el día 10 de abril y apenas unos días antes anularon la cita», añade.

La paciente oncológica denuncia que su estado de salud requiere de una atención prioritaria y que, a día de hoy, sigue a la espera de poder ser atendida por un hematólogo. «Hace muchos años tuve otro trombo y se le dio la importancia que tenía, se me miró inmediatamente y estuve ingresada con un tratamiento. Pero ahora, casi mes y medio después de haber tenido el trombo sigo sin tener la posibilidad de que me valoren para saber lo que me está ocurriendo, porque no sé ni lo que tengo que hacer», lamenta.

«Lo que tengo no es un resfriado común, es algo lo suficientemente serio como para que por lo menos, se me dé una alternativa y de momento, nadie me ha dado una solución», destaca Cerra. «Incluso le he enviado un correo al consejero de sanidad, José María Vergeles, para comentarle mi caso, que es el de todos los pacientes necesitados de esta especialidad y, como era de esperar, no he obtenido respuesta», subraya.