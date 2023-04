Las uniones de hecho crecen un 33% en Extremadura desde antes de la pandemia

Desde que en 1997 se creara mediante decreto el Registro de Parejas de Hecho de Extremadura, se han contabilizado un total de 6.834 inscripciones. A partir de su puesta en marcha, la cifra de altas anuales ha ido incrementándose paulatinamente hasta alcanzar su máximo en el pasado año, con un total de 608 uniones inscritas. La cancelación de grandes eventos, como las bodas, fue una de las consecuencias que trajo consigo la pandemia de coronavirus, sobre todo en 2020, de ahí que en esa anualidad se produjera un descenso en el número de parejas registradas (359). Pese a ello, en 2021 se revirtió esta situación con 560 altas. Apuntado esto, desde el año 2019, previo al inicio de la crisis sanitaria, se ha producido un incremento del 33,4%.

En cuanto a las cancelaciones, indicar que desde la creación del registro autonómico se han notificado 740. Según lo recogido en la Ley 5/2003 de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la solicitud de disolución de una pareja de hecho puede producirse de mutuo acuerdo o por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja, que deberá ser notificada fehacientemente al otro miembro. Otros motivos para disolver este tipo de uniones en Extremadura son la muerte o declaración de fallecimiento de uno de los miembros, por matrimonio de uno de estos, así como por el cese efectivo de la convivencia por un periodo superior a un año. La disolución revocará los poderes que cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro.

Cabe destacar que este registro es de carácter administrativo y en él podrán inscribirse las parejas que «de forma estable, libre, pública y notoria» decidan someterse a la normativa extremeña que regular este tipo de uniones. En concreto, podrán constituir una pareja de hecho las personas mayores de edad o menores emancipados con una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo. Por contra, no podrán hacerlo los menores no emancipados; las personas ligadas por vínculo matrimonial no separadas judicialmente; las que formen una pareja de hecho debidamente inscrita con otra persona; los parientes por consanguinidad o adopción en línea recta y los colaterales por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado. Asimismo, no podrá pactarse la constitución de una pareja de hecho con carácter temporal ni someterse a condición.

Los matrimonios

A pesar de la tendencia alcista de las uniones de hecho, la mayoría de las parejas extremeñas siguen decantándose por el matrimonio. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2021 se contabilizaron en la región un total de 2.872 enlaces matrimoniales, de las que 2.803 fueron entre personas de diferentes sexo y 69 del mismo sexo. Cabe señalar que Extremadura fue la cuarta comunidad autónoma del país con menor número de matrimonios, tan solo por detrás de Navarra (1.978), Cantabria (1.893) y La Rioja (972). En esta línea, apuntar que en 2019, año previo al coronavirus, se registraron un total de 3.346 matrimonios, una cifra que se redujo significativamente en 2020, en plena pandemia, ya que tan solo se notificaron 1.582.

Sobre este asunto, conviene especificar que en España no existe una ley estatal y las parejas de hecho están reguladas por leyes autonómicas. A la espera de ese proyecto legal específico, la futura ley de familias, que el Consejo de Ministros aprobó en segunda lectura el 28 de marzo, establece dos cambios importantes para las uniones de hecho, que tienen que ver con los permisos que los trabajadores pueden disfrutar por razones familiares. Así, las parejas de hecho podrán disfrutar de 15 días naturales de permiso laboral remunerado por su inscripción en el registro, a los que desde hace años solo tienen derecho los que deciden casarse. Asimismo, el proyecto legal crea un permiso retribuido de cinco días al año por cuidado de un familiar o conviviente.

La ley regional

Por su parte, la norma extremeña, que data del año 2003, contempla en materia económica que, en el supuesto de que se produzca la extinción en vida de la pareja de hecho, si la convivencia «ha supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre ambos convivientes que implique un enriquecimiento injusto», podrá exigirse una compensación económica por el conviviente perjudicado. En cuanto al régimen fiscal, los miembros de una pareja de hecho serán considerados como cónyuges a los efectos previstos en la legislación fiscal autonómica a los efectos de computar rendimientos y de aplicar deducciones o exenciones.

En esta línea, indicar que la ley regional equipara la pareja de hecho al matrimonio y el conviviente al cónyuge en toda la normativa autonómica de servicios y prestaciones sociales, así como a los efectos tanto de computar rendimientos como de aplicar deducciones o exenciones fiscales. Por último, el documento normativo también equipara estos dos tipos de uniones «en todo lo que legalmente afecte al régimen del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura».