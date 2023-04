Presentamos los datos actualizados a día 11 de abril de 2023 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de mercado de ovino

Semana de impasse en la que algunas lonjas no celebran sesiones y otras repiten precios en todas las categorías de pesos. Con respecto al mercado nacional todas las noticias apuntan hacia una festividad con mucho movimiento en la restauración y un turismo nacional en pleno auge lo que podría significar que el consumo haya aumentado, no obstante, habrá que ver cómo va evolucionando la semana para poder sacar conclusiones. En cuanto a las exportaciones vía barco, si bien ha estado animada, aunque con precios ajustados, a día de hoy se han ralentizado algo en espera de la fiesta del cordero que seguramente se reactivaran otra vez. En definitiva, hay que destacar una oferta de animales en campo reducida, Semana Santa con muchos sacrificios de animales hacia Portugal, Italia, Francia Etc. dándonos por tanto señales de una posible reactivación del mercado, no obstante, insistimos en que habrá que ver cómo va evolucionando esta semana el sector. A.G.P.G.

(CLICK PARA VER LA LONJA)