El primer diamante artificial para Visitación

Dice que lo hizo sin pensarlo demasiado. Se le pasó por la cabeza la noche de antes y actuó: en pleno acto de colocación de la primera piedra de la fábrica de diamantes de Trujillo, Visitación Rojo, conocida como Sisi, acudió a la mesa central, le pidió a la portavoz del Gobierno y ministra de Industria, Isabel Rodríguez, que le ayudara a desabrocharse la esclava de oro que llevaba puesta y la introdujo en el cofre que quedará enterrado para siempre bajo la nueva industria. Junto a la esclava, los periódicos del día, varias monedas de curso legal, un libro escrito por el alcalde y un crucifijo bendecido en el mismo acto.

«Me parecía un gesto bonito que mi marido, que falleció el pasado septiembre y quería mucho a Trujillo, estuviera presente ese día y siempre. Me acordé de una esclava que me regaló en uno de mis cumpleaños y la metí en el cofre». Nadie se lo esperaba, «no se lo dije ni a mis hijos». Y tampoco ella esperaba que su gesto emocionara tanto al promotor de la industria, Martin Roland Roscheisen, el consejero delegado de Diamond Foundry. Tanto que, aunque ya le advirtió que le agradecería su gesto, hace solo unos día recibió en su casa un paquete con el obsequio: un diamante, presumiblemente sintético y creado en la primera industria de diamantes que Roscheisen tiene en marcha en el estado de Washington.

«Es un diamante diminuto que está tallado como los grandes y engarzado en un aro, como un anillo, pero no me lo esperaba para nada. Pensaba que sería cualquier otra cosa, pero no un diamante», confiesa. De todas formas ella insiste en que depositó su esclava de oro «porque me salió de dentro, no lo hacía para que me regalaran nada, fue un pálpito que me dio y ya está». Pero está muy agradecida a Roscheisen, «un señor muy agradable», por su obsequio y quiere hacérselo saber a través de una carta que tiene pensado escribirle a la dirección del remite aunque «está todo en inglés». Cuenta que en el sobre que llegó directamente a su domicilio solo venía una pequeña cajita con la joya, que ahora guardará a buen recaudo. «No me lo voy a poner porque es una cosa muy pequeña, pero lo conservaré con mucho cariño de recuerdo», relata.