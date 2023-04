El bebé de Imane lleva ya cinco meses en un centro de menores

El bebé de Imane Saadaoui lleva ya cinco meses en un centro de menores, hasta donde lo trasladó la Junta de Extremadura justo después de que su madre fuera asesinada por su padre la madrugada del pasado 1 de noviembre en Valencia de Alcántara. Entonces tenía solo un año y medio. Los mejores amigos de Imane en la localidad cacereña en la que vivían (el matrimonio no tenía familia en España) se ofrecieron para acoger al bebé hasta que sus abuelos maternos pudieran viajar desde Marruecos para recogerlo, pero el Ejecutivo regional se lo denegó alegando que no eran familiares directos. Desde entonces permanece bajo la custodia de los servicios sociales.

Los padres de Imane llegaron a Valencia de Alcántara al mes del crimen, tiempo que tardó el gobierno marroquí en tramitar los permisos necesarios para poder salir del país. Era la primera vez que lo hacían. No obstante, desde Casablanca, ciudad en la que residen, ya habían comenzado a reunir la documentación necesaria para gestionar lo más rápido posible la custodia de su nieto. Sin embargo, tras cuatro meses en España, todavía no han conseguido tenerlo junto a ellos. Pueden visitarlo dos veces por semana, pero aún no han logrado que los servicios sociales les concedan la custodia.

Unos amigos de la joven fallecida se ofrecieron para acogerlo, pero la Junta se lo denegó

Según informan fuentes cercanas al caso «todo va por buen camino» pero ellos «están agotados». Y se les acaba el tiempo, ya que los visados que tramitaron eran por un periodo de siete meses, con la intención de poder marcharse mucho antes a Marruecos, ya que allí han dejado a otros dos hijos menores de edad, de 15 y 9 años, y a una nieta, hija también de Imane fruto de un matrimonio anterior, de la que se hacían cargo.

Mientras tanto, en el juzgado continúa la instrucción del caso. Los padres de la joven asesinada han contratado un abogado y se han presentado como acusación particular en la causa, para conseguir que se haga justicia. Quieren llevarse el cuerpo a Marruecos para darle sepultura. La hija de Imane que vive con ellos solo les pidió una cosa antes de que vinieran a España: que la llevaran de vuelta porque quiere que su madre esté junto a ella. De momento no pueden hacerlo porque el juzgado no ha levantado todavía la providencia que prohíbe sacar el cadáver de España, por si hubiera que practicar más pruebas en el seno de la investigación. Por eso Imane permanece en las dependencias del tanatorio, donde seguirá hasta que pueda viajar a su país de origen. El acusado sigue en prisión.