El 60% de las entidades sociales se quedan fuera de la financiación del IRPF en Extremadura

"No cuesta nada y ayuda mucho". Con el inicio de la Campaña de la Renta 2022 la Plataforma del Tercer Sector hace un nuevo llamamiento para que los contribuyentes marquen la casilla 106 de la declaración de la renta, conocida como ‘X Solidaria’. El 56% de los extremeños ya lo hacen, pero aún hay margen para que otros 223.000 se sumen a la causa. Si lo hacen, el 0,7% de sus impuestos irá destinado "a que nadie se quede atrás", ha explicado este viernes la presidenta de la plataforma, Carmen Pereira, en la presentación de la campaña de este año.

El 0,7% del IRPF es el único caso en el que los contribuyentes pueden decidir el fin al que se destinan sus impuestos. Se hace en la declaración de la renta, marcando las casillas 105, destinada a la Iglesia Católica, y la 106, de fines sociales. No son excluyentes (se pueden seleccionar las dos, que es "lo ideal") y en el caso de que no se marquen, en ningún caso ese dinero vuelve al contribuyente: se reintegra a los fondos del Estado.

No es su única fuente de ingresos, pero tanto la Iglesia como el Tercer Sector coinciden en que la financiación que obtienen a través del IRPF es fundamental para el desarrollo de su labor. En el caso de las entidades sociales, gracias al 56% de contribuyentes extremeños que el año pasado marcaron la casilla 106 se han podido recaudar 6,4 millones de euros que, junto al remanente procedente del resto del país, ha supuesto una inversión de 8,9 millones de euros. Con este presupuesto se desarrollarán 99 programas de intervención social que llegarán a casi 40.000 beneficiarios, pero sigue sin ser suficiente porque casi el 60% de los solicitantes se han quedado fuera al agotarse el crédito disponible.

Reparto de fondos

Desde 2018 es la Junta la encargada de asignar los fondos que llegan por esta vía a las entidades y lo hace a través de convocatorias anuales. La correspondiente a la Campaña de la Renta 2021 se abrió el pasado octubre y se ha resuelto este mes de abril. Se presentaron un total de 114 entidades para el desarrollo de 253 proyectos, pero finalmente se beneficiarán 49, con un total de 99 proyectos.

Se trata de colectivos sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de la discapacidad, las adicciones o los trastornos alimenticios. Entre ellos se encuentran por ejemplo Cruz Roja, que atiende a unas 1.200 personas vulnerables, o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social con 34 programas en desarrollo.

Tras varios años sin cubrirse toda la demanda, cae un 30% el número de entidades que solicitan financiación

Según se explica en la resolución publicada el pasado 11 de abril en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), solo tres de las 114 entidades han sido excluidas por no cumplir los requisitos que se exigen en el programa; el resto, que suponen casi el 60% del total, se han quedado fuera al agotarse el crédito disponible. Es la tónica general año a año y ha hecho que cada vez haya menos demanda: con respecto a la anterior convocatoria cae un 15% el número de entidades solicitantes y un 10% los programas presentados. Si se compara con 2018 (la primera), son un 30% de entidades menos.

Margen para crecer

En este contexto, la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector en Extremadura, Carmen Pereira, ha hecho este viernes un llamamiento a los 223.000 extremeños que solo marcan la casilla de la Iglesia o aún no marcan ninguna. "Queremos animar, instar a todos los que aún no marcan la casilla 106 para fines solidarios a que lo hagan, porque no cuesta nada y ayuda mucho", ha afirmado. El lema de este año es Llámalo X, en referencia a "sean cuales sean los motivos por lo que se ayuda", bien compromiso, igualdad, empatía, derechos o diversidad.

A la presentación de la campaña también han asistido el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles; el delegado del Gobierno en Extremadura, Alejandro Mendoza, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que han aplaudido el trabajo del Tercer Sector en la región.

Vergeles ha abogado por que el dinero que llegue a través de la X Solidaria se destine a inversiones en innovación social, ya que "cada vez se van necesitar más servicios relacionados con el Tercer Sector", informa Europa Press. Según ha detallado, la mayoría de los 99 nuevos proyectos que se van a financiar irán destinados a iniciativas para personas con discapacidad, juventud, salud mental, mujer e inmigrantes. Al marcar la casilla 106 "se es triplemente solidario", afirma el consejero, porque se ayuda ha personas vulnerables, se genera empleo y se afronta el reto demográfico, ya que es un empleo muy local y la mayoría de ocasiones realizado por mujeres.