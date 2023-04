Habla un facultativo reenganchado: «No hay forma de pedir el plan de jubilación, hay médicos dispuestos pero no nos dejan»

«El plan está siendo un fracaso pero no porque los médicos no queramos seguir trabajando, sino porque no se han dado los instrumentos para podernos acoger, no existe ni siquiera una instancia con la que poder apuntarte». Quien habla es un médico de Atención Primaria que ejerce en una zona rural extremeña y que acaba de solicitar la tercera prórroga de su vida laboral. En julio cumplirá 67 años y no tiene pensado, de momento, dejar de atender su consulta. Critica la gestión que por parte de los gobiernos central y autonómico se está llevando a cabo con respecto a este programa de incentivos, que se presentó precisamente como un recurso para intentar solucionar el problema de la falta de relevo en la Atención Primaria.

Fracasa el plan para mantener en activo a médicos jubilados en Extremadura: ninguno lo ha pedido Como informaba ayer este diario, el plan lleva en vigor ya cuatro meses. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 28 de diciembre la modificación de la Ley General de la Seguridad Social para incluir esta medida, que lo que hace es permitir a los médicos retirados compatibilizar el 75% de la pensión con la remuneración por su trabajo en las consultas, tanto si este es a tiempo parcial como completo. En cambio hasta ahora ningún especialista extremeño ha solicitado acogerse. «Claro que hay médicos dispuestos, yo mismo quiero acogerme, pero puedo. No encuentro la manera, no hay un camino para hacerlo. He llamado ya a sindicatos, a los consejeros, ... Pero lo que hacen es tirarse la pelota unos a otros», se queja este facultativo, que prefiere no dar su nombre por miedo a que finalmente le denieguen su solicitud para seguir en activo. Dice que la regulación para que el plan pueda materializarse debe ser un trabajo conjunto entre el Ministerio de Sanidad y el Servicio Extremeño de Salud (SES). El primero ha de aportar la documentación para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueda tener disponible la instancia necesaria para solicitar esta jubilación activa mejorada. Y el segundo, establecer cuáles serán las condiciones que se ofrecerán a los médicos: remuneración, trabajo a realizar, vacantes disponibles, … «Que aclaren las condiciones» «Para los que hemos pedido la prórroga de la vida laboral -como es el caso de este facultativo-, lo tienen muy fácil, solo nos tienen que facilitar la instancia y nosotros seguimos en nuestro puesto, como estamos ahora. Pero tienen que aclarar las condiciones de los que ya están jubilados y quieren reengancharse», advierte. El plan permite acogerse a los médicos que se hayan jubilado a partir del 1 de enero de 2022, por tanto es posible estar ya retirado y volver de nuevo a la consulta. «Cada día que pasa están perdiendo médicos y la medida pierde fuerza porque habrá gente que, cuando quieran regularlo, ya no se pueda reenganchar. Este plan ayuda a quedarse a aquellos que no tienen claro si jubilarse o no, pero si no les aclaran las condiciones, acaban por jubilarse y marcharse. Cada día se están perdiendo muchos médicos», insiste. Él, además, está perdiendo dinero ya que, al no poder apuntarse, no tiene acceso a estos incentivos. «Tengo claro que quiero seguir trabajando, pero también quiero beneficiarme de esa medida que ha anunciado el Gobierno», espeta. En su situación hay casi un centenar de facultativos en la región, ya que desde 2019 han pedido prorrogar su vida laboral 88 médicos de Atención Primaria. Y lo peor: «Otra vez pierde el usuario». «La Atención Primaria se está estropeando cada día más, y eso que llevábamos años avisando de que faltarían médicos. Han preferido que acumuláramos las consultas y ese déficit de médicos se ha ido incrementando. No se entiende que tengan la oportunidad de mantener a médicos en las consultas y no se haya hecho nada en cuatro meses. Y mientras los ciudadanos siguen teniendo una lista de espera de una semana en las ciudades», reprocha. Listas de espera Y es que las citas más allá de los siete días continúan. De hecho ayer en un centro de salud de Cáceres no había cita presencial hasta el 19 de abril y telefónica hasta el día 25. Este plan era precisamente otro recurso más para intentar reducir esa lista de espera a un máximo de 48 horas. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, anunció que ese objetivo de dos días sería una realidad a mediados de abril en toda Extremadura, pero aún no llega a todos los centros. Tachar o no de fracaso las fórmulas de incentivación, es poner a competir los diferentes incentivos. Los incentivos se plantean como oferta y cada profesional decide a cuales acogerse. Y se diseñan para que `pueda cubrir un amplio espectro de oportunidades. — jvergelesb (@jvergelesb) 13 de abril de 2023 El titular de Sanidad se pronunció ayer sobre este tema en sus redes sociales. «Tachar o no de fracaso las fórmulas de incentivación es poner a competir los diferentes incentivos. Los incentivos se plantean como oferta y cada profesional decide a cuales acogerse. Y se diseñan para que puedan cubrir un amplio espectro de oportunidades», escribió en su perfil. Pero la realidad es que sí hay médicos disponibles, lo que ocurre es que no pueden acogerse a la fórmula. La Atención Primaria en la región presenta un serio problema a la hora de cubrir las vacantes por jubilaciones. Se espera que entre este año y el 2025 se retiren 268 médicos de familia, mientras que solo terminarán su formación 227. De ahí la importancia de que este plan llegue a ser una realidad.