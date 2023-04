Guardiola, sobre la lista más votada: "El PSOE no va a recibir nuestro apoyo"

Corría el año 2015 cuando el PP de Extremadura, liderado entonces por José Antonio Monago, pedía a gritos una reforma electoral para que por ley gobernara siempre la lista más votada. El PSOE se opuso en rotundo y se llegó a plantear incluso una consulta popular porque, defendía entonces Monago, era un clamor en la calle y una necesidad para conseguir gobiernos estables que dieran "certezas" a los ciudadanos. Pero ha llovido mucho desde entonces, tanto como otros ocho años de oposición, y parece que ahora los populares no están dispuestos a continuar con ese juego.

Lo ha dejado claro este miércoles su nueva líder, María Guardiola, en la presentación oficial de las candidaturas provinciales a la Asamblea para el 28M. "El PSOE no va a recibir nuestro apoyo porque queremos lo mejor para esta tierra. Estamos ante un fin de ciclo, percibimos un hartazgo y el PP no está dispuesto a que esta comunidad siga con las políticas de siempre", ha respondido al ser preguntada si en esta ocasión estarían dispuestos a facilitar el gobierno a la lista más votada.

Como entonces, el escenario es de completa incertidumbre: unos pocos votos pueden ser decisivos para inclinar la balanza a uno u otro bando. La última encuesta se ha conocido este mismo miércoles, un sondeo interno del PSOE difundido por Canal Extremadura que otorga 31 diputados a los socialistas, 26 al PP, cuatro a Unidas por Extremadura y otros cuatro a Vox, que logrará representación en la Cámara autonómica.

Un sondeo interno del PSOE conocido este miércoles da 31 diputados a los socialistas, 26 al PP, cuatro a Unidas por Extremadura y otros cuatro a Vox

El PSOE gana, pero pierde la mayoría absoluta, y el PP lograría seis diputados más a costa de la desaparición de Ciudadanos. Pero aún así y sumando los cuatro de Vox no sería suficiente para hacer frente al bloque de izquierdas: Unidas por Extremadura mantendría sus cuatro escaños actuales, una muy buena posición para negociar ese gobierno de coalición al que Irene de Miguel aspira también en Extremadura.

"Las encuestas no dejan de ser una foto fija", ha dicho al respecto Guardiola, que insiste en el que será uno de sus mantras de campaña: el 28M los extremeños tendrán que elegir entre dos opciones, el PP y "un gobierno de Vara abrazado al Podemos de la ley del solo sí es sí".

Un equipo para el cambio

Tras avanzar los nombres en la tarde del martes, Guardiola ha presentado oficialmente este miércoles en el parque de la isla de Mérida a los integrantes de las listas a la Asamblea, un equipo renovado al 80% y "preparado para el cambio que está pidiendo a gritos Extremadura". "Hay capacidad, hay ilusión, hay experiencia y hay juventud", ha defendido.

"Llego a un mundo que no conozco pero que tengo mucha ilusión por cambiar", afirma la médico de Urgencias Sara García Espada, número 2 por Badajoz

Pero como suele ocurrir en el deporte, aquí lo importante no son tanto los convocados como los que se quedarán sin jugar el partido: históricos como Luis Alfonso Hernández Carrón, Víctor del Moral, Diego Sánchez Duque o Fernando Manzano. "Aquí lo importante no somos nosotros, no es un número en la lista. El PP está pensando solamente en los extremeños", ha justificado Guardiola, que considera que cuando alguien se afilia a un partido "sabe que entra para servir y nada más".

Por la provincia de Badajoz, como nuevas incorporaciones destacan Abel Bautista, secretario general del partido en el número 1, y la doctora Sara García Espada en el 2 como independiente. Actualmente es vicesecretaria del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz y trabaja como médico de Urgencias en el 112. En sus primeras declaraciones a los medios, ha contado que todo fue a través de una llamada telefónica y que tras la sorpresa inicial, su decisión está muy meditada. Reconoce que el cambio será drástico, porque llega a un mundo, el de la política, "que conoce poco pero que tiene mucha ilusión por cambiar".

"Cuando alguien se afilia a un partido sabe que entra para servir y nada más", justifica Guardiola sobre las ausencias de Carrón, Fernando Manzano, Víctor del Moral y Diego Sánchez Duque

Manuel Naharro, presidente del PP provincial de Badajoz y alcalde de Valencia de Mombuey; Agustina Rodríguez Martínez, vicesecretaria de Estrategia y Comunicación del PP y alcaldesa de Fregenal de la Sierra; Pedro Pablo Rodríguez Martínez, Coordinador Territorial y Atención a los Municipios del PP y alcalde de Pueblonuevo del Guadiana o Isabel García López, teniente de alcalde de Los Santos de Maimona, son otros de los nombres que ponen cara a esa renovación. Y también está entre los primeros puestos el candidato a la alcaldía de Mérida, Santiago Amaro, de número 9.

La ausencia de Monago

De los diputados actuales, entre los primeros nombres solo se mantienen Hipólito Pacheco Delgado (de número 10), de Malpartida de la Serena; y el expresidente de la Junta de Extremadura José Antonio Monago. Su continuidad es llamativa, pues ya se despidió muy emocionado de la Asamblea de Extremadura y tras la designación de Guardiola como presidenta del PP había mantenido un perfil bajo en la Cámara autonómica. De hecho, este miércoles ha sido el gran ausente en la foto de familia.

Monago Ocupa el puesto número 11 en la lista y todo apunta que vuelve para continuar siendo senador por designación de la Asamblea, un cargo que tras una reforma exprés del Reglamento ha podido mantener pese a la disolución del parlamento a comienzos de abril. Tampoco se descarta que pueda ser candidato a las Cortes Generales por la provincia de Badajoz el próximo mes de noviembre.

Por lo que respecta a la provincia de Cáceres, en la candidatura para el 28M luce el nombre de Elena Manzano, concejala en el ayuntamiento cacereño pero ya fuera de la lista municipal y José Ángel Sánchez Juliá, también concejal y diputado provincial. Y el de José Manuel García Ballestero, que no se volverá a presentar para ser alcalde de Coria. Su posición actual dentro del PP es la de secretario de Organización del partido.

La capital cacereña queda muy bien representada en la lista al formar parte de la misma la propia María Guardiola, Elena Manzano, Laureano León, Elena Nevado (exalcaldesa de Cáceres), Cristina Teniente y José Ángel Sánchez Juliá. No se da el caso en la candidatura por Badajoz, dado que la capital pacense solo queda representada por Abel Bautista y la independiente Sara García Espada.