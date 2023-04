La falta de lluvias obliga a dar un segundo riego de emergencia en el Canal de Orellana

Más de 100 días sin lluvia. Eso es lo que llevan los regantes del Canal de Orellana sin ver caer una sola gota del cielo. Un motivo por el cual la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha decidido aprobar un segundo riego de emergencia desde el próximo lunes y hasta el jueves de la misma semana «ante la prolongada falta de precipitaciones y aumento de las temperaturas registrado», es decir, el mismo motivo que les llevó a aprobar un primer riego extraordinario hace varias semanas.

Según han expresado en un comunicado, este riego de emergencia va destinado al suministro de agua para cultivos permanentes como los frutales, olivos o almendros, así como las hortícolas, el llenado de balsas para la plantación de tomate de industria y el cereal de invierno.

Tal y como han señalado, los regantes deberán realizar las peticiones para riego de los cultivos a través del personal correspondiente y con 24 horas de antelación como mínimo. De igual modo, con el fin de optimizar los recursos, el corte de agua debe notificarse al personal con un mínimo de 24 horas de antelación para garantizar un correcto uso del recurso hídrico a estas alturas de campaña. De hecho, cabe recordar que la campaña ordinaria comienza el 1 de mayo y se extenderá hasta el 15 de septiembre, aunque en la dotación de la CGU se contempla un determinado número de hectómetros para estos riegos extraordinarios.

No obstante, desde la CGU contemplan distintos escenarios para el desarrollo de la campaña, aunque el presidente de la organización de regantes, Luis Gutiérrez, señala que «ahora mismo estamos en el peor de los escenarios previstos porque hace meses que no llueve, lo que ha secado por completo el terreno». Ello implica, según Gutiérrez, la necesidad de aportaciones de agua para cultivos que en condiciones normales no lo necesitarían a estas alturas. «La situación es dura y nos está desbordando porque es excepcional», reconoce el mandatario de la comunidad general.

Los escenarios que contemplan en el Canal de Orellana implican, en los casos más extremos, algunos cortes de agua semanales durante el transcurso de la campaña de riego siempre y cuando las condiciones climatológicas sigan siendo adversas y si el consumo de agua es superior al previsto. No obstante, desde la CGU han trasladado a los agricultores la necesidad de una correcta planificación de los cultivos para evitar la peor de las situaciones en medida de lo posible.

Reparto de agua

La pasada semana los comuneros aprobaron en la asamblea general de la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana el reparto definitivo de agua para la campaña de riego ordinaria que comenzará en poco más de una semana, aunque en la práctica ya ha comenzado. Este reparto contempla la posibilidad de regar todos los cultivos, pero en porcentaje diferente. Se podrá regar el cien por cien de los permanentes y las hortícolas, pero cultivos como el arroz o el maíz sólo podrán producirse en un 60% de la superficie. También el tomate reduce su superficie habitual en la zona regable del Canal de Orellana, aunque aumenta en 20 puntos porcentuales respecto a la campaña del año pasado.