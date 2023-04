La mitad de los centros de mayores seguirá sin cafetería: nadie se ofrece para abrirlas

«La cafetería en los centros se convierte en un espacio abierto, dinamizador y referente en la comunidad, en el que se posibilita la relación, el esparcimiento y el desarrollo de gran parte de las actividades programadas». De esta manera justifica el propio Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) la necesidad de reabrir los bares de los hogares y residencias de mayores de la región. Dio la orden de clausurarlos en marzo de 2020, en la primera ola de la pandemia del coronavirus, y las que dependen del Sepad así continúan, a pesar de que hace ya más de un año que la hostelería funciona sin restricciones en Extremadura. Sí hubo algunas que llegaron a funcionar tras el confinamiento pero con las limitaciones impuestas posteriormente por las diferentes olas y el poco volumen de negocio que tenían, solicitaron la resolución de los contratos.

Y así siguen. Llevan ya tres años cerradas, una decisión muy criticada por sus usuarios, los mayores, que han reclamado ya en muchas ocasiones la necesidad de poder volver a contar con este servicio. «Es nuestro espacio de reunión. Ahora mucha gente no viene porque dice que aquello está muerto», argumenta Fernando Fernández, el que fuera presidente del hogar de mayores de Almendralejo. Ha dejado el cargo precisamente ante la «impotencia» de luchar porque se abra este espacio y no haberlo conseguido.

El problema, según argumentó la Junta de Extremadura, era la dificultad que planteaba la redacción de un contrato de esta envergadura, ya que del Ejecutivo autonómico dependen 41 centros de mayores y, por ende, también sus bares. No fue hasta el pasado 7 de diciembre cuando el Consejo de Gobierno autorizó la licitación de este servicio, que se publicó a mediados de ese mismo mes en la plataforma de contratación del Estado, con un presupuesto de 8,8 millones de euros. La adjudicación en el caso de las residencias de la provincia de Cáceres es de dos años y de cinco para las de Badajoz.

Pero no ha tenido éxito. Más de la mitad de los concursos han quedado desiertos. Lo que significa que de las 41 cafeterías que se pretendían abrir finalmente solo lo harán 19. La tendrán siete en la provincia de Cáceres: Alcántara, Alcuéscar, Miajadas, Montehermoso, Navalmoral de la Mata, El Cuartillo y Peña del Cura, estas dos últimas en Cáceres capital. Y 12 en la de Badajoz: Hornachos, Granja de Torremosa, Azuaga, Barcarrota, Zafra, hogar de mayores y Felipe Trigo de Villanueva de la Serena; Olivenza; Reyes Huertas, Calvario y sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona de Mérida y La Granadilla, de Badajoz. En el resto seguirán sin poder tomarse ni un café.

Precios y personal, «inasumibles»

La razón que alegan los hosteleros para no presentar ofertas es que los requisitos que se exigen en el contrato hacen que el negocio sea «inviable». Así al menos es como se lo han trasladado a Fernando Fernández, socio y expresidente del hogar de mayores de Almendralejo, precisamente uno de los que se quedará sin bar. «No es viable. No se cobra la luz ni el agua pero tienen que poner unos precios muy bajos, tienen unos horarios estrictos y no es accesible para clientes de fuera», argumenta. A lo que se unen los gastos de personal que el Sepad también impone: para los centros de más de 1.500 socios (la mayoría) exige que se contrate a un camarero a jornada completa y a un ayudante de cocina a tiempo parcial. Unos salarios que ascenderían, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, a 26.089 euros al año en Badajoz y a 29.138 en Cáceres. Para los que tengan menos de 1.500 socios solo se pide la contratación de un camarero, ocho horas, lo que costaría 17.453 euros a los que están en la provincia pacense y 19.604 en la cacereña.

Los adjudicatarios deben asumir también los gastos de limpieza, mantenimiento y los seguros, así como la compra de los utensilios necesarios, de los uniformes y de las materias primas. Y aquí es donde se presenta el mayor problema porque el margen de beneficio es muy pequeño al haberse incrementado los precios por la inflación pero no poder subir ellos las consumiciones. El precio de estas, justifica el Sepad en el pliego, viene dado pensando en que la mayor parte de los clientes son jubilados, cuya pensión se sitúa por debajo de la media nacional (cobran unos 1.044 euros de media).

Este diario preguntó a la Junta de Extremadura por si se plantea un plan b para poder dotar de cafeterías a las que se quedarán sin ellas, pero no recibió respuesta.

«Era un centro de reunión pero ya la gente ni habla»

«Una cafetería para nosotros es muy importante, es nuestro centro de reunión, ahora la gente ya ni se para a hablar». Quien dice estas palabras es Fernando Fernández, expresidente del hogar de mayores de Almendralejo, uno de los que seguirá sin cafetería al haber quedado desierto el concurso. «Nos faltan los juegos de mesa, el ajedrez, ... En la cafetería hacíamos mucha actividad de hermandad, quedábamos allí y estábamos a gusto, en invierno estábamos calentitos y fresquitos en verano, ahora solo nos quedan los parques», añade este afectado. El suyo es precisamente uno de los centros que más ha reivindicado su apertura y de hecho se plantean llevar a cabo una concentración en señal de protesta.

«Nadie nos da una explicación. Yo he llevado a gente (empresarios) allí para enseñarles la cafetería y que vieran cómo funcionaba, estaban interesados, pero las condiciones que han impuesto no son viables», se queja Fernández.

Desde el hogar de mayores La Madrila-Peña del Cura, en la ciudad de Cáceres, también comparten la importancia de contar con este servicio. Y lo hacen con conocimiento de causa porque el bar de su centro es uno de los pocos que ha conseguido abrir, hace poco más de un mes, y las instalaciones han dado un cambio radical. «Es un trastorno tremendo estar sin cafetería. Ahora vuelve a ser todo como antes, vienes al hogar, te tomas un café y charlas con la gente. Antes ni te parabas con nadie, te ibas directamente para casa», comenta la presidenta, Inmaculada Cordero.

Lo mismo opina Félix Cordero, del hogar La Bondad, también en la capital cacereña. Su cafetería también reabrió hace unos dos meses, aunque en este caso el centro es municipal, no depende de la Junta de Extremadura. «Es un servicio necesario, la gente había dejado de echar sus partidas y de jugar al dominó. Desde que está abierta la cosa ha cambiado, hay más vida», sostiene.