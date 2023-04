Y otra vez el tren. La tarde de este pasado jueves el transporte ferroviario de la región volvió a vivir otra ‘jornada negra’ con dos incidentes registrados, uno de ellos por un conato de incendio en los bajos de uno de los vagones, originado por la rotura de un manguito del combustible, que es lo que realmente ardió. Ocurrió en el regional express de media distancia que salió las 18.14 horas de Madrid dirección Cáceres, en la estación de Leganés. Fue necesario evacuar a los 166 pasajeros que iban en el tren. Los que se dirigían hasta Talavera fueron trasbordados a un Alvia que les llevó hasta su destino, pero los que venían hasta la región tuvieron que esperar dos horas y media hasta que llegara un convoy de reserva. Para ahorrar tiempo, no hizo paradas ni en Plasencia, Mirabel, Cañaveral ni Monfragüe. Los viajeros que tenían como destino estos lugares fueron trasladados en autobús o en taxi.

Esta fue una de las incidencias. Pero hubo otra. Esta vez en el Alvia Madrid-Badajoz que estuvo unos 40 minutos detenido en Yuncler (Toledo) por una avería mecánica. En este caso en el tren viajaban 135 personas.

Las reacciones no se han hecho esperar. Era previsible. Este viernes todos los partidos políticos de la oposición han vuelto a criticar la gestión que del tren en la región se está llevando a cabo tanto desde la Junta de Extremadura como desde el Gobierno de Pedro Sánchez. La primera en hacerlo ha sido la presidenta del PP y candidata a la presidencia de la Junta, María Guardiola, que pidió la dimisión de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Cree que se deben asumir responsabilidades políticas por estos problemas en el tren extremeño, y «se lo exigimos a la persona que ha dicho que lo que ocurre en Extremadura son incidencias aisladas y residuales o que las situaciones con Asturias y Cantabria no son equiparables a las de Extremadura», ha espetado la líder de los populares, en referencia a las declaraciones de la ministra tras el problema de los túneles de estas dos comunidades.

Un incendio en el tren que une Madrid con Cáceres provocó el jueves un retraso de dos horas y media

Guardiola ha recordado que el PP lleva tiempo avisando de que la situación «es insostenible». Según ha dicho, el pasado 7 de diciembre, después de haberle ofrecido a Vara «un frente común para reivindicar un tren digno», escribió una carta al presidente del Gobierno para exigirle medidas extraordinarias por «pura dignidad ferroviaria». «Sánchez nunca contestó y Vara miró para otro lado».

Los riesgos

Por su parte el presidente de Cs y candidato a presidir la Junta, Fernando Baselga, ha alertado de que estas incidencias están ya «poniendo en riesgo la vida de personas». Por lo que pide soluciones «serias y contundentes». «Las incidencias tienen que estar resueltas al 100%, sobre todo cuando estamos hablando de la integridad y la vida de muchas personas», ha insistido. Al tiempo que recalcó que desde la formación naranja piden «medidas inmediatas porque cosas como esta no pueden volver a pasar, no me imagino que a un avión se le pueda soltar un manguito en pleno vuelo», ha añadido. Por eso insta al presidente el ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, a «ponerse muy serio con Renfe».

La candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha exigido que se aceleren los trabajos de electrificación, lo que permitirá aumentar la velocidad y mejorar la fiabilidad para acabar así con los incidentes que registra el transporte ferroviario en Extremadura «un día sí y un día también». «Hasta que no tengamos las vías electrificadas vamos a seguir teniendo incidentes porque los trenes están construidos para ser utilizados como eléctricos, no solo con diésel», ha advertido.

Este diario ha preguntado por este asunto a la Junta de Extremadura pero no recibió respuesta.