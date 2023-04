Los propietarios suben el alquiler para adelantarse a la ley de vivienda

La nueva ley de vivienda empieza a inquietar a los propietarios extremeños. La norma busca proteger al inquilino y regular el precio del alquiler, que está empezando a ser inasumible para una familia media. Y esto ha hecho que sean ya muchos los que se hayan dirigido a las inmobiliarias a las que tienen confiado el arrendamiento de sus casas para informarse de las condiciones. Lo que más preocupa es la regulación de los precios. Según el borrador, la actualización del alquiler se desvinculará del Índice de Precios al Consumo (IPC) y podrá subirse un máximo de un 2% sobre el precio anterior este 2023 y un 3% en 2024. La actualización de 2025 está aún por decidir.

Se limitará también el precio de los arrendamientos en las zonas tensionadas, que todavía no están catalogadas. De momento en Extremadura no existe ninguna así declarada, pues deben ser los gobiernos autonómicos los que se encarguen de definirlas. Pero el Estado fija que deben cumplir al menos una de estas dos condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares. O que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada. De momento solo ha trascendido que el precio estará limitado al del contrato anterior en el caso de los pequeños propietarios (los que tienen menos de cinco viviendas). Está aún por concretar cómo se topará para los que tienen más de cinco propiedades en alquiler.

«La mayoría pagan la hipoteca con el alquiler, si topan el precio temen no poder asumirla» Pedro Sainz - INMOBILIARIA MANUEL CASERO

Existe mucha incertidumbre, sobre todo en cuanto al tope de los pisos en estos espacios, pues los arrendatarios desconocen si los suyos entrarán en esta catalogación. Es por eso que muchos, cuando cumplen los contratos, están optando por incrementar el precio, para adelantarse a la ley y, en el caso de que después su vivienda se vea afectada por esta limitación, esta quede fijada sobre el nuevo precio, que es superior. «La mayoría son pequeños inversores que han adquirido una vivienda para alquilarla y pagan la hipoteca con el precio del alquiler, si les topan el precio temen que en algún momento, con lo que cobran de alquiler, no les dé para asumir el préstamo», argumenta Pedro Sainz, de la inmobiliaria Manuel Casero de la ciudad de Cáceres.

En este municipio, por ejemplo, el precio medio de una vivienda de dos dormitorios ronda los 500 euros. Pues bien, desde que han trascendido los puntos que regulará esta nueva ley, esos mismos pisos han pasado a costar unos 650. «Piso que se queda vacío y se quiere seguir alquilando, piso que se sube de precio», apunta. En Badajoz también notan esa tendencia. «Esta mañana -por ayer- nos ha entrado un alquiler nuevo. Llevaba cinco años ocupado por una familia que pagaba 420 euros y lo han subido a 550 con posibilidad de negociarlo», indica Carmen Rodríguez, de Inmobiliaria Puerta Palma, una de las que más gestiona alquileres en la capital pacense.

De media se prevé que en Badajoz un piso de cuatro habitaciones en el centro pueda llegar a costar unos 700 euros, cuando antes el precio que se pagaba era 550. Esto también afectará a los de los estudiantes, pero empezará a notarse más adelante, puesto que hasta finales de junio, que es cuando acaba el curso, no se quedan libres.

Las rentas antiguas

La otra opción es quitar la vivienda del alquiler e intentar venderla. Es otra de las tendencias que están notando las inmobiliarias, sobre todo en la capital cacereña. «Tienen un piso como una inversión y si eso les va a suponer un problema pues prefieren venderla y quitarse el problema. Después lo que harán será invertir en algo que no sea vivienda», advierte Sainz, que asegura que algunos de sus clientes le han mostrado preocupación porque sus pisos acaben teniendo una «renta antigua». «Si se topa el precio y tienes una familia que se queda diez años, cuando pasen diez años estamos hablando de una renta antigua», pronostica.

«Acaba de entrar un piso que llevaba 5 años alquilándose a 420 euros y se ha subido a 550» Carmen Rodríguez - INMOBILIARIA PUERTA PALMA

Esta situación hace peligrar el parque de vivienda en alquiler en la región, que ya es bastante escaso. En los últimos años el arrendamiento ha ido tomando fuerza y cada vez son más los jóvenes que optan por esta alternativa para independizarse, entre otras cosas porque les resulta imposible asumir una hipoteca. «La gente no puede comprar, necesitas tener el 30% del precio y es imposible ahorrar eso con un sueldo de 1.200 euros», justifica Sainz. El problema es que, si como consecuencia de esta ley, los propietarios deciden no alquilar sus casas, no habrá oferta para la demanda que existe. «Ahora mismo alquiler que entra casa que se alquila, no dura ni un día», reconoce Rodríguez.

Por eso, para Pedro Sainz, la solución no es aprobar esta ley, sino aumentar la oferta de vivienda en alquiler «construyendo VPO» (Vivienda de Protección Oficial). «Esta ley será contraproducente porque quitarán muchos pisos del mercado», apunta.